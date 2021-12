Le 10 migliori canzoni da inserire nella playlist di Natale

Ecco quali sono le migliori 10 canzoni natalizie da inserire nella playlist di Natale.

Tutti noi abbiamo delle playlist preferite in cui abbiamo inserito i brani che amiamo sempre di più. Molte canzoni sono state inserite per via di alcuni ricordi che al loro ascolto ci riaffiorano nella mente, altre perché le amiamo e non possiamo fare a meno di ascoltare e altre ancora perché vogliamo vivere il momento che ci circonda.

La musica evoca in noi forte emozioni, molte di queste ci tendono a farci calmare, a farci rilassare, a concentrarci meglio sul lavoro e nello studio.

Le 10 canzoni di Natale da inserire in una playlist

Molte canzoni hanno anche la capacità di farci immergere nel periodo dell’anno in cui stiamo vivendo. Pertanto sul mercato musicale vengono messe in vendite molte produzioni discografiche dedicate alle festività a cui si sta andando incontro.

Basti pensare come nell’ultimo mese, molti sono i brani che per le feste natalizie sono state pubblicate: Merry Christmas di Ed Sheeran con Elton John, A Mezzanotte (A Christmas Song) di Elettra Lamborghini e Un pacco per te de Il Pagante in featuring con Lorella Cuccarini.

Queste vanno solo ad aggiungersi ad altri capolavori creati per l’occasione, tra queste ci sono Happy Xmas di John Lennon, Rockin’ around the Christmas tree di Brenda Lee per passare da Raffaella Carrà con la più recente Chi l’ha detto.

Sui servizi musicali sono state inserite delle playlist per tutti i tipi di feste che nell’anno si avvicendano fruendo agli ascoltatori quindi, una scelta di brani, a tal punto da poterle anche personalizzare.

Una di queste playlist è quella dedicata in particolare modo al Natale. Ma molte sono le canzoni che ci vengono consigliate dal web e che anno dopo anno si aggiungono a tutte quelle già esistenti. Quindi molte volte, non avendo molto tempo, dobbiamo decidere quale tra queste ascoltare facendo una selezione.

I brani consigliati

Ecco per voi la lista delle dieci canzoni migliori di Natale da non far mancare in una playlist a tema natalizio secondo il sito Smoothradio.com.