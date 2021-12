Love is a game, Adele | testo, traduzione e video ufficiale

Ecco di seguito il testo e la traduzione del brano Love is a game di Adele contenuto nel suo album 30.

Adele è una cantante di fama internazionale, che ha ottenuto una marea di riconoscimenti musicali tra cui un Premio Oscar per la miglior canzone. Molto amata dagli ascoltatori di tutto il mondo è ad oggi una tra le cantanti più in voga degli ultimi anni.

Nata a Londra, nel quartiere di Tottenham, nel 1988, è cresciuta con sua madre appena diciottenne prima a Brighton e poi a Brixton.

A seguito di alcuni suoi video pubblicati sulla piattaforma MySpace, viene notata e le viene offerto un contratto discografico, il successo arriva nel 2007 grazie al suo primo singolo seguito da tutte le sue altre hit.

Testo e traduzione del brano

Dal 19 novembre è uscito in commercio il nuovo album 30 della cantante che contiene il brano Love is a game di cui vi riportiamo di seguito il testo e la sua traduzione:

All your expectations of my love are impossible

Surely, you know

That I’m not easy to hold

It’s so sad how incapable

Of learning to grow I am

My heart speaks in puzzle and codes

I’ve been trying my whole life to solve

God only knows how I’ve cried

I can’t take another defeat

A next time would be the ending of me

Now that I see

That love is a game for fools to play

And I ain’t fooling (fooling)

What a cruel thing (cruel thing)

To self-inflict that pain

Love is a game for fools to play

And I ain’t fooling again (fooling)

What a cruel thing (cruel thing)

To self-inflict that pain

How unbelievable (unbelievable)

Of me to fall for the lies that I tell? (Lies I tell)

The dream that I sell (dream I sell)

When my heartache, it’s inevitable (inevitable)

But I’m no good at doing it well

Not that I care (I don’t care)

Why should anything about it be fair?

When love is a game for fools to play

And I ain’t fooling (fooling)

What a cruel thing (cruel thing)

To self-inflict that pain

Love is a game for fools to play

And I ain’t fooling again (fooling)

What a cruel thing (cruel thing)

To self-inflict that pain

No amount of love

Can keep me satisfied (satisfied, satisfied)

I can’t keep up (I can’t keep up, I can’t keep up)

When I keep changing my mind

(Change my mind, change my mind)

The feelings flood me to the heights of no compromise

Love is a game for fools to play

And I ain’t fooling (fooling)

What a cruel thing (cruel thing)

To self-inflict that pain

Love is a game for fools to play

And I ain’t fooling (fooling)

What a cruel thing (cruel thing)

To self-inflict that pain

I can love me

I can love again

I love me now like I loved him

I’m a fool for that

You know I, you know I’m gonna do it

Oh-oh-oh-oh

I’d do it all again, like I did it