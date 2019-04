Marnik – Up & Down: audio, testo e traduzione

Rilasciato il 30 marzo 2019, Up & Down è un singolo dei Marnik, duo milanese che negli ultimi mesi si son fatti conoscere, anche grazie a collaborazioni con artisti del calibro di Don Diablo e Steve Aoki.

Dopo il successo di Gam Gam, i producers conosciuti soprattutto per il loro suono da dancefloor, hanno reso disponibile questo interessante pezzo, caratterizzato da un sound sbarazzino, immediato ed accattivante, decisamente adatto per le discoteche.

La parte vocale è stata affidata ad alcuni bambini, che trasmettono il messaggio di come la gente sia come intrappolata in un’esistenza cibernetica, a causa della società.

Testo

They just want your head

Moving up & down

Up & down

Up & down

They got inside your head

Flip it upside down

Upside down

Upside down

We can feel an order

Getting in our way

We don’t need the rule of yesterday

Breaking down the borders

Tearing down the sides

Hear this one last time

They just want your head

Moving up & down

Up & down

Up & down

They got inside your head

Flip it upside down

Upside down

Upside down

They just want your head

Moving up & down

Up & down

Up & down

They got inside your head

Flip it upside down

Upside down

Upside down

up, up & down

up, up & down

up, up & down

up, up & down

up, up & down

up, up & down

up, up & down

up & down

They just want your head

Moving up & down

Up & down

Up & down

They got inside your head

Flip it upside down

Upside down

Upside down

We can feel an order

Getting in our way

We don’t need the rule of yesterday

Breaking down the borders

Tearing down the sides

Hear this one last time, time, time, time, time, time, time, time…

They just want your head

Moving up & down

Up & down

Up & down

They got inside your head

Flip it upside down

Upside down

Up & down

They just want your head

Moving up & down

Up & down

Up & down

They got inside your head

Flip it upside down

Upside down

Upside down

We can feel an order

Getting in our way

We don’t need the rule of yesterday





Breaking down the borders

Tearing down the sides

Hear this one last time





Traduzione in italiano

Vogliono solo che la tua testa

Si muova su e giù

Su e giù

Su e giù

Sono entrati nella tua testa

Capovolgendola

Su e giù

Su e giù

Possiamo sentire un ordine

Che ci intralcia

Non ci serve la regola di ieri

Abbattiamo i confini

Demoliamo i fianchi

Ascoltalo un’ultima volta

Vogliono solo che la tua testa

Si muova su e giù

Su e giù

Su e giù

Sono entrati nella tua testa

Capovolgendola

Su e giù

Su e giù

Vogliono solo che la tua testa

Vada su e giù

Su e giù

Su e giù

Sono entrati nella tua testa

Capovolgendola

Su e giù

Su e giù

su, su e giù

su, su e giù

su, su e giù

su, su e giù

su, su e giù

su, su e giù

su, su e giù

Su e giù

Vogliono solo che la tua testa

Si muova su e giù

Su e giù

Su e giù

Sono entrati nella tua testa

Capovolgendola

Su e giù

Su e giù





Possiamo sentire un ordine

Che ci intralcia

Non ci serve la regola di ieri

Abbattiamo i confini

Demoliamo i fianchi

Ascoltalo un’ultima volta, volta, volta, volta, volta, volta, volta…

Vogliono solo che la tua testa

Vada su e giù

Su e giù

Su e giù

Sono entrati nella tua testa

Capovolgendola

Su e giù

Su e giù

Vogliono solo che la tua testa

Vada su e giù

Su e giù

Su e giù

Sono entrati nella tua testa

Capovolgendola

Su e giù

Su e giù

Possiamo sentire un ordine

Che ci intralcia

Non ci serve la regola di ieri

Abbattiamo i confini

Demoliamo i fianchi

Ascoltalo un’ultima volta

Informazioni

Artista: Marnik

Data di pubblicazione: 30 marzo 2019

Durata: 2:44

Etichetta: Sony Music Entertainment Germany GmbH

Autori

Rob Tailor. Produttori: Emanuele Longo & Marzo Sissa.

Cos’hanno detto i Marnik su Up & Down

è una canzone molto speciale per noi. Con essa abbiamo voluto condividere con il pubblico qualcosa di diverso da ciò che eravamo soliti fare in passato e mostrare il tipo di artisti che siamo veramente.