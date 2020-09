Anitta, Cardi B & Myke Towers “Me Gusta”: video, testo e traduzione della canzone

La cantante brasiliana Anitta, la rapper statunitense Cardi B e il rapper portoricano Myke Towers vi presentano Me Gusta, scoppiettante singolo disponibile ovunque da venerdì 18 settembre 2020.

Il testo, la traduzione in italiano e il video che accompagna la focosa canzone, un filmato diretto da Daniel Russell, che vede protagonisti tutti e tre gli artisti, che in questo piccante pezzo, prodotto da Ryan Tedder, RDD, Mauricio Rengifo e Andrés Torres, cantano cosa gli piace e lo avrete già intuito.

Perché nella coinvolgente canzone, che dal punto di vista del testo è un mix di inglese e spagnolo, si parla ovviamente di sesso, cosa che ai protagonisti piace, oltre al denaro naturalmente. Da questo punto di vista, la solita solfa insomma.

Me Gusta Anitta Testo

[Intro: Anit.]

Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh

Go!

Yah, yah, yah

Tra

Yah, yah, yah

[Strofa 1: Anit.]

A mí me gusta

Every time you look at me, that way

A mí me gusta

All the dirty things you need, every day

A mí me gusta

En cada detalle que te hago y que me haces bien

It’s what I like, yeah, yeah, yeah

It’s just what I like, yeah

[Ritornello: Anit.]

A mí me gustan la’ mujere’

When they shake their ya, ya, ya

A mí me gusta when they want it

Go and get it, ya, ya, ya

A mí me gu-u-u, a mí me gu-u-u

A mí me gu-u-u-u-u-u-u

[Post-Ritornello: Anit.]

Tra

Yeah, yeah

Yah, yah, yah

Tra

Yeah, yeah

Yah, yah, yah

[Strofa 2: Cardi B]

La Cardi

He like to eat the cake like it’s my b-day (B-day)

To’ lo día’ es mi cumpleaño’ (-año’)

Boy, I like it rough, don’t take it easy (Easy)

Gangsta, yeah, I like it in the bando

Me gustan lo’ macho’ y que coman cuca

Que haciendo el amor me jalen la peluca

Él me dijo que le fascina mi bunda

A mí me gusta el dinero, no te confunda’

I like girls that kiss on girls, eso me pone on fire, yah-yah

I like workin’, I like murking all my haters, yah-yah-yah, yeah

Yo tengo el sazón de una afro-latina

Y muevo mi cintura como Shakira

La Cardi y Anitta, two fly mamacitas

Bad bitches me gustan todita’

[Ritornello: Anit., Anitta & Myke Towers]

A mí me gustan la’ mujere’

When they shake their ya, ya, ya

A mí gusta when they want it

Go and get it, ya, ya, ya

A mí me gu-u-u, a mí me gu-u-u

A mí me gu-u-u-u-u-u-u

[Post-Ritornello: Anit., Cardi B & (Myke Towers)]

Tra (Yeah)

Yeah, yeah

Yah, yah, yah

Tra

La Cardi y Anitta, two fly mamacitas

Yeah, yeah

Yah, yah, yah

Tra





[Strofa 3: Myke Towers]

Ponte creativa, todas la’ mujere’ son hermosas

Pero las más que me gustan son latina’

Ella no es lesbiana, pero a vece’ a escondida’ a su amiga se la tira

Al ritmo de la música ella mueve las caderas, se me pone hiperactiva

Hace las cosa’ y no la pillan, yah, yah, yah

Hemo’ hecho de todo, de todo he podido

Y qué forma y que cómo, yo escojo

Todas esa’ suciería’ las volvería a hacer

Ella es mi alma gemela, los dos somos adicto’ al sex

[Ritornello: Anit., Anitta & Myke Towers]

A mí me gustan la’ mujere’

When they shake their ya, ya, ya

A mí gusta when they want it

Go and get it, ya, ya, ya

A mí me gu-u-u, a mí me gu-u-u

A mí me gu-u-u-u-u-u-u

[Outro: Anit., Cardi B & Myke Towers]

Tra

La Cardi

Yeah, yeah

Yah, yah, yah

Myke Towers, baby

Tra

Anitta, Anitta

Yeah, yeah

Yah, yah, yah

Tra

Autori: Ryan Tedder, Cardi B, Myke Towers, Mauricio Rengifo, RDD, Andrés Torres, Anitta, GALE, Messiah, Chibatinha.





Anitta Me Gusta traduzione

[1a Strofa]

mi piace

Ogni volta che mi guardi in quel modo

A me piace

Tutte le zozzerie di cui hai bisogno, tutti i giorni

Mi piacciono

In ogni cosa che ti faccio e che tu mi fai per bene

È questo quel che mi piace, sì, sì, sì

È proprio quello che mi piace, sì

[Ritornello]

A me piacciono le donne

Quando scuotono i loro ya, ya, ya

A me piace piace quando vogliono

Andare a prenderlo, ya, ya, ya

A me pia-a-a, a me pia-a-a

A me pia-a-a-a-a-a-a





[Post-Rit.]

Tra

si si

Sì, sì, sì

Tra

si si

Sì, sì, sì

[2a Strofa]

Il Cardi

Gli piace mangiare la torta come se fosse il mio compleanno (compleanno)

Tutti i giorni è il mio compleanno” (-anno “)

Ragazzo, mi piace violento, non andarci piano (piano)

Gangsta, sì, mi piace nel bando [Nota: il bando è una casa abbandonata dove ci si riunisce]

Mi piaciono gli stalloni che mangiano scarafaggi [Nota: nello slang, cuca è un modo volgare per riferirsi alla vagina, quindi qui la rapper fare riferimento a questo]

Che facendo l’amore mi tirino la parrucca

Lui mi ha detto che è affascinato dal mio fondoschiena

A me piacciono i soldi, non confonderti fraintendermi

Mi piacciono le ragazze che baciano le ragazze, questo mi eccita, yah-yah

Mi piace lavorare, mi piace ammazzare tutti i miei nemici, yah-yah-yah, yeah

Ho il sapore di una afro-latina

E muovo i fianchi come Shakira

La Cardi e Anitta, due bellezze che volano

Mi piacciono tutte le stron*e vere

[Ritornello]

A me piacciono le donne

Quando scuotono i loro ya, ya, ya

A me piace piace quando vogliono

Andare a prenderlo, ya, ya, ya

A me pia-a-a, a me pia-a-a

A me pia-a-a-a-a-a-a

[Post-ritornello]

Tra (Sì)

si si

Sì, sì, sì

Tra

La Cardi e Anitta, due mamacitas che volano

si si

Sì, sì, sì

Tra

[3a Strofa]

Divento creativo, tutte le “donne” sono bellissime

Ma quelle che mi piacciono di più sono le latine

Lei nn è lesbica, ma a volte si scopa l’amica di nascosto

Al ritmo della musica muove i fianchi, diventa iperattiva

Lei fa certe cose senza farsi scoprire, yah, yah, yah

Abbiamo fatto di tutto, tutto quello che potevo fare

E in che stile e in che modo, scelgo

Tutto quel sesso lo rifarei

Lei è la mia anima gemella, siamo entrambi dipendenti dal sesso

[Ritornello]

A me piacciono le donne

Quando scuotono i loro ya, ya, ya

A me piace piace quando vogliono

Andare a prenderlo, ya, ya, ya

A me pia-a-a, a me pia-a-a

A me pia-a-a-a-a-a-a