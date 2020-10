Peppe Soks – Io & Te: audio e testo della canzone

Leggi il testo e ascolta Io & Te, singolo del rapper salernitano Giuseppe De Luca, meglio conosciuto come Peppe Soks, disponibile dal 23 ottobre 2020 per AR.MS. Empire.

In questa interessante canzone, scritta dall’interprete e prodotta da Janax, al secolo Raffaele Giannattasio, il rapper in versione tutto sommato romantica, canta quasi interamente in italiano, rivolgendosi a una persona molto speciale.

Intanto i sempre più numerosi fan approvano non poco la nuova release del giovane artista, che nella sua ancor breve carriera vanta milioni di ascolti e visualizzazioni per brani anche piuttosto recenti come “Na Na Na” “Nenne” “Mancavi tu”, estratti dal disco d’esordio “Riparto da me”, uscito il 19 aprile 2019.

Testo Io & Te – Peppe Soks

J-J, Janax

Grattacieli, ultimi piani

io che mi avvicino, tu che ti allontani

noi cresciuti senza piani

grezzi come queste case popolari





Portami via, portami via, portami via da qua

la nostalgia, che malattia, quel sognatore lo sa

pezzi di cuore a metà, vita migliore per ma’

questo successo mi fa, giovani persi nei bar

Compro Versace, a lei piace specchiarsi

tacchi pesanti pensavi di farmi

ma è tardi, mai stanchi

guardo il cellulare mentre guardi gli altri

Io e te

un disegno fatto in riva al mare

perché quando arriva l’onda poi scompare

nennè, tu sei tutto quello che mi piace

io con te a fumare sulle scale di ‘sta popolare

Io e te

un disegno fatto in riva al mare

perché quando arriva l’onda poi scompare

nennè, tu sei tutto quello che mi piace

io con te a fumare sulle scale di ‘sta popolare

Ragazzi di strada che non hanno nada

scappare lontano è l’ultimo piano

compriamo un attico

tu che mi dici: “dai, no, ‘spetta un attimo”

i soldi a persone cattive mi attraggono

in certi seguono prendi e poi scappano via

cambio corsia, cambio la macchina, non cambia niente

giurami amore per sempre, come se fosse importante

viaggi con me in queste note, riempi le giornate vuote

più di queste banconote





Eh, ooh, volevo imparare a volare ma senza cadere mai

se ci sentiremo lontani, tienimi le mani, dimmi che ci stai

cado dall’alto come fossi un angelo, mi salverai, mi salverai, mi porterai

Io e te

un disegno fatto in riva al mare

perché quando arriva l’onda poi scompare

nennè, tu sei tutto quello che mi piace

io con te a fumare sulle scale di ‘sta popolare

Io e te

un disegno fatto in riva al mare

perché quando arriva l’onda poi scompare

nennè, tu sei tutto quello che mi piace

io con te a fumare sulle scale di ‘sta popolare