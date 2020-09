Ashnikko – Daisy: il testo e la traduzione della canzone

Daisy è un singolo di Ashnikko rilasciato il 10 luglio 2020 come secondo estratto dal mixtape Demidevil, atteso il successivo 9 ottobre, a oltre un anno dal terzo EP Hi, It’s Me.

Leggi il testo e alla traduzione in italiano e ascolta e guarda il video che accompagna la canzone, scritta insieme a Slinger, mentre il filmato è stato diretto da Charlotte Rutherford.

In maniera similare ai due precedenti singoli “Tantrum” e “Cry”, questo pezzo è un altro inquietante banger pop della discografia della rapper e cantautrice statunitense classe 1996, Ashton Nicole Casey, meglio conosciuta come Ashnikko, che qui smantella il patriarcato e sfida gli stereotipi femminili.

Nella canzone, il terzo singolo ufficiale del 2020, l’artista reinterpreta l’immagine della margherita, sin dall’antichità usata nella letteratura come simbolo di innocenza e debolezza. Beh, lei è tutt’altro che innocente e debole…

Daisy Ashnikko Testo

[1a Strofa]

You don’t wanna see me bratty

Pet the kitty, call me catty

Make your man call me daddy

He talk too much, he’s too chatty (Yeah cool)

CEO, I’m savvy

Respect a bitch, I’m a maverick

Flexible, so elastic

But don’t you dare bend a bitch backwards

[Pre-Rit.]

Fuck a princess, I’m a king

Bow down and kiss on my ring

Being a bitch is my kink

What the fuck else did you think?

Fuck a princess, I’m a king

Bow down and kiss on my ring

It’s gonna hurt, it’ll sting

Spitting up blood in the sink

[Rit.]

I’m crazy, but you like that, I bite back

Daisies on your nightstand, never forget

I blossom in the moonlight, screw eyes

Glacial with the blue ice, I’m terrifying

[2a Strofa]

I’m no Cinderella, but I like the shoes

Big glass platforms, bitch, I’m choosy

Long blue hair, blue as a bruise

Only trust a fella for some light amusement

I’m no prey, but I am pursued

Pray for me, Nana, on the church’s pews

No dickstraction can confuse me

Whiskey in my hip flask, nothing fruity

[Pre-Rit.]

Fuck a princess, I’m a king

Bow down and kiss on my ring

Being a bitch is my kink

What the fuck else did you think?

Fuck a princess, I’m a king

Bow down and kiss on my ring

It’s gonna hurt, it’ll sting

Spitting up blood in the sink





[Rit.]

I’m crazy, but you like that, I bite back

Daisies on your nightstand, never forget

I blossom in the moonlight, screw eyes

Glacial with the blue ice, I’m terrifying

I’m crazy, but you like that, I bite back

Daisies on your nightstand, never forget

I blossom in the moonlight, screw eyes

Glacial with the blue ice, I’m terrifying

[Outro]

La, la, la

La, la, la

La, la, la

La, la

I’m terrifying

La, la, la

La, la, la

La, la, la

La, la

I’m terrifying





Ashnikko – Daisy traduzione

[Strofa 1]

Non vuoi vedermi monella

Accarezza la gattina, chiamami gattina

Fammi chiamare papà dal tuo uomo

Lui parla troppo, è troppo chiacchierone (Yeah cool)

CEO, sono esperta

Rispetta una stron*a, sono anticonformista

Flessibile, così elastica

Ma non osare ad approfittarti di me

[Pre-ritornello]

Fan*ulo la principessa, io sono un re

Inchinati e baciami l’anello

Essere una stron*a è la mia perversione

Cos’altro pensavi?

Fan*ulo la principessa, io sono un re

Inchinati e baciami l’anello

Farà male, brucerà

Sputando sangue nel lavandino

[Ritornello]

Sono pazza ma questo ti piace, ti mordo

Lascio mrgherite sul tuo comodino, non dimenticarlo mai

Fiorisco al chiaro di luna, occhi di quella che vuole fare l’amore

Glaciale con il ghiaccio blu, sono terrificante





[Strofa 2]

Non sono Cenerentola ma mi piacciono le scarpe

Grandi e di vetro, tro*a, sono esigente

Lunghi capelli blu, blu come un livido

Mi fido di un uomo solo per spassarmela un po’

Non sono una preda, ma sono inseguita

Prega per me, nonna, sui banchi della chiesa

Nessuna astrazione del ca**o può confondermi

Whisky nella mia fiaschetta, niente fruttato

[Pre-ritornello]

Fan*ulo la principessa, io sono un re

Inchinati e baciami l’anello

Essere una stron*a è la mia perversione

Cos’altro pensavi?

Fan*ulo la principessa, io sono un re

Inchinati e baciami l’anello

Farà male, brucerà

Sputando sangue nel lavandino

[Ritornello]

Sono matta ma questo ti piace, ti mordo

Lascio mrgherite sul tuo comodino, non dimenticarlo mai

Fiorisco al chiaro di luna, occhi di quella che vuole fare l’amore

Glaciale con il ghiaccio blu, sono spaventosa

Sono pazza ma questo ti piace, ti mordo

Lascio mrgherite sul tuo comodino, non dimenticarlo mai

Fiorisco al chiaro di luna, occhi di quella che vuole fare l’amore

Glaciale con il ghiaccio blu, sono terrificante

[Outro]

La, la, la

La, la, la

La, la, la

La, la

Sono terrificante

La, la, la

La, la, la

La, la, la

La, la

Sono spaventosa

