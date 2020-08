Andrea Damante – Somebody to Love: testo, traduzione e video con Giulia De Lellis

Somebody to Love è un singolo di Andrea Damante, rilasciato venerdì 14 agosto 2020: leggi il testo e la traduzione in italiano di questa bella canzone dance cantata da Kifi, accompagnata da un filmato girato prima della pandemia, che vede la partecipazione di Giulia De Lellis.

A quanto sembra, il contagioso brano (il cui titolo tradotto in italiano significa “qualcuno da amare”) è dedicato proprio a lei, la dolce metà del dj e producer siciliano, il cui rapporto è da tempo fatto di alti e bassi.

I due si incontrarono nel 2016 alla trasmissione Uomini e Donne e tra loro nacque l’amore, un amore che si interruppe. Visto l’interesse suscitato da questa relazione, nel 2019 la De Lellis pubblicò “Le corna stanno bene su tutto”, libro scritto insieme a Stella Pulpo e incentrato sulla fine di questa love story. Tuttavia nel 2020, poco prima del lockdown, i due si riappacificarono ma stando alle ultime notizie, sembra sia nuovamente scoppiata la crisi, confermata dal produttore di Gela in una recente intervista al settimanale Chi. E stando ai rumors degli ultimi giorni, girano voci su un presunto flirt tra l’influencer e Carlo Beretta, giovane figlio di Pietro Gussalli Beretta, vicedirettore della fabbrica di armi Beretta, ma non vi è alcuna ufficialità.

Tornando alla canzone, in essa l’emergente Kifi canta l’incontro tra due persone che non si vedono da un po’. Il protagonista si rivolge all’ex fiamma chiedendole come sta e immaginando che le cose tra loro non saranno più come prima. Egli sembra ancora molto innamorato ed ha palesemente ancora bisogno di questa persona, ma a far convincere i fan della coppia che l’interlocutrice sia proprio la De Lellis è anche quanto si sente nella seconda strofa, nella quale si parla di “cose che abbiamo rotto e cose che abbiamo riparato”.

Testo e traduzione Somebody to Love di Andrea Damante

Download su: Amazon – iTunes

[Strofa 1]

Hey

Are you ok?

How’re you doin’ on this endless day?

Hey

I see your eyes

They say nothing’s gonna be the same

Ehi

Va tutto bene?

Come te la passi in questa interminabile giornata?

Ehi

Vedo i tuoi occhi

Dicono che nulla sarà più come prima

[Pre-Ritornello]

I find it hard to comprehend

The things we broke

The things we mend

I know there is a lot to say

But all I need is you tonight





Lo trovo difficile da comprendere

Le cose che abbiamo rotto

Le cose che abbiamo sistemato

So che ci sarebbe molto da dire

Ma stanotte ho bisogno solo di te

[Ritornello]

‘Cause you are the beat of my heart

My light in the dark

And we all need somebody

We are the beat of the drum

The moon and the sun

And we all need somebody

We are the beat of the drum

The beat of the drum

And we all need somebody

We are the beat of the drum

The beat of the drum

And we all need somebody to love

Perché sei il battito del mio cuore

La mia luce nell’oscurità

E tutti abbiamo bisogno di qualcuno

Siamo il battito del tamburo

La luna e il sole

E tutti abbiamo bisogno di qualcuno

Siamo il battito del tamburo

Il battito del tamburo

E tutti abbiamo bisogno di qualcuno

Siamo il battito del tamburo

Il battito del tamburo

E tutti abbiamo bisogno di qualcuno da amare

[Drop]

(And we all need somebody to love)

[Strofa 2]

Hey

Are you awake?

Can I call you? Yes, I know it’s late

Hey

I feel your pain

It’s like nothing’s gonna be the same, yeah





Ehi

Sei sveglia?

Posso chiamarti? Sì, lo so che è tardi

Ehi

Capisco il tuo dolore

È come se nulla sarà più come prima, sì

[Pre-Ritornello]

I find it hard to comprehend

The things we broke

The things we mend

I know there is a lot to say

But all I need is you tonight

[Ritornello]

‘Cause you are the beat of my heart

My light in the dark

And we all need somebody

We are the beat of the drum

The moon and the sun

And we all need somebody

We are the beat of the drum

The beat of the drum

And we all need somebody

We are the beat of the drum

The beat of the drum

And we all need somebody to love

[Drop]

(And we all need somebody to love)