Mayday – Nashley: audio e testo del singolo

Nashley è un singolo del rapper vicentino Nashley Rodeghiero, artisticamente conosciuto come Nashley, scritto di suo pugno e prodotto da Federico Vaccari e Pietro Miano, in arte 2nd Roof.

Leggi il testo e ascolta questa bella e coinvolgente canzone, rilasciata l’8 maggio 2020 per Ventidiciotto Records. In questo brano, il rapper, o meglio, il suo cuore chiede aiuto, perché follemente innamorato.

Classe 2000, sin da piccolo Nashley coltiva la passione per la scrittura cimentandosi in poesie e testi. Successivamente inizia a dedicarsi alla stesura di rime, strofe e ritornelli. Tre anni fa, questo ragazzo inizia a registrare dei brani in uno studio homemade con alcuni amici e in seguito condivide su Youtube i video di “No Idea Freestyle”, “Paranoia” e “Goodfellas”, tutti prodotti da Vinnie Moore. Insieme a MamboLosco, compagno di crew, rilascia su Spotify “Come se fosse normale”, “Me lo sento” e “Piano piano way”, pezzi virali che ottennero milioni di ascolti, consacrando Nashley come una delle più interessanti giovani promesse della scena italiana. Ad Ottobre 2018 rilascia l’album REAL (3FlowRida/Believe) che tra gli ospiti vede artisti del calibro Gué Pequeno, Danien&Theo e lo stesso MamboLosco. Il singolo Nuovi Jeans raccoglie i favori del pubblico e della critica, raggiungendo in pochi mesi quasi 15 milioni di riproduzioni tra visualizzazioni del video su Youtube e ascolti. Nei primi mesi del 2019, Nashley pubblica il nuovo singolo Cenere (Believe Digital) che sull’onda del successo di Nuovi Jeans, si attesta tra i brani più ascoltati dell’artista. L’ultimo singolo Quanto Freddo Fa, inciso insieme a Giaime, è stato rilasciato il 19 settembre 2019. Nashley ama il rap perché descrive i pensieri dei giovani che passiano la maggior parte della giornata per strada.

Testo Mayday Nashley

Il mio cuore chiama il mayday, mayday

Sto precipitando “save me”, save me

Ventun grammi dentro quei jeans, quei jeans

Sembra il finale di un bel film, baby

Tipo che quando passiamo la gente fa: “Wooh-wooh”

Baby, noi quando passiamo la gente fa: “Wooh-oh-oh-oh-oh”

Non l’ho fatto per i soldi, giuro, come no, no, no

Che fra tutta questa folla resterò da solo insieme a me, a me





Ora se saltiamo insieme ti insegno come si fa

A volare in alto, cadere e non farsi male

Oggi è una giornata di quelle che no, non va

Sono chiuso in studio, ti prego non mi chiamare

Baby, ho il cervello… a pezzi

Se fumo un joint io sto meglio

Lasciami stare, mi stressi

Mi sembra un sogno… da sveglio

Voglio tutto per me, voglio tutto per me

Chiusi nel back dentro al meglio privé

Mi sveglio bad, torno a casa alle 3

Mi squilla il cell, ti risponde mon fre’

Dai, togli mutande, vestiti, va bene

Se moriremo lo faremo insieme

Due baci a mamma quando sarò in cielo coi piedi per terra

Il mio cuore chiama il mayday (mayday), mayday

Sto precipitando “save me” (save me), save me

Ventun grammi dentro quei jeans (quei jeans), quei jeans

Sembra il finale di un bel film, baby

Tipo che quando passiamo la gente fa: “Wooh-wooh”

Baby, noi quando passiamo la gente fa: “Wooh-oh-oh-oh-oh”

Non l’ho fatto per i soldi, giuro, come no, no, no

Che fra tutta questa folla resterò da solo insieme a me, a me

Io oggi sto

Scrivendo lettere a caso in un foglio bianco e so

Che passerò un’altra notte da solo bianco, ma

Ho un fuoco dentro che giuro, mi tiene caldo quando

Sto perdendo il controllo e precipitando, yeah, yeah

Precipitando, yeah

Tutte le volte che sono finito in basso, yeah

Se avessi un soldo per tutte le volte che mi sono alzato sarei ricco sfondato, ti giuro, credimi, credimi, credimi

Voglio una vita come Marilyn, marry me

Se non mi trovi allora cercami o prendimi

Anche se non sono ciò che meriti, meriti

Anche se non sono ciò che vuoi

Ma ti darò quello che vuoi

Non sono il tipo che va bene a quelle come te

E non cambierò per diventare come siete voi

Il mio cuore chiama il mayday, mayday

Sto precipitando “save me”, save me

21 grammi dentro quei jeans, quei jeans

Sembra il finale di un bel film, baby

Tipo che quando passiamo la gente fa: “Wooh-wooh”

Baby, noi quando passiamo la gente fa: “Wooh-oh-oh-oh-oh”

Non l’ho fatto per i soldi, giuro, come no, no, no

Che fra tutta questa folla resterò da solo insieme a me, a me





