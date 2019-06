Emis Killa – Batman feat Nayt: audio e testo della nuova canzone

Leggi il testo e ascolta Batman, traccia numero 2 di Supereroe Bat Edition, album di Emis Killa uscito il 21 giugno 2019 via Carosello Records, che include 4 inediti più i brani del precedente album.

Prodotta da Big Fish, questa interessante canzone vede la collaborazione del rapper Nayt, che insieme a Emis, ha anche firmato il testo.

Batman testo Emis Killa ft. Nayt

[Emis Killa]

Hey

Esco di notte ed inseguo i fantasmi al contrario di Pac-Man (uh uh)

Fan*ulo al budget, ho mille gadget dentro i miei Balmain (uh)

Prendo a cartelle i cattivi nei bar come in un film di Van Damme (uh uh)

Pam pam pam pam pam pam (hey)

Batman Batman Batman (hey).





[Emis]

Sabato sera la gente si gira se passo col bolide (uh)

Più che una macchina nera sembra una fot*uta Bat-mobile (uh)

Ho due ragazze al mio tavolo, fumo e mi atteggio da nobile (uh)

Anche se in testa ho una voce che mi grida: “Scopale! Scopale!” (uh)

Batto il rispetto se sono al cospetto di tutti ‘sti Goblin (hey)

Eterni numeri, due accanto a me, frate’, sembrano [?] (hey)

Per queste strade la moda e i vestiti, ma anche la droga e i pentiti

Vida loca come Ricky, più che Milano sembra Gotham City (hey)

E’ notte fonda, accendo il proiettore

In giro fino all’alba come un protettore

Faccio soldi soldi come un broker

Grazie al caz*o che sorrido sempre come Joker (ahah ahah)

Sbaglia chi ci gioca in queste strade buie

Vuoi giustizia? Ignora le pattuglie blu

Questi bulli sparano ca**ate ma la verità mi fa da bulletproof.

[Emis]

Esco di notte ed inseguo i fantasmi al contrario di Pac-Man (uh uh)

Fan*ulo al budget, ho mille gadget dentro i miei Balmain (uh)

Prendo a cartelle i cattivi nei bar come in un film di Van Damme (uh uh)

Pam pam pam pam pam pam (hey)

Batman Batman Batman (hey).

[Nayt]

Tipi super

In Mini Cooper

Fanno i divi in Uber

Oppure i fighi in scooter

Come si muovono si muovono

Uomini e donne tra criminali

E rapper tro*e fanno gli youtuber

Chi mi incute

Un po’ di paura sono i fan

Per adesso non più

Io non penso alle views

Sono falso e coerente e delle volte penso che non resto quaggiù

Che depresso nel caso mi vesto di blu

Spesso dirò che nel mio cuore [?]

Mi vergogno quindi adesso in tv

Ci vado io, mi sparo un colpo in faccia e fissami tu

Ho una lista di pute

E nella scena visto che non do il cu*o tu dissami pu-u

Sì, lo so che questo è troppo rap

Spingo VNT1 e Blocco Rec

Te lo butto al beat, niente coccole

Io ti mangio, poi sul beat ci sbocco te

(Brrrra).





[Nayt]

La storia è chiara

Sono Batman, tu te ne vai a casa

Sono come Jaden Smith, ma senza un papà

E cosa vuoi? E cosa vuoi? Cosa vuoi? Cosa vuoi?

[Killa]

Esco di notte ed inseguo i fantasmi al contrario di Pac-Man (uh uh)

Fan*ulo al budget, ho mille gadget dentro i miei Balmain (uh)

Prendo a cartelle i cattivi nei bar come in un film di Van Damme (uh uh)

Pam pam pam pam pam pam (hey)

Batman Batman Batman (hey).





