GANGSTER OF LOVE feat Rick Ross, Gue Pequeno | testo e audio ufficiale

Ecco di seguito il testo e l’audio di GANGSTER OF LOVE, canzone di Guè in featuring con Rick Ross.

Dopo tanti anni sulla scena musicale, il rapper ha deciso di cambiare il suo nome d’arte in Guè, levando l’appellativo Pequeno, su suggerimento suo amico e produttore Jacopo Pesce.

Guè: il featuring con Rick Ross

Il nuovo nome d’arte, è stato dato annunciato insieme al rilascio del suo nuovo album, intitolato Gvesvs, dove sulla copertina il cantante è ritratto con una corona di spina che rimanda alla mente Gesù Cristo.

Questo perché Guè è nato il 25 dicembre del 1980.

All’interno del nuovo album, sono presenti molto featuring tra cui uno con Rick Ross nel brano GANGSTER OF LOVE.

Audio e testo di GANGSTER OF LOVE

Ecco di seguito l’audio e il testo del brano:



Maybach Music

Seh[Strofa 1: Guè]

Sono talmente il boss che recco da seduto (Capo)

Armi automatiche, asiatiche, sai, mi hanno sedotto

Il silenzio rotto dalle unghie sul suo telefonino

La cocaina mi fotte, sorella di Caino (Damn)

Lei la perla di Milano Sud

Rubo la Monna Lisa dal Louvre, antiproiettile il SUV (Rrah)

Sparami pure addosso alla portiera

Manco mi accorgo ascoltando Ella Fitzgerald, la bella vita è bella (Ah-ah)

Nei suoi occhi c’è il mare Mediterraneo

Vincendo il caso brindo a Vincenzo, sirene nel mio acquario (Oh)

Mangiando ricci giuriamo di non pentirci (Mai)

E non è mai un addio, è soltanto un arrivederci (Adiós)

Le regalo una rosa dei venti, appassionata ai poemi violenti

Ama che i miei proventi a quaranta siano molto più dei rapper di venti (Ahahah)

E il fatto chiaro che sia ispirato da veri eventi (For real)

Capelli di seta, guarda il tramonto rosa

Mentre il rosé la disseta, io perdo la bussola per la pusseta

Scappando su una Countach, cavalco un’altra onda

[Ritornello: Guè & Rick Ross]

Sono l’ultimo gangster d’amore

Sopra un letto di banconote stanotte io le ho rubato il cuore

Da Milano a Miami in un giro di Rolex

Lei mi ama anche di più delle droghe e le mode

Sono l’ultimo gangster d’amore

Push it to the limit, Giorgio Moroder (Maybach music)

Questa è mafia musica, Ennio Morricone

La mia bitch è iconica, young Sophia Loren (Boss)[Strofa 2: Rick Ross]

Diamonds in the Patek, make ‘em cinematic (Yes)

They better be them killers when you send them at me (Yes)

Raindrops falling, caught up in the madness (Uh)

Headed straight to school off a pissy mattress

House full of smoke but my mind’s clear (Uh)

And every second counts when the time’s near (Uh)

Balenciaga hoodie with the matching footies

I took over the game when they thought I wouldn’t (Ahahah)

Time and preparation really take the most (Most)

‘Cause we pray together, doesn’t really make us close (Yes)

It’s the bond that we share that really mean the most (What?)

Used to stare at ya, just like I seen a ghost (Uh)

Say a prayer for my brothers, then we make a toast

In a red Testarossa, racin’ up the coast

Know you dead if you ever steppin’ on my toes

So leave it there if there’s anything you wanna know, nigga