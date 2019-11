Moderup – Stasera feat. Marco Calone: video e testo della canzone

Stasera è una contagiosa canzone dei Moderup, duo rap napoletano composto dai rapper Enzo Still e Gino Leson, con la collaborazione di Marco Calone: il testo, la traduzione e il video ufficiale diretto da Lucrezio Catapano, che al momento in cui scrivo è l’unico modo per ascoltare questo brano prodotto da Manuel Erry.

Al fine di rendere più affascinante la nuova coinvolgente canzone, non a caso anche presente nelle tendenze di Youtube, Enzo (classe ‘95) e Gino (classe ’98) hanno arruolato il figlio d’arte Marco Calone, che ormai si è costruito una rilevante fanbase.

Nel brano, viene cantata la voglia di stare insieme alla persona di cui sono innamorati e che temono di perdere. Nel cast del video, Lorenzo Marino, Giusy Furino, Salvatore Notari e Francesca Di Mauro.

Moderup & Marco Calone – Stasera testo e traduzione

[Strofa 1: Moderup]

O sacc ca p te sta fras ormai è banal

Ma t vogl affianc si no stong mal

Tu si o tett ca si chiov m’arripar

T vec p 5 minut e nun è ugual

e sta vit o saj ca pass e nott

Ven ansij si sient roj bott

Sto rischiann ma nun me ne fott

Pcche ra mort m sent chiu fort

Nun scennr ca gonna cort

Sti strad e facimm a una rot

E a cas nun turnamm proprj.

Staser si chiu bell mammamij c stil

C m n’aggia fa e chest’ati tip

[Ritornello: M. Calone]

Nun m chiamma staser

tu m faj mal ancor

Famm capi ca pur tu si nnammurat

Pcche c mor si t vec nziem a n’at

Nun m chiammà staser

Tu m faj mal ancor

Famm capi ca pur tu si nnammurat

Pcche c mor si t vec nziem a n’at

[Strofa 2: Moderup]

Regalm stu cor sul p na ser

Ma sacc ca riman nun pozz fa a men

E quand t n vaj è pegg e sta n’galer

Vien a vicin, accirm e n’ata maner.





Ij nun m fid e chest t fa mal

vuless muri p vre si riman

Vogl essr l’unic ca ta tuccat

pcche so gelus comm e sicilian

E to prumett t port luntan

o ciel s perd rind o mar

Nun pozz sta che criminal

appiccm tutt e denar

E nun mo dicr chiu

ca forz nun t vec chiu

[Ritornello: M. Calone]

Nun m chiamma staser,

tu m faj mal ancor

Famm capi ca pur tu si nnammurat

Pcche c mor si t vec nziem a n’at

Nun m chiamma staser,

tu m faj mal ancor

Famm capi ca pur tu si nnammurat

Pcche c mor si t vec nziem a n’at.





Lo so che per te questa frase è ormai banale

ma ti voglio accanto sennò sto male

tu sei il tetto che se piove mi ripara

ti vedo per 5 minuto e nulla è uguale

e questa vita lo sai che passa le notti

vieni anzi si sentono i botti

sto rischiando ma non me ne fo**e

perché la morte mi fa sentire più forte

non scendere con la gonna corta

queste strade le percorriamo su di una ruota

e a casa non torniamo proprio.





Stasera sei più bella, mamma mia che stella

che devo farmene delle altre tipe.

Non chiamarmi stasera

tu mi fai male ancora

fammi capire se pure tu sei innamorata

perché ci resto secco se ti vedo insieme a un altro

Non chiamarmi stasera

tu mi fai male ancora

fammi capire se pure tu sei innamorata

perché ci resto secco se ti vedo insieme a un altro.

Regalami questo cuore solo per una sera

ma so che rimani non posso farne a meno

e quando te ne vai è peggio della galera

vieni vicino, uccidimi in un altro modo.

Io non mi fido e questo ti fa male

vorrei morire per vedere se rimani

voglio essere l’unico che ti tocca

perché sono geloso come i siciliani

e prometto che ti porto lontano

il cielo si perde nel mare

non posso stare con i criminali

a fuoco tutti i soldi

e non dirmelo più

con la forza non ti vedo più