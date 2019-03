Ozuna – Vacía Sin Mí feat. Darell: video ufficiale, testo e traduzione

Dal 14 marzo è disponibile il nuovo singolo di Ozuna che si intitola Vacía Sin Mí (vuota senza di me), che sarà incluso nel terzo album in studio Nibiru.

Il cantautore portoricano collabora per l’occasione col il collega e connazionale Darell Castro.

Il video ufficiale è stato diretto da Nuno Gomes ed è possibile vederlo direttamente su Youtube cliccando sull’immagine.

Vacía Sin Mí Testo

Download su: Amazon – iTunes

Autori: Vicente Saavedra, Weezy Kingz, Edgar Semper, DJ Luian, Hydro, Jowny Boom Boom, Ozuna & Darell.

Salen a flote tus sentimientos cuando tú me ves (Cuando tú me ve’)

No me busques la vuelta, ya te superé (Ya te superé)

Tu me fallaste a mí, el karma a ti te la jugó (Oh-oh-oh)

Ahora quieres volver porque no se te dio

Te sientes vacía sin mí (Vacía sin mí)

Te molesta que tus amigas quieran de mí, también

Baby, no venga’ a pelear si me ves con otra

No te quiero a mí lado si vas a dañar nota

Porque te sientes vacía sin mí

Te molesta que tus amigas quieran de mí, también

Baby, no venga’ a pelear si me ves con otra

No te quiero a mi lado si vas a dañar nota

(Everybody go to the discotek)

Cuando tú naciste te maldicieron (Eso e’ así)

Mami, Dios bendiga a los doctores por el culo que te hicieron (Pa’ que sepa)

Bendecidos los que te metieron (Por ley)

Y arrepentidos los que te perdieron (Ha-hah)

Desde lejos que yo te supero

Que te quede claro, bebecita, que de amor yo no me muero

Te acuestas con este flow de pelotero (Ho-oh)

Y tú eres puta y me sobran los cueros (Ratatatá)

Yo te voy a meter un par de embustes

Te voy a apagar el celu pa’ que tú te asuste’ (Pa’ que sepa)

Me voy a dar una perdida para que mami tú te ajustes

Así que mejor estate quieta, no creo que eso te guste (Ratatatá)

Lo que está quieto se deja quieto (Sí, sí)

Así que no me faltes el respeto (Ho-oh)

No me preguntes a quién yo se lo meto

Contigo que soy feliz pero no feliz completo

Te sientes vacía sin mí (Vacía sin mí)

Te molesta que tus amigas quieran de mí, también (Quieran de mí)

Baby, no venga’ a pelear si me ves con otra (Me ve’ con otra)

No te quiero a mí lado si va’ a dañar nota (Dañar nota)

Porque te sientes vacía sin mí (-cía sin mí)

Te molesta que tus amigas quieran de mí, también (Quieran de mí)

Baby, no venga’ a pelear si me ves con otra

No te quiero a mi lado si vas a dañar nota (No, no)

(Ozuna)

Bebecita, la nota no me la bajes

Que tengo dos italianas que quieren que yo las trabaje (Eeh-eh)

Si te pasas te cobro peaje

Dale Darell, que toda esta gente no aguantan el entourage (Ratatatá)

Soy tres melones en prenda, no te sorprendas

En la lambo me voy pa’ la tienda, pa’ que me entienda’

Otro Porsche no me vendan

Que la jugaste y me llamaron que me llegó la jodienda

Ay, bebecita, pa’ buscarte

Tú sabes lo que yo quiero darte (Quiero darte)

Tú y yo nos vamos bien aparte

Hay un par de cosas que contarte (Eh-eh)

Ay, bebecita, pa’ buscarte

Tú sabes lo que yo quiero darte (Darte)

Tú y yo nos vamos bien aparte

Hay un par de cosas que contarte (Cosas que contarte)

Salen a flote tus sentimientos cuando tú me ve’ (Me ve’)

No me busque’ la vuelta, ya te superé (-é)

Tu me fallaste a mí, el karma a ti te la jugó (Jugó)

Ahora quiere’ volver porque no se te dio (Dio)





Te sientes vacía sin mí (Vacía sin mí)

Te molesta que tus amigas quieran de mí, también (Quieran de mí)

Baby, no venga’ a pelear si me ves con otra (Me ve’ con otra)

No te quiero a mí lado si vas a dañar nota (Dañar nota)

Porque te sientes vacía sin mí (-cía sin mí)

Te molesta que tus amigas quieran de mí, también (Quieran de mí)

Baby, no venga’ a pelear si me ves con otra (Ah-ah, ah-ah)

No te quiero a mi lado si va’ a dañar nota (Dañar nota)

(Te sientes vacía sin mí)

