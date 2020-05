Joey – Dovrai: audio e testo della canzone con Achille Lauro

Leggi il testo e ascolta Dovrai, singolo di Joey con la collaborazione di Achille Lauro, rilasciato venerdì 1 maggio 2020 per Elektra Records.

Conosciuta anche come JoeyFunboy, Joey è una giovane e talentuosa cantante di Bolzano, il cui vero nome è Giorgia Bertolani. Rapper e autrice fin da quando era adolescente, dopo essersi esibita nei locali della sua zona e essersi fatta conoscere anche tramite Youtube, ha partecipato X Factor 12 con il nome d’arte JoeyFunboy. Superate le Audizioni, Joey è passata ai Bootcamp, ma non è riuscita a proseguire oltre nella sua avventura.

Dopo il successo del singolo d’esordio La Rockstar e dopo aver rilasciato Non Pregherò Più, è il momento di questa canzone scritta a quattro mani con il celebre Lauro De Marinis, aka Achille Lauro, guest star che riesce indubbiamente a impreziosire questa interessante traccia prodotta da Federico De Marinis.

Dovrai Testo — Joey • Achille Lauro

[Strofa 1]

Ti capiterà di non avere voglia e non voler memoria

morire dentro un cesto sulle labbra di una tro*a

dovrai fingerti stupido al tramonto

fingere di avere un sogno

fare un po’ lo stronxo

che pari scemo a credere ancora nel mondo

e fingere di avere fame

che te ne freghi qualcosa

se l’Italia va a puxxane poi…

trovarti un lavoro serio perché mica canti l’oro

e dovrai farlo sempre prima degli altri, sempre meglio di loro

[Pre-Ritornello 1]

Poi un giorno starai sotto tu

ai piedi di un palazzo

a piangere seduto in mezzo al vetro, in mezzo al fango

un giorno starai sotto tu

in bilico sopra una colpa

che ti chiedi sia davvero tua o se è tutto il resto ad essere una mer*a

[Ritornello]

Finirai le sigarette al momento sbagliato

sbaglierai cortile e perderai quell’autobus

scriverai die rime, scoprirai un piacere diventare un vizio

e un vizio diventare la tua fine, alla fine

[Achille L.]

E finirò le sigarette al momento sbagliato

sbaglierò cortile e perderò quell’autobus

scriverò canzoni e scoprirò il piacere diventare un vizio

e ogni vizio diventare la mia fine





[Strofa 2]

Dire che va tutto bene

dire: “ci crederò sempre”

non sia mai tu sia uno che si arrende

non sia mai tu abbia delle debolezze

non sia mai che tu voglia morire in un garage di qualche amico infame

che poi tanto amico non è stato, a quanto pare, te lo posso dire, te lo posso dire

dovrei fare l’accondiscendente, assecondare il nulla cosmico col niente

dovrei far parlare di te per quello che conviene, non, non per quello che è

avrai scuse da inventare per non uscir di casa

e quel cuore è troppo grande per restare chiuso in una stanza

[Pre-Ritornello 2]

E poi un giorno starai sotto tu

ai piedi di un palazzo

a piangere seduto in mezzo al vetro, in mezzo al fango

aprire annoiato il frigo

gli stessi occhi di tuo padre

giustificherai i malanni perché doveva capitare, sai

[Ritornello]

Finirai le sigarette al momento sbagliato

sbaglierai cortile e perderai quell’autobus

scriverai die rime, scoprirai un piacere diventare un vizio

e un vizio diventare la tua fine, alla fine

[Achille L.]

E finirò le sigarette al momento sbagliato

sbaglierò cortile e perderò quell’autobus

scriverò canzoni e scoprirò il piacere diventare un vizio

e ogni vizio diventare la mia fine e alla fine

E finirò le sigarette al momento sbagliato

sbaglierò cortile e perderò quell’autobus

scriverò canzoni e scoprirò il piacere diventare un vizio

e ogni vizio diventare la mia fine e alla fine

[Achille L.]

No, no

io e te, io e te in fondo

io e te, io e te in fondo

io e te, io e te dal fondo

e in fondo

No, dirai: “non a me”

griderai: “mio Dio, se ne frega anche di me”

no, dirai: “non a me”

griderai: “mio Dio”

e Dio alla fine se ne frega anche di te





