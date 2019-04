DueUno – La Vedo Nera: video ufficiale e testo del singolo d’esordio

Scritto da Vincenzo Maietta, Umberto Ciaramella, La Vedo Nera è il singolo d’esordio dei DueUno, rilasciato il 24 aprile 2019 e accompagnato dal video ufficiale diretto da Umberto Ciaramella, che potete vedere cliccando sull’immagine in basso. A seguire il testo di questo interessante brano.

Testo La Vedo Nera – DueUno

Download su: iTunes

Ascolta su Youtube – Spotify – Deezer

Fumo troppo in camera, si è fatta sera

sfioro le sue gambe mentre vado giù

quest’alba fa luce ma la vedo nera

lei mi guarda, già sa non mi vedrà più

attento a quel che fa, cioè che do’

ogni tanto lo so, dovrei crederci un po’, ohh

non sento quel che dicono-no

questi fingono-no

faccio cose che vuo-ohhh.





Fumo troppo in camera, si è fatta sera

sfioro le sue gambe mentre vado giù

quest’alba fa luce ma la vedo nera

lei mi stringe forte, non mi vedrà più.

Fumo troppo in camera, si è fatta sera

sfioro le sue gambe mentre vado giù

quest’alba fa luce ma la vedo nera

lei mi stringe forte, non mi vedrà più.

Ho visto cose che è meglio dimenticare

possono farti male senza farti male

ho imparato, si, anche a perdonare

ma non dimentico, non mi posso fidare, no.





Come se potessi davvero credere nelle parole

gli occhi non mentono ma è solo un momento no

mi prendi la mano e dici “dai, non fare storie”

ti bacio ancora e so che ti perderò.

Fumo troppo in camera, si è fatta sera

sfioro le sue gambe mentre vado giù

quest’alba fa luce ma la vedo nera

lei mi guarda, già sa non mi vedrà più.