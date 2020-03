Mostro – Nostradamus: audio e testo del nuovo brano

Il testo e l’audio di Nostradamus, sesta traccia dell’album Sinceramente Mostro, uscito a sorpresa il 3 marzo 2020 per Honiro Label.

Anche questa canzone è stata scritta dall’interprete e prodotta dagli Enemies, come del resto quasi tutti i dodici brani facenti parte della terza era discografica del rapper romano, che in quest’occasione omaggia Michel de Nostredame, meglio conosciuto come Nostradamus, astrologo, scrittore, farmacista e speziale francese, considerato insieme a san Malachia, come uno tra i più famosi e importanti scrittori di profezie della storia. Egli è famoso principalmente per il suo libro Le Profezie.

Nostradamus Mostro – testo

Guarda in alto, il tempo sta cambiando

È solo un lampo dopo un altro lampo

Non era un pazzo il vecchio in quel villaggio

Il suo presagio è vero, il rap vero, mh, sta tornando

In sottofondo il rombo di una Brabus

Devo tornare per colmare questo hiatus

Devo dire le mie rime e sovvertire questo status

La strada tornerà nostra, me l’ha detto Nostradamus

Non mi vedi, non mi tocchi, niente giochi

Se io sto sul beat ti blocchi, non mi stoppi

Sono Kobe sopra al campo, tu sei un pacco con i fiocchi

Sono Rocky insieme a Rambo contro un branco di finocchi

Vetri rotti dentro agli occhi, perché con me non fot*i

Questa trap è trappola per topi, troppi idioti e pochi sbocchi

Non mi trovi al walkie talkie, ma se mi invochi in mezzo ai fuochi

Il mio album, Balrog, fuggite schiocchi

Ed ogni scrauso che non rappa, verrà appeso alla croce

Verrà tolta la voce ad ogni rapper di mer*a

La luna coprirà il sole, il cielo scurirà in fretta

Il rap vuole vendetta e per farlo grida il mio nome, Mostro





Loro pensavano fossi sparito

E non ci credi se mi vedi in giro

L’hip-hop è morto, ma ti hanno mentito

Mi hanno solo seppellito vivo

Una mano sbuca dalla terra

Sono un soldato e questa è la mia guerra

Nah, non sono solo una leggenda

Quando mi incontri pensi: “Oh mer*a” (Oh mer*a, Oh mer*a)

Oh, mer*a (Oh mer*a, Oh mer*a), oh, mer*a

Ora pretendo quello che mi spetta

Ma non mi accontento perché sono nato già pronto

Per cui è da troppo che aspetto col sangue negli occhi

La notte non dormo, non posso fermarmi, io devo lasciare il mio segno

Ma finché non lo capiranno, ma finché non tutti diranno soltanto che io sono il meglio

Leggenda se muoio, penna contro al foglio

Prendo ciò che voglio, ti tolgo la guida, l’orgoglio, l’auto, l’autostima e pure il portafoglio

Davvero io vengo dal fondo, conosco quel posto da molto, non me ne vergogno

Tra giornate buie, ho scavato con le mani nude

Lì sotto ho trovato il mio sogno, biatch

Non ho bisogno dei tuoi feat. e dei consigli

Di chi prova a servirmi la mer*a sopra un vassoio

L’oro lo porto al collo, platini in corridoio

Sulla tomba dell’hip-hop è fiorito un nuovo germoglio, Mostro





Loro pensavano fossi sparito

E non ci credi se mi vedi in giro

L’hip-hop è morto, ma ti hanno mentito

Mi hanno solo seppellito vivo

Una mano sbuca dalla terra

Sono un soldato e questa è la mia guerra

Nah, non sono solo una leggenda

Quando mi incontri pensi: “Oh mer*a” (Oh mer*a, Oh mer*a)

Oh, mer*a (Oh mer*a, Oh mer*a), oh, mer*a





