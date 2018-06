Lisa è tornata con il nuovo singolo C’era una volta: audio e testo

Vi ricordate la cantante calabrese Annalisa Panetta, in arte Lisa, quella che partecipò a Sanremo 1998 con Sempre, riuscendo a ottenere contemporaneamente il secondo posto tra i Giovani e la terza piazza tra i Big?

Beh forse non tutti sapranno che la cantante di Siderno è stata concorrente nonché vincitrice della prima edizione di Ora o mai più, programma televisivo condotto da Amadeus, trasmesso dall’8 giugno 2018 in prima serata su Rai 1. Per la cronaca, questo show è stato concepito per dare una seconda possibilità a cantanti caduti nel dimenticatoio.

Dopo un promettente inizio di carriera, decollata nel 1998, una grave patologia la tenne lontana dal mondo dello spettacolo, ma adesso è giunto il momento della rinascita per questa artista, che presto rilascerà un CD con l’inedito C’era una volta, più le cover di celebri pezzi di Marco Masini (suo maestro a “Ora o mai più”), che ha avuto modo di cantare nel corso della trasmissione.

Nell’ultima puntata ha interpretato questo bel pezzo inedito, che tuttavia suona come qualcosa di conosciuto, suscitando qualche polemica. La stessa impressione l’ha avuta Loredana Bertè che ha accusato Lisa di plagio, in quanto a parer suo il brano è identico alla famosissima canzone dei Matia Bazar “Ti Sento“. Effettivamente “identico” è un po’ eccessivo, ma è pur vero che sotto certi aspetti, chi ha composto questa C’era una volta, dev’essersi in qualche modo ispirato a quell’intramontabile pezzo.

In ogni caso, per ascoltare la nuova canzone cliccate sulla cover in basso, dopo la quale accedete alle parole che la compongono.

C’era una volta testo – Lisa (Download)





[Strofa 1]

Poco importa adesso

ciò che abbiamo detto e fatto

conta solo quel che vedono i miei occhi

certe volte il tempo

che ci rende poco attenti

se in ritardo poi ti accorgi che è cambiato tutto.

[Ritornello]

Ma c’era una volta

l’amore e non la distanza

la vita che avevo cercato

voluto e con te costruito

e c’era una volta

il fuoco in tutta la stanza

bastava sentirsi accanto

e adesso è finito l’incanto.

[Strofa 2]

Dal sapere niente

al doversi dire tutto

sono le abitudini sbagliate della gente

te l’avevo detto

che alla fine puoi star male

quando il tuo segreto condiviso si è perduto.

[Ritornello]

Ma c’era una volta

l’amore e non la distanza

la vita che avevo cercato

voluto e con te costruito

c’era una volta

il fuoco in tutta la stanza

bastava sentirsi accanto

e adesso è finito l’incanto.

[Ponte]

Io ci avrei scommesso

tutto quello che ogni giorno

immaginavo… solo per noi (solo per noi)

come una scintilla poi

cadevo dentro il vuoto.

[Ritornello]

Ma c’era una volta

l’amore e non la distanza

la vita che avevo cercato

voluto e con te costruito

e c’era una volta

il fuoco in tutta la stanza

bastava sentirsi accanto

e adesso è finito l’incanto

c’era una volta

c’era una volta

c’era una volta

c’era una volta.