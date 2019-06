Karol G – Ocean: video ufficiale, testo e traduzione del singolo

Leggi la traduzione in italiano del testo e ascolta Ocean, sesto singolo estratto dal secondo album in studio della cantante colombiana Karol G, pubblicato il 3 maggio 2019. Guarda il video ufficiale del brano, prodotto da Dímelo Flow & Ovy On The Drums.

Scritta dall’interprete con la collaborazione di Dímelo Flow, Sech & Ovy On The Drums, la canzone che apre il disco omonimo, è una poesia d’amore rivolta alla persona che si ama alla follia. Fedelmente al titolo, il filmato diretto dalla stessa Karol, è ambientato in mare e in una bellissima spiaggia, dove la cantante e la sua dolce metà trascorrono spensierati e bellissimi momenti insieme.

Karol G Ocean traduzione

Se mai dovessi uscire di casa (di casa)

Ti porterò alla NASA, eh

Ordino un razzo e vado dritta da te

E se non ci sarò e ti succederà qualcosa

Ricorda che nella vita tutto cambia

E qualunque cosa accada, prometto di non perderti

Mi sento importante per te

E nemmeno se ci provassi, non potrei stare senza di te

Tutta la mia felicità è merito tuo

E se dovessi morire, tornerei per te

Mi sento importante per te

E nemmeno se ci provassi, non potrei stare senza di te

Tutta la mia felicità è merito tuo

E se dovessi morire, tornerei per te, per te

Le parole non sono davvero sufficienti

E ringrazio Dio perché sei qui presente

Sappi che ti amerò per sempre

E che quando ho detto “Sì”, intendevo per tutta la vita

Con te non tutto è perfetto, ma di più

E ogni tuo dettaglio è migliore del precedente

Quella canzone

E quando decori la mia stanza con le rose

Facciamo vedere al mondo cos’è l’amore

Io e te possiamo insieme, eh

Perché amo tutte le cose folli che hai in mente

E mi piace così ostentarti alla gente





Mi sento importante per te

E nemmeno se ci provassi, non potrei stare senza di te

Tutta la mia felicità è merito tuo

E se dovessi morire, tornerei per te

Mi sento importante per te

E nemmeno se ci provassi, non potrei stare senza di te

Tutta la mia felicità è merito tuo

E se dovessi morire, tornerei per te (per te)

Ocean testo Karol G

Si algún día te vas de casa (De casa)

Yo te llego a la NASA, eh

Pido un cohete y voy directo por ti

Y si no estoy y algo te pasa

Recuerda que todo en la vida cambia

Y no importa lo que pase, te prometo no faltarte

Me siento grande por ti

Y aunque lo intentara, no podría sin ti

Toda mi felicidad es gracias a ti

Y si yo me muero volvería por ti

Me siento grande por ti

Y aunque lo intentara, no podría sin ti

Toda mi felicidad es gracias a ti

Y si yo me muero volvería por ti, por ti





Se quedan cortas las palabras realmente

Y a Dios le doy gracias porque estás aquí presente

Quiero que sepas que te amo eternamente

Y que cuando dije “Sí,” lo dije para siempre

A tu lado todo no es perfecto, pero es mejor

Y cada detalle tuyo e’ mejor que el anterior

Aquella canción

Y cuando de corazón rozas mi habitación

Vamos a enseñarle al mundo lo que es amor

Tú y yo podemos juntos, eh

Porque amo toda’ las locuras de tu mente

Y así me encanta presumirte ante la gente

Me siento grande por ti

Y aunque lo intentara, no podría sin ti

Toda mi felicidad es gracias a ti

Y si yo me muero volvería por ti

Me siento grande por ti

Y aunque lo intentara, no podría sin ti

Toda mi felicidad es gracias a ti

Y si yo me muero volvería por ti (Por ti)





