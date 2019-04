Emis Killa: ascolta il nuovo singolo “La mia malattia” + testo

Rilasciato il 10 aprile 2019, La Mia Malattia è un singolo del rapper lombardo Emis killa che sta già divenendo virale.

Scritto a quattro mani con Jake La Furia e prodotto da Don Joe, il brano racconta le difficoltà di un legame sentimentale, racconta un amore non proprio in piena salute, che vede una coppia ferirsi reciprocamente, nonostante la passione e l’amore la tenga unita.

Testo La mia malattia – Emis Killa

All’inizio era come magia

Assuefatto e con il fuoco dentro

Sempre a letto come in malattia

Pure quando c’era poco tempo

Ora invece non so cosa sia

Ossessione oppure sentimento?

Daresti la tua vita per la mia

Mi uccideresti per un tradimento

Io che non credo alla monogamia

La prima volta penso sia per sempre

Dalla seconda è già monotonia

Ci arrivo sempre dopo e mai nel mentre

Siamo stati complici e dopo nemici

Dammi un bacio e riaprimi le cicatrici

Non posso nasconderti alcuna ferita

A te che hai tutti i codici della mia vita





E fammi male, male, male

Fino a farmi sanguinare

Fino a farmi sanguinare

Sto versando ‘ste lacrime in mare

Così nessuno sentirà il rumore

Senza più mappe sul navigatore

Coi piedi sopra l’acceleratore

Sei la mia malattia

E fammi male, male, male

Fino a farmi sanguinare

Fino a farmi sanguinare

Carezze e lama di pugnale

La più rischiosa delle mie scoperte

Sei come il sale su ferite aperte

Sei come droga sotto le coperte

Sei diventata la mia malattia

Sarebbe tutto così facile se avessimo due cuori

Uno per amarci, l’altro per farci fuori

E dirci tutto di getto

Tenersi tutto dentro è un brutto difetto

Rancori che sembrano chiodi dentro le mie Nike

Io che dagli errori non imparo mai

Non ti guardavo dentro per quanto eri bella fuori

E a furia di guardare il vaso non ho visto i fiori

Non respingiamoci e invertiamo i poli

Rimani qui e non dire una parola

È troppo tardi per restare soli

Siamo legati con un nodo in gola

Sopra un aereo in altitudine

Ti vedo nella forma delle nuvole

Che sia la nostalgia o la solitudine

In ogni cellula dell’universo io ci vedo te





E fammi male, male, male

Fino a farmi sanguinare

Fino a farmi sanguinare

Sto versando ‘ste lacrime in mare

Così nessuno sentirà il rumore

Senza più mappe sul navigatore

Coi piedi sopra l’acceleratore

Sei la mia malattia

E fammi male, male, male

Fino a farmi sanguinare

Fino a farmi sanguinare

Carezze e lama di pugnale

La più rischiosa delle mie scoperte

Sei come il sale su ferite aperte

Sei come droga sotto le coperte

Sei diventata la mia malattia





