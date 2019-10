Lil Mayo – Be Gone Thot!: audio, testo e traduzione

Rilasciato il 30 agosto 2019, Be Gone Thot! è un singolo dell’influencer Lil Mayo, un personaggio alieno che su Instagram pubblica foto di una vita sontuosa a Los Angeles, circondata da artisti rap, modelle e altri influencer. Il testo, la traduzione in italiano e l’audio del brano.

Mayo ha anche prodotto canzoni ed ha collaborato con il famoso artista Yung Gravy sulle note della recente traccia E.T.

Lil Mayo – Be Gone Thot Testo e Traduzione

[Intro]

Oh no

Do you smell that?

They’re coming

[Chorus]

Begone, thots (Go away!)

I’m a man of God (Ah!)

Everywhere I go, I got thots (Everywhere, uh)

When I walk in, all these bitches gon’ flock

Yeah, ay

[Verse]

Everywhere I go, these thots flock

Bitch, I’m an alien of God (Ah!)

Why don’t they ever wanna walk, or talk?

I could be going through a lot

Instead of like “man, how you feel?” (How I feel?)

First, he got a brand new deal (I did)

I could be whipping with my hands on the wheel

And the horny bitch wanna come feel (Skrrt)

Everywhere I go, I got hoes (Woah)

And they keep taking off clothes (Put them on)

And they keep giving me dope, no

I was just tryna phone home

Turn a bitch like Waldo, running in

All of a sudden, I’m getting head again

I need a hug, all I see is uggs

Then I’m in they mouth like medicine (Yep)





[Chorus]

So begone, thots (Bitch, leave me alone)

I’m a man of God (Ah!)

Everywhere I go, I got thots (Everywhere, uh)

When I walk in, all these bitches gon’ flock





Oh no

La senti questa puzza?

Stanno arrivando





Vattene, tro*a (Vai via!)

Sono un uomo di Dio (Ah!)

Ovunque io vada, trovo pu**ane (Ovunque, uh)

Quando arrivo, tutte queste pu**ane accorrono

Sì, ay

Ovunque io vada, tutte queste pu**ane accorrono

Tro*a, sono un alieno di Dio (Ah!)

Perché non vogliono mai farsi un giro o parlare?

Potrei passare in brutto periodo

Invece di come “uomo, come ti senti?” (Come mi sento?)

Per prima cosa, ha un nuovo affare (l’ho fatto)

Potrei montare con le mani sul volante

E la cagna in calore vuole venire a sentire (Skrrt)

Ovunque io vada, trovo pu**ane (Woah)

E continuano a togliersi i vestiti (metteteveli)

E continuano a darmi droga, no

Stavo solo cercando di telefonare a casa

Trasforma una tro*a come Waldo, correndo

Improvvisamente, sto tornando in me

Ho bisogno di un abbraccio, tutto quello che vedo sono stivali

Poi mi ritrovo nella loro bocca come una medicina (sì)

Quindi vattene, tro*a (Pu**ana, lasciami in pace)

Sono un uomo di Dio (Ah!)

Ovunque io vada, trovo pu**ane (Ovunque, uh)

Quando arrivo, tutte queste pu**ane accorrono

