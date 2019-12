Leyenda Barrial Boy’z, Ariel Fortuna & Yeral – Solteroski: video, testo e traduzione

Solteroski è un simpatico singolo Ariel Fortuna rilasciato il 21 settembre e dal successivo 6 dicembre disponibile nella versione con Leyenda Barrial Boy’z e Yeral.

Il testo, la traduzione in italiano (ci ho provato), l’audio e il festoso video ufficiale che accompagna la contagiosa canzone, nella quale tante parole finiscono con “oski”, come il titolo, che potremmo tradurre come “single-ski”.

Solteroski testo e traduzione — Leyenda Barrial Boy’z, Ariel Fortuna & Yeral

Download su: Amazon – Versione solo Ariel Fortuna – iTunes – Versione solo Ariel Fortuna

Ando solteroski

Y a nadie le digo pa donde voy

Por si las mosqui

Ya se acaban la pelea

Y lo cachoski

Soltero porque quiero Y tu por feoski

No te kiyoski

Toy solteroski

Por si te gustoski

Que me prenda un tiguere

En un acheroski

Toy solteroski

Por si te gustoski

Que me prenda un tiguere

En un acheroski

Toy solteroski

Por si te gustoski

Tu tienes lo Jordan

Yo tengo kroski

Hiperactivo como kick butoski

Me gusta lo extremo

Suelta lo diyoski

Ven que quiero darte durisisisimo

Tu ere una mala

Yo soy malísimo

No ando en amor

Eso sale carísimo

Prende la vaina

Ponerlo loquísimo

Vaya que heavy

Suelta te el pelo

Como Gloria Trevi

Tu me gustaste desde que yo te vi

No me e olvidado después de que yo te di

Toy solteroski

Por si te gustoski

Que me frene un tiguere

En un acheroski

Toy solteroski

Por si te gustoski

Que me prenda un tiguere

En un acheroski

Ven frename papi

Que yo ando solito

Yo tengo to lo que tu necesito

Se que te gusta

Se que te excita

Como yo te muevo esa cinturita

Frene la cheroski

Nos vamos involucrando

Desacatao

Un corito sano

Nadie va saber como la pasamos después de tener nuestra nueva casa

Maloski

Maloski

Hace que me guste

Llego la más perra

Llego la más puta

Maloski

Maloski

Hace que me guste

Llego la más perra

Llego la más puta

Ya se prendió la pamparoski

Vamos pa la calle a gozar con mi broski

Soltero

Nunca soloski

No pido un pedazo

Gozalo enteroski

Privando en J-Lo

El anillo pa cuando?

Lo siento por ti

Te vas a quedar esperando

Los mensajes del chat ya no lo estoy borrando

Ahora me dicen la fruta seca el quema mango

Los bolsillos me están engordando

Contigo yo estaba peldio

Pero ahora yo me estoy buscando

Mi vecina es fritolay

Y yo la estoy defandango

Ahora vamos con el coro

To el mundo cantando

Toy solteroski

por si te gustoski

Que me prenda un tiguere

En un acheroski

Toy solteroski

Por si te gustoski

Que me prenda un tiguere

En un acheroski





Ahora yo quiero que me haga una buyosqui

La mujeres que no tienen marido-ski

La más perra

Me dicen yeral

Que iei del rap

Que dan barrera

Voy

Krillesolano

Linares de produce

Música para adulto

Alan

Cara que

Des uluye ese flow

Sindi

Barilin Pacheco





Cammino soloski

E non dico a nessuno dove sto andando

Nel caso in cui le zanzare

Smettono di litigare

E quelle tettine

Sono single perche’ lo voglio e tu sei brutta

Io non ti conosco

Sono singleski

Nel caso ti piaccia

Che mi prenda un tiguere

In un acheroski

Sono singleski

Nel caso ti piaccia

Che mi prenda un tiguere

In un acheroski

Sono single

Nel caso ti piaccia

Tu hai le Jordan

Io ho kroski

Iperattivo come calcio nel butoski

Mi piacciono le situazioni estreme

Metti giù il diyoski

Vieni che voglio sbatterti

Sei cattiva

Io faccio schifo

Non mi innamoro

E’ molto costoso

Prendo il pise*lo

Lo infilo come se non ci fosse un domani

Ragazzi, che pesante

Sciogliti i capelli

Come Gloria Trevi

Mi piaci da quando ti ho vista

Non ho dimenticato dopo quello che ti ho dato

Sono singleski

Nel caso ti piaccia

Che mi prenda un tiguere

In un acheroski

Sono singleski

Nel caso ti piaccia

Che mi prenda un tiguere

In un acheroski





Vieni frenami papi

Sono solo

Ho quello che ti serve

So che ti piace

So che ti eccita

Mentre ti muovo quel girovita

Ferma la chera

Siamo coinvolti

Desacatao

Un coro sano

Nessuno saprà come ce la passiamo dopo aver avuto la nostra nuova casa

Maloski

Maloski

Mi fa piacere

E’ arrivata la più stron*a

E’ arrivata la più tro*a

Maloski

Maloski

Mi fa piacere

E’ arrivata la più stron*a

E’ arrivata la più tro*a

Ha già acceso la cannaski

Andiamo in strada a goderci il mio broski

Single

Mai da soloski

Non chiedo un pezzo

Me lo gusto interoski

Privando Jennifer Lopez

E l’anello per quando?

Mi dispiace per te

Resterai ad aspettare

Messaggi di chat che non sto più eliminando

Ora mi dicono il mango che brucia frutta secca

Le mie tasche mi stanno facendo ingrassare

Con te ero perso

Ma ora mi sto cercando

La mia vicina è fritolay

E la sto difendendo

Ora andiamo con il coro

Tutti a cantare

Sono singleski

Nel caso ti piaccia

Che mi prenda un tiguere

In un acheroski

Sono singleski

Nel caso ti piaccia

Che mi prenda un tiguere

In un acheroski

Ora voglio fare un buyosqui

Le donne che non hanno maritoski

Il più tro*a

Mi dicono yeral

Che dire del rap

Che danno barriera

Io vado

Krillesolano

Linares de produce

Musica per adulti

Alan

Ammettilo

Ferma quel flow

Sindi

Barilin Pacheco

