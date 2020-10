Mostro – La Belva: guarda il video del singolo per la colonna sonora del film omonimo

La Belva è una canzone del rapper Mostro incisa per la colonna sonora del film omonimo diretto da Ludovico Di Martino, nelle sale cinematografiche dal 26 ottobre 2020.

Scritta dallo stesso Giorgio Ferrario, alias Mostro, e prodotta dal duo Enemies composto da Yoshimitsu e Manusso, la canzone (il testo e il video) doveva originariamente rientrare (al posto della brevissima “Grazie per la vostra attenzione”) nella tracklist di Sinceramente Mostro, terzo album in studio del rapper capitolino, pubblicato su Honiro Label il 3 marzo 2020 in digitale e il successivo 27 marzo nel formato CD.

Fino a venerdì 23 ottobre 2020 non era stato possibile rendere disponibile la track, a causa del ritardo dell’uscita di questa pellicola che vede protagonisti Fabrizio Gifuni e Andrei Nova.

Mostro – La Belva Testo





All’orecchio mi parla un fantasma

vomito nel secchio un altro litro d’ansia

solo uno specchio in questa stanza

a dirmi che io sono vecchio ma non abbastanza

nello sguardo di chiunque nasconde la sua storia come la terra che ha sotto le unghie

amici morti e cicatrici ovunque

il corpo di chi ha attraversato chilometri di giungle

non ho le risposte

non so più chi è Giorgio

non so più chi è il mostro

non so se basterà l’amore di questo stron*o

per farti sentire bene, per proteggerti dal mondo

non so quand’è iniziata davvero questa mia guerra

non so come si ama, ma so quanto sei bella

non so se sono buono oppure solo una mer*a

non so se sono un uomo o sono io la belva.

io sono meglio di te e ti possiedo perché

restiamo insieme perché insieme siamo il peggio che c’è

la tua famiglia non c’è, cos’è rimasto per te?

Solo benzina e un accendino ed una bottiglia di Jack

adesso hai solo me, quindi facciamolo ora

distruggiamo qualcuno, dopo bruciamo qualcosa

devi scordarti il tuo passato come fosse un brutto sogno

siamo già tutto ciò di cui abbiamo bisogno.

Nella mia testa ho una foresta in fiamme

vorrei fuggire ma ho il cemento nelle gambe

quanto fatica un cuore grande

nel silenzio sento un angelo che piange

a mani nude scavo nella brace

ho una voliera al posto del torace

vedo una bara se mi dici: “pace”

i miei pensieri che creano l’inferno

mentre osservo l’oceano d’inverno

sono una barca che brucia in eterno

seguo la rotta sopra quest’acqua più grigia del ferro

ma se ti guardo negli occhi mi perdo

resti il mio fiore strappato dal vento

quando io tornerò a prenderti sarò cambiato

avrò domato la belva che ho dentro.

Io sarò meglio di te e non mi uccidi perché

so che lì fuori c’è qualcosa da aspettare per me

adesso siamo io e te

questa bottiglia di Jack, la lancio contro lo specchio

lo specchio contro di me

mentre va a fuoco il parquet, mi rendo conto chi ero

posso scoprire chi sono. posso cambiare davvero

sarò libero da te solo ora che io brucio vivo

il mio passato non è il mio destino.