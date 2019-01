Vacca – Don Vacca Corleone è il nuovo album del rapper: info e tracklist

A un anno di distanza da Don, è in arrivo il nono album in studio del rapper italo-giamaicano Vacca che si intitola Don Vacca Corleone, definito dall’artista come il miglior progetto discografico mai realizzato.

Vai direttamente alla tracklist

Anticipato dalla title track uscita il 6 novembre, Calimocho pubblicato il 14 novembre 2018 e Merci Beaucoup feat. Jamil, il cui video diretto da Francesco Cosenza e lo stesso Jamil, è disponibile dal 9 gennaio 2019, la data d’uscita dell’atteso disco è fissata all’11 gennaio 2019 nel classico CD, in download digitale e nelle principali piattaforme streaming.





Oltre a Jamil, presente con il giovane Skioffi anche in “Porco”, gli ospiti dell’album sono il trapper inglese Yung Fume in “Vallanzasca”, CROMO in “S’il vous plait” e il siciliano L’Elfo sulle note di “Corvetto”. I produttori sono invece Big Fish, Fre$h, Johnny, Jaws, PrinceVibe e Skioffi.

Solo complessivamente undici undici le canzoni in scaletta e di seguito trovate i titoli.

Don Vacca Corleone tracklist

Audio CD – Download su iTunes

Calimocho 3:33 [Prodotta da BigFish – Video] Vallanzasca (feat. Yung Fume) 3:06 Merci beaucoup (feat. Jamil) 3:50 [Prodotta da Jaws – Video] Accalappianani 2.0 3:32 DVC 3:41 [Prodotta da Jaws – Video] Da solo 3:13 Porco (feat. Jamil & Skioffi) 5:08 Bah Bah 3:17 S’il vous plait (feat. CROMO) 3:25 Corvetto (feat. L’Elfo) 3:46 Kraken 2:32