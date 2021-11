M%n di Tha Supreme: testo e significato della nuova canzone

M%n è la nuova canzone di Tha Supreme. Vi sveliamo il significato dietro il brano e il testo.

Davide Mattei, meglio conosciuto con il nome d’arte di Tha Supreme, classe 2001 è un giovane rapper e produttore discografico italiano.

Nato a Fiumicino, a 14 anni comincia a produrre versioni strumentali dei brani che ascoltava, e a 16 anni abbandona la scuola per dedicarsi completamente alla musica.

Tha Supreme: il nuovo singolo M%n

Il successo arriva nel 2018 quando produce il singolo Perdonami di Salmo, che subito si piazza ai vertici della classifica. Contemporaneamente all’attività di produttore pubblica il suo primo singolo 6itch.

Col tempo collabora con molti artisti della scena rap e trap italiana e spesso collabora con sua sorella Mara Sattei, nome d’arte di Sara Mattei. La donna classe 1995 ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi durante la tredicesima edizione ma viene eliminata nelle prime puntate del serale.

Il testo e il significato del brano

Lo scorso 16 ottobre, Tha Supreme ha pubblicato il singolo M%n (che si legge Moon), ed è il primo drill della sua carriera.



Il brano parla di un vero e proprio viaggio tra la terra e la luna come si può vedere dalle immagini pubblicate sui social dal cantante. Ecco di seguito il testo:

Non fotti me, magari gli altri

Magari quel cash ci risolvesse gli sbatti, yeah

Da gente così noi ci siam scappati, yeah

Non ti rialzan se cadi, noi

Pensiamo più su, yeah

Tipo sulla mo-o-o-o-o-n, yeah, yeah

Fuori mood mai più, lo giuro, bro, mai più, yeah, yeah

Sulla mo-o-o-o-o-n, yeah, yeah

Mo-o-o-o-o-n, yeah, yeah

Ehi, ehi, yah, ti dovresti svegliar

Non siete amici, dimmi perché sei da lei

Fra’, viene in ginocchio a chieder venia

Ma sono il tipo che se le segna

Voglio stare solo con me se viene lei, tra’

Sei un trip, quel “sì” non si capisce, bro

Cresci se mi menti per il gusto di farlo

Sono stanco di chi parla tanto, ma non si fida mai

Sei qui per dirmi “sì”, poi dopo “no”

Che tipo di tipi mi capiscono, che

Dimmi se ti dico così serio

Dimmi, ma per me puoi anche non farlo

Siete tutti uguali

Non fotti me, magari gli altri

Magari quel cash ci risolvesse gli sbatti, yeah

Da gente così noi ci siam scappati, yeah

Non ti rialzan se cadi, noi

Pensiamo più su, yeah

Tipo sulla mo-o-o-o-o-n, yeah, yeah

Fuori mood mai più, lo giuro, bro, mai più, yeah, yeah

Sulla mo-o-o-o-o-n, yeah, yeah

Mo-o-o-o-o-n, yeah, yeah

Yah, sto sulla moon

That bih o mi ama o dice bugie

Che ti credi? Vedi che se parli di sfighe

Ma poi invece sei te, fai “ka-boom”

A me lo tiene la Glock

C-c-che fa “ra-ta-ta-ta-pew-pew-pew”

That bih ha perso il controllo

Non puoi dirmi di no

Sono solo vuoto mentre fumo star

Lei mi fa star più su

Non fingo mai di fare qualche smile

Ma se chiamate al mio cell, ti fa “tu-tu-tu”

E tu non la smetterai, tu mai, yeah

Perché siete tutti tali e quali

Non fotti me, magari gli altri

Magari quel cash ci risolvesse gli sbatti, yeah

Da gente così noi ci siam scappati, yeah

Non ti rialzan se cadi, noi

Pensiamo più su, yeah

Tipo sulla mo-o-o-o-o-n, yeah, yeah

Fuori mood mai più, lo giuro, bro, mai più, yeah, yeah

Sulla mo-o-o-o-o-n, yeah, yeah

Mo-o-o-o-o-n, yeah, yeah

Pensiamo più su, yeah

Tipo sulla mo-o-o-o-o-n, yeah, yeah

Fuori mood mai più, lo giuro, bro, mai più, yeah, yeah

Sulla mo-o-o-o-o-n, yeah, yeah

Mo-o-o-o-o-n, yeah, yeah