K-391 & Alan Walker – Ignite (feat. Julie Bergan & Seungri): video ufficiale, testo e traduzione

Nell’aprile 2017, Alan Walker rilasciò la strumentale Ignite ed a distanza di oltre un anno, il dj e producer norvegese ha reso disponibile la versione con voce, prodotta insieme a Kenneth Nilsen, in arte K-391.

Un po’ come fece con la hit planetaria Faded, versione vocale della strumentale Fade, Alan segue la stessa strategia con questo pezzo, disponibile nei digital store e nelle piattaforme streaming dal 7 giugno 2018 e in rotazione radiofonica nazionale dal successivo 29 giugno.

Per l’occasione, i due produttori hanno ingaggiato la cantante pop norvegese Julie Bergan (già all’opera con Walker in occasione del remix di Legends Never Die) e il talentuoso collega sudcoreano Seungri, molto celebre dalle sue parti, in quanto facente parte della boyband Big Bang.

A parer mio il risultato è niente male e la canzone potrebbe divenire una delle prossime hit, ma giudicate voi ascoltandola su Spotify. Qui il video di una live performance al VG-Lista 2018.

Cliccando sull’immagine sottostante, accedete invece al video ufficiale diretto da Alexander Zarate Frez, mentre a seguire al testo e alla relativa traduzione in italiano.

Ignite testo e traduzione – K-391 & Alan Walker feat. Julie Bergan & Seungri (Download – Strumentale)

[Verse 1: Julie Bergan]

Fireflies, a million little pieces

Feeds the dying light, and breathes me back to life

In your eyes, I see something to believe in

Your hands are like a flame

Your palms the sweetest pain

[Strofa 1: Julie Bergan]

Lucciole, in mille pezzi

Alimentano la luce morente e mi riportano in vita

Nei tuoi occhi, vedo qualcosa in cui credere

Le tue mani sono come una fiamma

I tuoi palmi sono il dolore più dolce

[Chorus 1: Julie Bergan]

Let the darkness lead us into the light

Let our dreams get lost, feel the temperature rise

Baby, tell me one more beautiful lie

One touch and I ignite

Like a starship speeding into the night

You and I get lost in the infinite lights

Baby, tell me one more beautiful lie

One touch and I ignite

[Ritornello 1: Julie Bergan]

Lascia che le tenebre ci conducano alla luce

Lascia che i nostri sogni si perdano, senti l’innalzamento della temperatura

Baby, dimmi un’altra meravigliosa bugia

Un tocco e mi accendo

Come un’astronave che sfreccia nella notte

Tu ed io ci perdiamo nelle infinite luci

Baby, dimmi un’altra meravigliosa bugia

Un tocco e mi accendo

[Post-Chorus: Julie Bergan]

One touch and I ignite

One touch and I ignite

[Post-Ritornello: Julie Bergan]

Un tocco e mi accendo

Un tocco e mi accendo





[Verse 2: Julie Bergan]

So alive, your touch is like the daylight

Burning on my skin, it turns me on again

You and I, survivors of the same kind

And we’re the only ones

Dancing on the sun

[Strofa 2: Julie Bergan]

Così vitale, il tuo tocco è come la luce solare

Brucia sulla mia pelle, mi accende ancora una volta

Tu ed io, sopravvissuti alla stessa maniera

E siamo gli unici

A ballare sul sole

[Chorus 1: Julie Bergan]

Let the darkness lead us into the light

Let our dreams get lost, feel the temperature rise

Baby, tell me one more beautiful lie

One touch and I ignite

Like a starship speeding into the night

You and I get lost in the infinite lights

Baby, tell me one more beautiful lie

One touch and I ignite

[Ritornello 1: Julie Bergan]

Lascia che le tenebre ci conducano alla luce

Lascia che i nostri sogni si perdano, senti l’innalzamento della temperatura

Baby, dimmi un’altra meravigliosa bugia

Un tocco e mi accendo

Come un’astronave che sfreccia nella notte

Tu ed io ci perdiamo nelle infinite luci

Baby, dimmi un’altra meravigliosa bugia

Un tocco e mi accendo

[Post-Chorus: Julie Bergan]

One touch and I ignite

One touch and I ignite





[Post-Ritornello: Julie Bergan]

Un tocco e mi accendo

Un tocco e mi accendo

[Bridge: Seungri]

Diamonds are forever, but all we need is just tonight

We’re monumental tremors that can freeze the speed of life

Just like particles that’s falling from heaven all over the stars

Hear you calling for me

Hear you calling me on from afar

[Ponte: Seungri]

I diamanti sono per sempre, ma tutto ciò di cui abbiamo bisogno è solo stasera

Siamo colossali scosse che possono congelare la velocità della vita

Proprio come le particelle sopra le stelle che cadono tutte dal cielo

Sento che mi stai chiamando

Sento che mi stai chiamando da lontano

[Chorus 2: Julie Bergan]

Let the darkness lead us into the light

Let our dreams get lost, feel the temperature rise

Baby, tell me one more beautiful lie

One touch and I ignite

I feel the heat as we collide

Like a fever that feels so right

So baby, tell me one more beautiful lie

One touch and I ignite

[Ritornello 2: Julie Bergan]

Lascia che le tenebre ci conducano alla luce

Lascia che i nostri sogni si perdano, senti l’innalzamento della temperatura

Baby, dimmi un’altra meravigliosa bugia

Un tocco e mi accendo

Sento il calore mentre ci scontriamo

Come una febbre che ti fa stare così bene

Quindi baby, dimmi un’altra bella bugia

Un tocco e mi accendo

[Post-Chorus: Julie Bergan]

One touch and I ignite

One touch and I ignite

One touch and I ignite

One touch and I ignite

One touch and I ignite

[Post-Ritornello: Julie Bergan]

Un tocco e mi accendo

Un tocco e mi accendo

Un tocco e mi accendo

Un tocco e mi accendo

Un tocco e mi accendo