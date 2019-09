Maluma – No Se Me Quita ft. Ricky Martin: video ufficiale, testo e traduzione

No Se Me Quita feat. Ricky Martin è il quarto singolo estratto da 11:11, quarto album in studio del cantautore colombiano Maluma, pubblicato il 17 maggio 2019: leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video ufficiale diretto dal veterano Nuno Gomes, già regista dei precedenti tre singoli “HP”, “11 PM” e “Instinto Natural”.

La canzone è stata scritta dagli interpreti con la collaborazione di Servando Primera, Oscar Hernández, Jesus H, Andrés Castro & Edge, che ha an che curato la produzione.

Disponibile dal 30 agosto, il filmato è stato girato a Miami e mostra entrambi gli artisti che camminano in spiaggia, con Maluma che a un certo punto finge di annegare al fine di farsi fare la respirazione bocca a bocca dalla bellissima bagnina.

Testo e Traduzione di No Se Me Quita

[Intro: Ricky Martin]

Aquí otra vez estoy pensándote

No sé por qué te extraño si somos dos extraños, yeah

Comenzó con un beso prestado

Y terminó un poco más descarado

Ay, Dios mío, ¿qué fue lo que hicimos? Yeah

Di nuovo qui a pensare a te

Non so perché mi manchi se siamo due sconosciuti, sì

È iniziata con un bacio

Ed è finita in maniera un po’ sfrontata

Oh mio Dio, cosa abbiamo fatto? Sì

[Pre-Coro: Maluma]

Es que la noche fue oportuna

Pa’ lo que siento no hay vacuna

Y es que yo no te puedo olvidar

Y tu belleza que no me ayuda

Tu abusas, me usas, lo sabes, me gusta

Y por más que trato, oh, oh

È che quella notte era adeguata

Per quello che provo non esistono vaccini

E non posso dimenticarti

E la tua bellezza di certo non mi aiuta

Ne abusi, mi usi, lo sai che mi piace

E per quanto mi sforzi, oh, oh

[Coro: Ricky Martin & Maluma]

Ricky Martin: No se me quita, esto no se me quita

El sabor de tu boca, sigue estando en mi boca (Oh, oh, oh)

Esto no hay quién lo frene, fue sin aviso (¡Qué rico!)

Y ahora me tiene la mente en la luna y los pies en el piso

Maluma: No se me quita, esto no se me quita

El sabor de tu boca, sigue estando en mi boca (Oh, oh, oh)

Y esto no hay quién lo frene, fue sin aviso

Y ahora me tiene la mente en la luna y los pies en el piso

Ricky Martin: Non posso farne a meno, non posso fare a meno di questo

Il sapore della tua bocca resta nella mia bocca (Oh, oh, oh)

Non c’è nessuno che possa reprimerlo, è stato senza preavviso (che buono!)

E ora ho la testa sulla luna e i piedi per terra

Maluma: Non posso farne a meno, non posso fare a meno di questo

Il sapore della tua bocca resta nella mia bocca (Oh, oh, oh)

Non c’è nessuno che possa reprimerlo, è stato tutto improvviso

E ora la mia testa è sulla luna e i piedi per terra

[Verso: Maluma]

Mamacita, yo te vi y me gustaste tanto

Pasaste por el lado y me quedé mirando

Sentimos una conexión de inmediato

Me subiste al cielo y me quedé allí un rato, baby (Jajaja)

Es que tu cintura es candela

Te pegas y ya siento que tu piel me quema, morena

Descontrola mi sistema

Tienes algo que no lo tiene cualquiera, mi nena (Jajaja)





Bellezza, ti ho vista e mi sei piaciuta moltissimo

Mi sei passata accanto e ho continuato a guardarti

Abbiamo subito avvertito una connessione

Mi hai portato in paradiso e sono rimasto lì per un po’, baby (Hahaha)

È che il tuo girovita mi infiamma

Fa impazzire e sento che la tua pelle mi fa bruciare, brunetta

Fa impazzire il mio corpo

Hai qualcosa che non hanno tutte, tesoro mio (Hahaha)

[Pre-Coro: Ricky Martin]

Y es que la noche fue oportuna

Pa’ lo que siento no hay vacuna

Y es que yo no te puedo olvidar

Y tu belleza que no me ayuda

Tu abusas, me usas, lo sabes, me gusta, ¡jah!

Y por más que trato, oh, oh

Ed è che quella notte era ideale

Per quello che provo non esistono vaccini

E non posso dimenticarti

E la tua bellezza di certo non mi aiuta

Ne abusi, mi usi, lo sai che mi piace

E per quanto mi sforzi, oh, oh

[Coro: Maluma & Ricky Martin]

Maluma: No se me quita, esto no se me quita

El sabor de tu boca, sigue estando en mi boca (Oh, oh, oh)

Esto no hay quién lo frene, fue sin aviso (¡Qué rico!)

Y ahora me tiene la mente en la luna y los pies en el piso

Ricky Martin: No se me quita, esto no se me quita

El sabor de tu boca, sigue estando en mi boca (Oh, oh, oh)

Y esto no hay quién lo frene, fue sin aviso

Y ahora me tiene la mente en la luna y los pies en el piso

Maluma: Non posso farne a meno, non posso fare a meno di questo

Il sapore della tua bocca resta nella mia bocca (Oh, oh, oh)

Non c’è nessuno che possa reprimerlo, è stato tutto improvviso

E ora la mia testa è sulla luna e i piedi per terra

Non posso farne a meno, non posso fare a meno di questo

Il sapore della tua bocca resta nella mia bocca (Oh, oh, oh)

Non c’è nessuno che possa reprimerlo, è stato tutto improvviso

E ora la mia testa è sulla luna e i piedi per terra

[Refrán: Maluma]

Aquí otra vez estoy pensándote

No sé por qué te extraño si somos dos extraños, yeah

Comenzó con un beso prestado

Y terminó un poco más descarado

Ay, Dios mío, ¿qué fue lo que hicimos?

Di nuovo qui a pensare a te

Non so perché mi manchi se siamo due sconosciuti, sì

È iniziata con un bacio

Ed è finita in maniera un po’ sfrontata

Oh mio Dio, cosa abbiamo fatto?





[Coro: Ricky Martin]

No se me quita, esto no se me quita

El sabor de tu boca, sigue estando en mi boca (Oh, oh, oh)

Esto no hay quién lo frene, fue sin aviso (¡Qué rico!)

Y ahora me tiene la mente en la luna y los pies en el piso

Non posso farne a meno, non posso fare a meno di questo

Il sapore della tua bocca resta nella mia bocca (Oh, oh, oh)

Non c’è nessuno che possa reprimerlo, è stato tutto improvviso (che buono!)

E ora ho la testa sulla luna e i piedi per terra

[Outro: Maluma]

(No se me quita) Ricky, Ricky

(Esto no se me quita) Ricky Martin, jaja

(El sabor de tu boca) Maluma, baby

(Sigue estando en mi boca), mamacita

(Y eso no hay quién lo frene, fue sin aviso)

Once again

(Y ahora me tiene la mente en la luna y los pies en el piso)

Esa combinación no falla, parceros

(Non riesco a farne a meno) Ricky, Ricky

(Non riesco a fare a meno di questo) Ricky Martin, haha

(Il sapore della tua bocca) Maluma, baby

(Ancora nella mia bocca), bellezza

(Non riesco a farne a meno, è stato tutto improvviso)

Ancora una volta

(E ora la mia testa è sulla luna e i piedi a terra)

Questa combinazione non fallisce, amici





