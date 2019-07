Lilly Meraviglia – Instagramdown: audio e testo del nuovo brano

Instagramdown è la seconda traccia contenuta in Fuk U Beach, EP della youtuber e cantante Lilly Meraviglia, disponibile dal 24 luglio 2019. Leggi il testo e ascolta la canzone.

Tutte le tracce dell’Extend Play sono state scritte e composte dall’interprete e prodotte da Becko. Qui Lilly esce pazza appresso al celebre social network…

Lilly Meraviglia – Instagramdown testo

È tutto così strano

Ciò che cerco è lontano

Con le dita io scrollo

Sto perdendo il controllo

Com’è potuto accadere

E sento di cadere.





Non funziona

Impazzisco

Senza di te io non resisto

Instagramdown mi fai stare in down

Inizia ora qui

Il mio countdown

Non si aggiorna

Reagisco

Le tue storie io non ho più visto

Instagramdown mi fai stare in down

Inizia ora qui

Il mio countdown.

Riprova, refresha, ricarica, annulla

Ormai qua non c’è più nulla

Questo bug che mi corrode

E lo ammetto un po’ mi rode

È l’hashtag del momento

Ho il telefono al 6%

Feed vecchio di tre ore

Mi fa tanto male al cuore.

Sei forte come uno schianto

Su di me vedi il pianto

Con le dita io scrollo

Resto qua e non mollo

Com’è potuto accadere

E sento di cadere





Non funziona

Impazzisco

Senza di te io non resisto

Instagram down mi fai stare in down

Inizia ora qui

Il mio countdown

Non si aggiorna

Reagisco

Le tue storie io non ho più visto

Instagram down mi fai stare in down

Inizia ora qui

Il mio countdown.





