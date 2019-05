Jefeo: ascolta la versione integrale di Relax e leggi il testo completo

In Teenager, disco d’esordio di Fabio Migliano, in arte Jefeo, pubblicato il 10 maggio 2019, è presente il brano inedito Relax, terza traccia in scaletta e nuovo singolo del trapper milanese classe 2000. Leggi il Testo completo e ascolta l’audio integrale del brano.

Nel corso dell’ottima esperienza ad Amici di Maria De Filippi, Jefeo, che ha affermato di aver scelto questo nome d’arte dopo averlo sognato, si è fatto notare mettendo in evidenza il suo talento. Il frutto di questi mesi trascorsi nella scuola per talenti più famosa d’Italia è stato questo disco, che raccoglie otto tracce scritte in maniera semplice e diretta, che raccontano esperienze e pensieri di un giovane ragazzo con tanta voglia di riscatto, la cui visione del mondo non sempre è positiva.

All’interno dell’album sono presenti “Bimbo” e “Silenzio”, grandissimi successi di questo ragazzo cresciuto nella periferia milanese. Poi c’è questa Relax, già cantata nel corso della trasmissione, attraverso la quale Fabio, il cui stile mi ricorda tanto a quello del portoricano Bad Bunny, esprime il desiderio di evasione e di libertà.

Jefeo Relax testo completo

Download su: Amazon (Il CD) – iTunes

Io che no, non dormo mai

come sto tu non lo sai

correrò con le mie Nike

via da tutti questi guai

io ho bisogno di un po’ di relax ye-yeah

si ho bisogno un po’ di relax ye-yeah.





Guardo il cielo da quassù

fumo un’altra Winston blu

mentre ascolto un pezzo blues

dai, stacchiamo questo mood

perché sono un tipo relax ye-yeah

sotto questa luna piena ye-yeah.

Però qua è la verità

è che non dormo quasi mai

tutti svegli e sono online

chissà cosa penserai

baby, scusa ma ho un problema ye-yeah

piango solo nella sera ye-yeah

perché mamma vive tutta questa vita un po’ di fretta

mio padre da una vita sogna una vita più bella

due cuori troppo grandi in una gabbia così stretta

sei un cibo prelibato per la fame della terra

e me ne andrò alle Hawaii lontano da questi guai

dove non mi troverai, toglierò pure il wi-fi

e quando non ho armi siete tutti samurai

ma non conta ciò che dici perché sai quello che fai.

Io che no, non dormo mai

come sto tu non lo sai

correrò con le mie Nike

via da tutti questi guai

io ho bisogno di un po’ di relax ye-yeah

si ho bisogno un po’ di relax ye-yeah.

Io che no, non dormo mai

come sto tu non lo sai

correrò con le mie Nike

via da tutti questi guai

io ho bisogno di un po’ di relax ye-yeah

si ho bisogno un po’ di relax ye-yeah.





E baby griderai il mio nome proprio sotto quella luna

la vita mia è una sfida e so che ti può far paura

ringrazierò me stesso frate’ mica la fortuna

ed i momenti grigi ora sono la mia armatura

per questo tu mi dici che di me ce ne son pochi

in gara coi fratelli per cambiare questi giochi

Il nome si è Jefeo però bro però tu chiamami Rocky

Colpire si è da tutti, resistere ai colpi invece fra è per pochi

ye-yeah, ye-yeah

baby è Jefeo, yeah

baby è Jefeo, yeah.





Ascolta su: