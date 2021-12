Lunedì blu feat Salmo, Guè Pequeno | testo e audio ufficiale della canzone

Ecco di seguito il testo e l’audio di Lunedì, canzone di Guè in featuring con Salmo.

Cosimo Fini, è conosciuto da tutti gli italiani con il nome d’arte Guè Pequeno.

Dopo tanti anni sulla scena musicale, il rapper ha deciso di cambiare il suo nome d’arte in Guè, levando l’appellativo Pequeno, su suggerimento suo amico e produttore Jacopo Pesce.

Il nuovo nome d’arte, è stato dato annunciato insieme al rilascio del suo nuovo album, intitolato Gvesvs, dove sulla copertina il cantante è ritratto con una corona di spina che rimanda alla mente Gesù Cristo.

Questo perché Guè è nato il 25 dicembre del 1980.

All’interno del nuovo album, sono presenti molto featuring tra cui uno con Salmo nel brano Lunedì.

Ecco di seguito l’audio e il testo del brano:

Fottuto lunedì blu

Sveglio il cuore, ghiaccio come un igloo

Più sto in alto, più abbasso il tuo IQ

Tutti fanno finta, la gente diventa scema sempre di più

Pende dalle tue labbra come Jesus

A posto, finché il cazzo mi sta attaccato al corpo

E le corde vocali al loro posto

La gelida realtà con cui mi doccio

Accetto i termini e le condizioni

Nessuno ti trasmette più emozioni

Io lo vivo davvero nel giorno più triste di questo emisfero boreale

Omaggio floreale al funerale di un infame in un blue monday

Sogno che vi svegliate senza soldi, la rana bollita di Noam Chomsky

Ignoranti abituati ad obbedire ad altri stronzi

La dittatura del tutto corretta a tutti i costi

Solo per risonanza difendi una minoranza

Ma sei un minorato rinomato, bitch, arigato

Faccio “bang” come Olufsen sulla tua face

Le suole si fan rosse come Louboutin

Ti faccio cadere tutti quei gioielli a suon di cartoni

Poi li regalo ai barboni

Sono in A, NS, IA (Ah)

Per le drugs è l’Esmya (Ah)

Mentre tutti parlano, fanno e pensano al niente

La puzza di fama, eau de parfume della mia gente

Non c’è anima, né umanità, non fotto con gli androidi

Il mio flow sotto steroidi, delta farsi deltoidi

Il cell mi squilla come fosse un dila’

Ha gli occhi color lilla mentre la sirena strilla

Fottuto lunedì blu

Sveglio il cuore, ghiaccio come un igloo

Più sto in alto, più abbasso il tuo IQ

Tutti fanno finta, la gente diventa scema sempre di più

Pende dalle tue labbra come Jesus

Io connesso, real life, vita vera, real crime

Il mio flow è muay thai, tu connesso al Wi-Fi

[?] infame, io lo so, tu non sai

Dormo, sotto al mio cuscino c’ho una calibro 9 (Ah)

Parlano di cose che non esistono

Io gli spiego come, ma non capiscono

Finite le mode, questi spariscono

Non tollero le droghe quando finiscono (Ah)

Ti cade un mito per il gossip

Perché sono diventato il tipo a cui puntare il dito a tutti i costi (Ah)

La fame e solitudine fa diventare mostri

Infatti in questa Lambo ci sono solo due posti (Ahah)

Mi chiudo dentro dall’esterno

Chiama quando non ti servo

Tipo se mi chiedi un perno non scendo (Ah)

Odio queste zoccole in eterno

Sì, che per un po’ di fama sono disposte a bere latte paterno (Shame)

Copriti, fa freddo, ipocriti dietro uno schermo

Scrivo apocrifi vangeli dall’inferno (Rrah)

[Pre-Ritornello: Salmo]

Io forse non esisto, fra’, non sono qui

Non sono preso male, è solo un altro lunedì

Fottuto lunedì blu

Sveglio il cuore, ghiaccio come un igloo

Più sto in alto, più abbasso il tuo IQ

Tutti fanno finta, la gente diventa scema sempre di più

Pende dalle tue labbra come Jesus

Io connesso, real life, vita vera, real crime

Il mio flow è muay thai, tu connesso al Wi-Fi

[?] infame, io lo so, tu non sai

Dormo, sotto al mio cuscino c’ho una calibro 9

Integrazione è solo quando uno straniero segna un goal

Non lo pensi davvero, l’importante che ci scrivi un post

Le mie parti leggendari è Steve Buscemi

Tra voi scemi che rendete famosi altri più scemi

‘Sta gente sa circa cento parole come il tuo rapper del cuore

Per questo chi governa, sai, ci gode

Un truffatore diventa un role model, una thot una top model

Io sto con i gangsta nella suite dell’hotel

I poveri ti han fatto innamorare con delle bugie

Ricchi con i soldi, certamente non con le poesie (Ahah)

Una tipa mediocre con i filtri

Si è inculato un altro di ‘sti rapper con i denti finti

Nella vita siete indegni, ma su internet indigni

Mi tocca aver pazienza come Vinny (Oh no)

Ho un occhio guercio ma ci ho visto sempre lungo (Sempre)

Brother, tu appizza le orecchie come Dumbo

Fottuto lunedì blu

Sveglio il cuore, ghiaccio come un igloo

Più sto in alto, più abbasso il tuo IQ

Tutti fanno finta, la gente diventa scema sempre di più

Pende dalle tue labbra come Jesus