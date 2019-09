Francesco Tricarico – A Milano Non c’è il Mare feat. Francesco De Gregori: audio e testo

A Milano Non c’è il Mare è un singolo di Francesco Tricarico con la partecipazione di Francesco De Gregori, pubblicato venerdì 20 settembre 2019 via Artist First: leggi il testo e ascolta il brano.

Dopo Abbracciami Fortissimo, il cantautore milanese classe 1971 torna alla ribalta con questa canzone, che anticipa il nuovo nonché ottavo album in studio di prossima uscita.

A Milano Non c’è il Mare testo – Tricarico ft. Francesco De Gregori

Francesco stasera non sa dove andare

cammina per Milano, ma a Milano non c’è il mare

l’insegna di un negozio, vende viaggi in promozione

ma non c’è Milano, perché a Milano non c’è il mare.

E tu come stai?

e tu cosa fai?

e tu

e non ci penso più.

Francesco si è perso stasera nel fondo di un bicchiere

sente le onde e una barca ma a Milano non c’è il mare

parole d’amore, non ne voglio più sentire

c’è solo un po’ di frutta che ogni giorno cambia di colore.





E tu come stai?

e tu cosa fai?

e tu

e non ci penso più.

Sul marciapiede che fa quasi schifo

c’è una ragazza che mi fa un sorriso

il suo profumo mi ricorda il vento

ma a Milano, a Milano non c’è il mare.

E tu come stai?

e tu cosa fai?

e tu

e non ci penso più.





Francesco stasera non sa dove andare

cammina verso il porto per gridare:

“voglio vedere il mare”

“voglio sentire il mare”

“voglio toccare il mare”

“e voglio amare il mare”.

E tu dove stai?

e tu cosa fai?

e tu

e non ci penso più

e non ci penso più

e non ci penso più.





