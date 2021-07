Khalid – New Normal è il nuovo singolo, già presentato dal vivo al Virgin Galactic Spaceflight

New Normal è il nuovo singolo del cantautore statunitense Khalid, rilasciato mercoledì 21 luglio 2021. Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il video.

Dopo una serie di collaborazioni, l’artista torna con questa canzone, che al momento in cui scrivo non è ancora stata pubblicata, ma che conti alla mano, dovrebbe essere possibile ascoltare nella versione in studio dalle ore 19 del 21 luglio. Contemporaneamente sarà disponibile anche il video ufficiale.

Ma i fan del cantante di certo la conosceranno, in quanto Khalid l’ha presentata dal vivo il precedente 11 luglio, nel corso del Virgin Galactic Spaceflight, nel New Mexico. E’ stata la prima missione spaziale turistica della storia: un volo della compagnia Virgin Galactic con a bordo un equipaggio di due piloti e quattro specialisti di missione, si è alzata a 86 chilometri di distanza dal suolo terrestre restando per 5 minuti e 49 secondi al di fuori dell’atmosfera terrestre.

Il singolo è nato nella fase iniziale della pandemia mondiale e scriverlo è stato un modo per far fronte all’ansia che aveva in quel difficile momento. In quel periodo, Khalid ha detto di aver dovuto fare i conti con chi era come individuo e il tipo di persona che voleva essere.

New Normal Testo Khalid

You found your way but it’s never enough

And though it’s been tough for you

Losing touch

But ah, summer has its end sometimes

And although I can’t promise you much

You’ll be fine, you’ll be fine

Saw you make your bed up

Somewhere in the darkness

It’s hittin’ you the hardest

Oh, no one predicted how far we came

It’s not what you wanted

How fast the time goes?

Living in the moment (Yeah)

Taking you for granted

It’s a new normal, it’s up to us to live in it

And to understand it

You found your way but it’s never enough

And though it’s been tough for you

Losing touch

But ah, summer has its end sometimes (Yeah)

Although I can’t promise you much

You’ll be fine, you’ll be fine

You don’t pick your pages

It’s how the story goes

In this life it’s what you making

It’s out of your control

It’s almost like you’re screaming

But no one hears your voice

‘Cause everything is changing, yeah





(You found your way and it’s never enough)

‘Cause everything is changing (Changing)

And I can’t stop a thing

(You found your way and it’s never enough)

‘Cause everything is changing, yeah

It’s just a season, it’s just a season

It’s just a season, just a

(Go back to the start)

It’s just a season (Just a), it’s just a season

It’s just a season, just a

Found your way, it’s never enough

And though it’s been tough for you

Losing touch

Oh ah, summer has its end sometimes, sometimes

New Normal traduzione Khalid

Hai trovato la tua strada ma non è mai abbastanza

E anche se è stata dura per te

Perdere il contatto

Ma ah, a volte l’estate ha la sua fine

E anche se non posso prometterti molto

Andrà tutto bene, starai bene

Ti ho vista rifare il letto

Da qualche parte nell’oscurità

Ti sta colpendo duramente

Nessuno aveva previsto fino a che punto saremmo arrivati

Non è quello che volevi

Quanto passa veloce il tempo? Vivere il momento

Darti per scontato

È una nuova normalità, sta a noi viverla

E capirla

Hai trovato la tua strada ma non è mai abbastanza

E anche se è stata dura per te

Perdere il contatto

Ma ah, a volte l’estate ha la sua fine

Anche se non posso prometterti molto

Andrà tutto bene, starai bene

Non scegli le tue pagine

E’ così che è andata

In questa vita è quello che stai facendo

È fuori dal tuo controllo

È quasi come se stessi urlando

Ma nessuno sente la tua voce

Perché tutto sta cambiando, sì

(Hai trovato la tua strada e non è mai abbastanza)

Perché tutto sta cambiando (Cambiando)

E non posso impedire nulla

(Hai trovato la tua strada e non è mai abbastanza)

Perché tutto sta cambiando, sì

È solo una stagione, è solo una stagione

È solo una stagione, solo una

(Torna all’inizio)

È solo una stagione (solo una), è solo una stagione

È solo una stagione, solo una

Hai trovato la tua strada e non è mai abbastanza

E anche se è stata dura per te

Perdere il contatto

Oh ah, a volte l’estate ha la sua fine, a volte

