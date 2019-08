Lana Del Rey – Fuck it I love you: video ufficiale, testo e traduzione

Fuck it I love you è un singolo di Lana Del Rey estratto dal sesto album in studio Norman Fucking Rockwell!, pubblicato il 30 agosto 2019. Insieme a The Greatest, il brano è disponibile in streaming e negli store digitali dalle ore 21:00 del 22 agosto 2019. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video ufficiale diretto da Rich Lee (già regista di Lust for Life), che accompagna entrambe le tracce.

Anche la canzone in oggetto, quarta traccia del disco, è stata scritta e prodotta dalla cantante e Jack Antonoff, mentre per quel che concerne il significato, qui la Del Rey ci parla del suo passato, ai tempi in cui era alcolizzata e faceva uso di sostanze stupefacenti, ma canta anche di sentire la mancanza di una persona con la quale ha avuto una relazione e della quale è ancora innamorata.

Lana Del Rey – Fuck it I love you Testo e Traduzione

[Verse 1]

I like to see everything in neon

Drink lime green, stay up ’til dawn

Maybe the way that I’m living is killing me

I like to light up the stage with a song

Do shit to keep me turned on

But one day I woke up like

“Maybe I’ll do it differently”

Mi piace vedere tutto fluorescente

Bere alcolici, restare sveglia fino all’alba

Forse questo stile di vita mi sta uccidendo

Mi piace illuminare il palcoscenico con una canzone

Fare questo mi tiene viva

Ma un giorno mi svegliai così

“Forse agirò diversamente”

[Pre-Chorus]

So I moved to California, but it’s just a state of mind

It turns out everywhere you go, you take yourself, that’s not a lie

Wish that you would hold me or just say that you were mine

It’s killing me slowly

Così mi sono trasferita in California, ma era una condizione mentale

Si scopre che ovunque tu vada, ti perdi, non è una bugia

Vorrei che mi stringessi o che mi dicessi semplicemente che eri mio

Questo mi sta uccidendo lentamente

[Chorus]

Dream a little dream of me

Make me into something sweet

Turn the radio on, dancing to a pop song

Fuck it, I love you

Fuck it, I love you

Fuck it, I love you

I really do

Fai un piccolo sogno su di me

Fammi diventare qualcosa di dolce

Accendi la radio, ballando sulle note di una canzone pop

Ca**o, ti amo

Ca**o, ti amo

Ca**o, ti amo

Dico sul serio

[Verse 2]

I used to shoot up my veins in neon

And shit’s even brighter; you’re gone

So many things I would say to you

I want you

Mi bucavo le vene al neon

E la roba è ancora più luminosa; te ne sei andato

Quante cose vorrei dirti

voglio te





[Pre-Chorus]

You moved to California, but it’s just a state of mind

And you know everyone adores you

You can’t feel it and you’re tired

Baby, wish that you would hold me or just say that you were mine

But it’s killing me slowly

Ti sei trasferito in California, ma è solo una condizione mentale

E sai che tutti ti adorano

Non puoi sentirlo e sei stanco

Baby vorrei che mi stringessi o che mi dicessi semplicemente che eri mio

Questo mi sta uccidendo lentamente

[Chorus]

Dream a little dream of me

Turn this into something sweet

Turn the radio on, dancing to a pop song

Fuck it, I love you

Fuck it, I love you

Fuck it, I love you

I really do

Fai un piccolo sogno su di me

Trasformalo in qualcosa di dolce

Accendi la radio, ballando sulle note di una canzone pop

Ca**o, ti amo

Ca**o, ti amo

Ca**o, ti amo

Dico sul serio

[Bridge]

It turns out California’s more than just a state of mind

I met you on the boulevard but you’re not here, you blew my mind

And if I wasn’t so fucked up, I think I’d fuck you all the time

(I really do)

It’s killing me slowly

(Fuck it, I love you)

Si scopre che la California non è solo una condizione mentale

Ti ho incontrato sul viale ma non sei qui, mi hai fatto andare fuori di testa

E se non fossi così fuori di testa, penso che farei l’amore con te di continuo

(Dico sul serio)

Questo mi sta uccidendo lentamente

(Ca**o, ti amo)

[Pre-Chorus]

I moved to California, but it’s just a state of mind

(Fuck it, I love you)

It turns out everywhere you go you take yourself, that’s not a lie

(Fuck it, I love you)

Wish that you would hold me or just say that you were mine

(I really do)

It’s killing me slowly

(Fuck it, I love you)





Mi sono trasferita in California, ma era una condizione mentale

(Ca**o, ti amo)

Si scopre ovunque tu vada, ti perdi, non è una bugia

(Ca**o, ti amo)

Vorrei che mi stringessi o che mi dicessi semplicemente che eri mio

(Dico sul serio)

Questo mi sta uccidendo lentamente

(Ca**o, ti amo)

[Outro]

California dreamin’, I got my money on my mind

(Fuck it, I love you)

Chances in my veins, running out of time

(Fuck it, I love you)

California dreamin’, I got my money on my mind

(I really do)

Chances in my veins, running out of time

(Fuck it, I love you)

California dreamin’, I got my money on my mind

(Fuck it, I love you)

Chances in my veins, running out of time

(Fuck it, I love you)

California dreamin’, I got my money on my mind

(I really do)

Chances in my veins, running out of time

Sognando la California, ho i soldi nella testa

(Ca**o, ti amo)

Occasioni nelle vene, il tempo stringe

(Ca**o, ti amo)

Sognando la California, ho i soldi nella testa

(Dico sul serio)

Occasioni nelle vene, il tempo stringe

(Ca**o, ti amo)

Sognando la California, ho i soldi nella testa

(Ca**o, ti amo)

Occasioni nelle vene, il tempo stringe

(Ca**o, ti amo)

Sognando la California, ho i soldi nella testa

(Dico sul serio)

Occasioni nelle vene, il tempo stringe





Lana rende omaggio alla canzone “Dream A Little Dream of Me”, originariamente scritta nel 1931, della quale nel corso degli anni, furono incise numerose versioni di artisti del calibro di Doris Day, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong e Mamas & the Papas, quest’ultima rilasciata nel 1968 rivelandosi la più popolare.