Ozuna

Darell (Te molesta que tu’ amiga’ quieran de mí)

Nibiru

Hydro

Jowny

Hi Music Hi Flow (Ho-oh, ho-oh)

Díselo Luian

Mambo Kingz

Dímelo Vi

Uoh-oh, uoh-oh

I tuoi sentimenti prendono vita quando mi vedi (quando mi vedi)

Non cercarmi dietro, ti ho già superata (ti ho già superata)

Mi hai deluso, il karma ti ha preso in giro (oh-oh-oh)

Ora vuoi tornare indietro perché non hai avuto quello che volevi

Ti senti vuota senza di me (Vuota senza di me)

Inoltre ti dà fastidio che le tue amiche mi desiderino

Baby, non venire a litigare se mi vedi con qualcun’altra

Non ti voglio al mio fianco se vuoi svuotarmi il conto

Perché senza di me ti senti vuota

Ti dà anche fastidio che le tue amiche mi desiderino

Baby, non venire a litigare se mi vedi con un’altra

Non ti voglio al mio fianco se vuoi svuotarmi il conto

(Andiamo tutti in discoteca)

Quando sei nato, ti hanno maledetta (è la realtà)

Piccola, Dio benedica i dottori per il culo che ti hanno fatto (Per la cronaca)

Beati quelli che ti hanno messo dentro (secondo la legge)

E pentiti quelli che ti hanno perso (ha-hah)

Ti ho superata da un pezzo

Tanto per essere chiari, piccola, che d’amore non morirò mai

Vai a letto con questo flow pazzesco (Ho-oh)

E tu sei una troia e mi avanzano le pelli (Ratatatá)

Ti piazzerò un paio di bugie

Spegnerò la luce della cella così ti spaventi (per tua informazione)

Vado a farmi una perdita per farti abituare

Quindi meglio che fai silenzio, non penso che questo ti piacerà (Ratatatá)

Quello che è calmo resta calmo (Sì, sì)

Quindi non mancarmi di rispetto (Ho-oh)

Non chiedermi chi ho messo dentro

Con te sono felice ma non completamente

Ti senti vuota senza di me (Vuota senza di me)

Inoltre ti dà fastidio che le tue amiche mi desiderino (mi desiderino)

Baby, non venire a litigare se mi vedi con qualcun’altra (se mi vedi con qualcun’altra)

Non ti voglio al mio fianco se vuoi svuotarmi il conto

Perché senza di me ti senti vuota (vuota senza di me)

Ti dà anche fastidio che le tue amiche mi desiderino (mi desiderino)

Baby, non venire a litigare se mi vedi con un’altra

Non ti voglio al mio fianco se vuoi svuotarmi il conto





(Ozuna)

Piccola, non abbassarmi la nota

Che ho due italiane che vogliono che le lavori (Eeh-eh)

Se passi ti faccio pagare il pedaggio

Dai Darell, che tutte queste persone non sopportano l’entourage (Ratatatá)

Sono tre ‘melone’ in pegno ‘, non sorprenderti

Nel lambo vado al negozio, in modo da farmi capire

Un’altra Porsche non mi vendono

Che l’hai giocata e mi hanno chiamato per dirmi che ho ricevuto la scopata

Oh, piccola, per trovarti

Sai cosa voglio darti (voglio darti)

Tu ed io andremo lontano separatamente

Ci sono un paio di cose da dirti (Eh-eh)

Oh, piccola, per trovarti

Sai quello che voglio darti (darti)

Tu ed io andremo lontano separatamente

Ci sono un paio di cose da dirti (Cose da dirti)

I tuoi sentimenti prendono vita quando mi vedi (mi vedi)

Non cercarmi dietro, ti ho già superata

Mi hai deluso, il karma ti ha preso in giro (in giro)

Ora vuoi tornare indietro perché non hai avuto quello che volevi

Ti senti vuota senza di me (Vuota senza di me)

Inoltre ti dà fastidio che le tue amiche mi desiderino (mi desiderino)

Baby, non venire a litigare se mi vedi con qualcun’altra (se mi vedi con qualcun’altra)

Non ti voglio al mio fianco se vuoi svuotarmi il conto

Perché senza di me ti senti vuota (vuota senza di me)

Ti dà anche fastidio che le tue amiche mi desiderino (mi desiderino)

Baby, non venire a litigare se mi vedi con un’altra (Ah-ah, ah-ah)

Non ti voglio al mio fianco se vuoi svuotarmi il conto

(Ti senti vuota senza di me)

Ozuna

Darell (ti dà fastidio che le tue amiche mi desiderino)

Nibiru

Hydro

Jowny

Ciao musica Ciao flusso (Ho-oh, ho-oh)

Diglielo Luian

Mambo Kingz

Dimmi, Vi

Uoh-oh, oh-oh





