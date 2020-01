Michael Stipe – Drive to the Ocean: video, testo e traduzione del nuovo singolo benefico

Drive to the Ocean è un singolo benefico di Michael Stipe, il secondo solista, disponibile da sabato 4 gennaio 2020: il testo, la traduzione in italiano, il video ufficiale e il lyric video della canzone, diretto dal cantautore stesso.

Dopo Your Capricious Soul rilasciato lo scorso ottobre, l’ex frontman dei R.E.M. torna con questo interessante brano, uscito proprio il giorno del suo sessantesimo compleanno e acquistandolo a soli 77 centesimi di dollari, si otterrà:

L’audio originale (AAC Master)

L’audio ad alta risoluzione

Il lyric video

Il video ufficiale

La copertina

Un’istantanea delle riprese video

Il testo (foto)

Sei sfondi esclusivi per dispositivi mobili, desktop e tablet.

E’ necessario sapere che i proventi delle vendite sono destinati a Pathway to Paris, organizzazione no profit fondata da Jessica Paris Smith, figlia di Patti Smith, e dalla musicista canadese Rebecca Foon, che combatte i danni causati dai cambiamenti climatici.

La canzone affronta proprio tematiche ambientali e potrebbe essere inclusa in un futuro primo progetto discografico solista, la cui release non è poi così vicina: non molto tempo fa, l’artista disse infatti di avere pronti ben 18 pezzi inediti che saranno racchiusi in un album, ma i fan dell’artista dovranno attendere, in quanto come da lui stesso sostenuto, al momento non sente l’esigenza e non ha fretta di pubblicarlo. Lo farà solo quando sentirà che è arrivato il momento.

Michael Stipe – Drive to the Ocean Testo e Traduzione

I’ll drive through the mountains

the crumbling West

I’ll sing like the whales

before man was a pest

radio transistor

my friend by my side

I’ll drive to the ocean

the ocean I’ll drive

We stand at the water

the wind and the sun

where all of God’s creatures

are gathered as one

surfacing, crowning

we blast right through

histories and riches and residue

We came to explore

just look where that got us

look where that got us

We’d been here before

radio transistor my friend

radio love me

radio ascend

radio the ocean

radio the end





[Instrumental]

Radio love me

radio ascend

radio the ocean

radio the end

radio love me

radio ascend

radio the ocean

radio the end

radio love me

radio ascend

radio the ocean

radio the end





Attraverserò le montagne

l’Occidente in rovina

Canterò come le balene

prima che l’uomo diventi un parassita

radio transistor

la mia amica al mio fianco

Guiderò fino all’oceano

l’oceano che guiderò

Siamo davanti all’acqua

il vento e il sole

dove tutte le creature di Dio

sono riunite come un’unica entità

emergendo, uscendo

facciamo esplodere

storie, ricchezze e tutto il resto





Siamo qui per esplorare

guarda dove ci ha portato

guarda dove ci ha portato

Siamo già stati qui

radio transistor amica mia

radio amami

radio ascendi

radio l’oceano

radio, la fine

[Strumentale]

Radio amami

radio ascendi

radio l’oceano

radio, la fine

radio amami

radio ascendi

radio l’oceano

radio, la fine

radio amami

radio ascendi

radio l’oceano

radio, la fine

