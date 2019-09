Il Volo – Sonreirás: video ufficiale, testo e traduzione

Disponibile ovunque dal 30 agosto 2019, Sonreirás è un singolo de Il Volo, versione in spagnolo di A chi mi Dice, racchiuso nell’ultima fatica discografica Musica, pubblicata lo scorso 21 febbraio. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il videoclip, in cui i tre tenorini navigano verso la magnifica isola di Capri a bordo di una barca a vela, passando tra i suggestivi faraglioni.

A chi mi dice, è a sua volta stata la cover della meravigliosa “Breathe Easy” dei Blue, adattata in italiano da Tiziano Ferro. Breathe Easy è stata una bellissima canzone della boy band britannica, pubblicata nel 2004 ed estratta dall’album Guilty. Perché i tre ragazzi hanno rilasciato questa versione? Uscirà forse una nuova versione dell’ultimo album? Staremo a vedere.

Il Volo – Sonreiras Testo e Traduzione

Download su: Amazon – iTunes

Sonreirás

Tal como en mi memoria estás

Encontrarás mis ojos un rato y después te irás

Y mentiría

Si te dijera ya no más

Porque estás, tú siempre estás

Sorriderai

Come sei nei miei ricordi

Troverai

I miei occhi per un po’ e poi te ne andrai

E mentirei

Se ti dicessi che non ci saranno più

Perché sei, sei sempre

Aaaaah quién me dice

Que volverás, ya no creo más

Aaaaah quién te dice

Que me muero pensando en ti

Tú sonríes y más te acercas a él

Aaaaah chi mi dice

Che tornerai, non credo più

Aaaaah a chi ti dice

Che sto male pensando a te

Tu sorridi e ti avvicini di più a lui

Te vestirás

De nuevos abrazos sonrisas vacías

No llorarás

porque tú no sabes perder jamás

Sabes bien (sabes bien)

Lo perdí todo y tú no pierdes ya

Porque estás, siempre estás





Ti vestirai

Di nuovi abbracci, sorrisi vuoti

Non piangerai

perché non sai perdere mai

Lo sai (Lo sai)

Ho perso tutto e tu non perdi mai

Perché sei, sei sempre

Aaaah quién me dice

Que volverás, ya no creo más

Uuuuoooo quién te dice

Que me muero pensando en ti

Tú sonríes y más te acercas a él

Aaaaah chi mi dice

Che tornerai, non credo più

Uuuuooooh a chi ti dice

Che sto male pensando a te

Tu sorridi e ti avvicini di più a lui

Sonreirás

Me vuelvo loco en pensar

Me pierdo en cada ciudad

Y no te sé olvidar

Que volverás

Ya no lo creo más

Sorriderai

Pensare mi fa diventare matto

Mi perdo in ogni città

E non so come dimenticarti

Che tornerai

Non ci credo ormai





Aaaah quién te dice

Que me muero pensando en ti

Tú sonríes y más te acercas a él

Aaaah él…

Aaaah chi ti dice

Che sto male pensando a te

Tu sorridi e ti avvicini di più a lui

Aaaah lui…





Ascolta su: