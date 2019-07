Lilly Meraviglia – Sangla: audio e testo della nuova canzone

Sangla è la traccia che apre l’EP Fuk U Beach di Lilly Meraviglia, rilasciato il 24 luglio 2019. Leggi il testo e ascolta il brano, scritto e composto dalla youtuber e prodotto da Becko.

Quello che ci si chiede ascoltando la nuova canzone è solo: ma cosa saranno mai questi Sangla? Abiti? Scarpe?

Lilly Meraviglia – Sangla testo e traduzione

Download su: Amazon – iTunes

Non vedo molto bene, ho bisogno di qualcosa

Qualcosa che mi renda ancor più favolosa

Plastica o metallo, l’importante è che sia top

Ne voglio così tanti da non dire mai stop.

Indosso i sangla everyday

If you don’t like it, sashay away

Sangla, sangla, all tonight

Tu non sei stiloso se non li hai

Indosso i sangla ogni giorno

Se non ti piacciono, sculetta via

Sangla, sangla, tutta la sera

Non sei stiloso se non li hai

Con queste lenti in faccia vedo tutto colorato

È un filtro naturale, troppo sgravato

Mi fa vedere il mondo da un’altra prospettiva

O forse nel mio caso direi prospe-diva!

Indosso i sangla everyday

If you don’t like it, sashay away

Sangla, sangla, all tonight

Tu non sei stiloso se non li hai.





Indosso i sangla on the beach

If you don’t like it, you are a bitch

Sangla, sangla, by the way

Ti metti i sangla, tu sei ok.

Indosso i sangla in spiaggia

Se non ti piacciono, sei proprio una stron*a

Sangla, sangla, comunque

Ti metti i sangla, tu sei ok!

(Oh, oh, oh che sangla! Adoro i tuoi sangla Come sei fashion con i sangla! Adoro!)

Indosso i miei sangla per andare dal bangla

Dal bangla vado dopo, ora fammi una foto

Indosso i sangla ogni giorno

Non ti piace? Please, via di torno

Sangla, sangla, ora e per sempre

Sono stilosa infinitamente.

Con queste lenti in faccia vedo tutto deformato

La vita intorno a me è come ho sempre sognato

Mi fa dimenticare e sentire creativa

O per puntualizzare direi crea-diva!





Indosso i sangla everyday

If you don’t like it, sashay away

Sangla, sangla, all tonight

Tu non sei stiloso se non li hai

Indosso i sangla on the beach

If you don’t like it, you are a bitch

Sangla, sangla, by the way

Ti metti i sangla, tu sei ok!





Ascolta su: