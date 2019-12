What To Do? – JACKBOYS: testo e traduzione della canzone interpretata da Travis Scott & Don Toliver

Travis Scott e Don Toliver cantano What To Do?, sesta e penultima traccia inserita nell’album d’esordio del collettivo di rapper americani JACKBOYS, sotto contratto con la label Cactus Jack Records, etichetta discografica fondata da Scott.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio della nuova canzone, una delle più interessanti di questa compilation, scritta dai due rapper con la collaborazione di Niví, Jenius & London Cyr, con gli ultimi due che l’hanno anche prodotta. Ricordo che nel disco, è anche presente il remix di Highest In The Room, con ROSALÍA & Lil Baby.

Nel brano, i rapper parlano dei loro progetti, soprattutto con le rispettive ragazze, vale a dire rapporti sessuali e bere alcolici con gli amici come se non ci fosse un domani.

JACKBOYS – What To Do Testo e Traduzione

[Intro: Travis Scott]

Why did we fall that evening?

Silhouettes for the evening

You might just be my type

And I know just what you like but I’m—

[Chorus: Travis Scott]

Still fucked up (Yeah)

Still fucked up (Uh-uh, yeah)

Don’t know what to do

Still fucked up (Yeah)

Still fucked up (Uh-uh, yeah)

Don’t know what to do

[Verse 1: Don Toliver]

I woke up on the seventeenth

Drunk as hell, you tellin’ me

I was in the club, full of jealousy

Damn near caught a felony

One thing I know, two just wanna ride (Uh-uh)

I did it outside (Uh-uh)

I, you better go hide (Uh-uh)

Put it on her feet and I glide

Step with the three like Clyde, slide, slide

We rock the cream on the pie-ie-ie

But that’s my better side (Yeah)

I can’t tell a lie (Uh-uh)

This is televised (Uh-uh)

You need better guys

[Chorus: Travis Scott]

Still fucked up (Yeah)

Still fucked up (Uh-uh, yeah)

Don’t know what to do (Yeah)

Still fucked up (Yeah)

Still fucked up (Uh-uh, yeah)

Don’t know what to do (Yeah)

[Verse 2: Travis Scott]

Woke up on the seventeenth

With them tattoos, just is tellin’ me

And them fantasies is outstanding me

I’m only on the beat between 10 and 3

Took you, move you outside to the West

Down Southside by the projects

Tell me what a time, what a wreck

Never let it down, never let

Always thought T was a rex

Never thought T was a wreck

Put the ice T on your neck (Neck)

When it go cold make you sweat

Never let you go, never (Go, go)

Never let you go, you the best

But never let it go to your head (No)

I always got control of the

Woah (Yeah)

[Chorus: Travis Scott]

Still fucked up (Yeah)

Still fucked up (Uh-uh, yeah)

Don’t know what to do (Yeah)

Still fucked up (Yeah)

Still fucked up (Uh-uh, yeah)

Don’t know what to do (Yeah)

[Refrain: Don Toliver]

Silhouettes for the weekend

And you might just be my type

And I know just what you like but I’m—

[Chorus: Travis Scott]

Still fucked up (Yeah)

Still fucked up (Uh-uh, yeah)

Don’t know what to do (Yeah)

Still fucked up (Yeah)

Still fucked up (Uh-uh, yeah)

Don’t know what to do (Yeah)

[Bridge: Don Toliver & Sheck Wes]

Fuck the club up

Still with my dawgs

Please don’t make the wrong moves, ’cause my weapon cocked





[Chorus: Travis Scott]

Still fucked up (Yeah)

Still fucked up (Uh-uh, yeah)

Don’t know what to do (Yeah)

Still fucked up (Yeah)

Still fucked up (Uh-uh, yeah)

Don’t know what to do (Yeah)

[Outro: Travis Scott]

Still fucked up, still fucked up (Yeah)

Still fucked up, still fucked up (Yeah)

Still fucked up, still fucked up (Yeah)

Still fucked up, still fucked up (Yeah)





La traduzione di What To Do?

Perché siamo usciti quella sera?

Le tue curve aggraziate per la serata

Potresti essere il mio tipo

E so esattamente cosa ti piace, ma io sono…

Ancora incasinato (Sì)

Ancora incasinato (Uh-uh, si)

Non so che fare

Ancora incasinato (Sì)

Ancora incasinato (Uh-uh, si)

Non so che fare

Il 17 mi sono svegliato

Ubriaco fradicio, tu me lo dici

Ero nel locale, colmo di gelosia

Ero quasi pronto a commettere un crimine

So solo che eravamo in due a voler far sesso (Uh-uh)

L’ho fatto all’esterno (Uh-uh)

Io, farai meglio a nasconderti (Uh-uh)

L’ho messo tra i suoi piedi e poi ho fatto sesso

Inizio a tirare da tre come Clyde, slide, slide [Nota: in questa e nella precedente riga, Toliver rende omaggio al’ex guardia tiratrice NBA, Clyde Drexler, ora allenatore di basket, che dal 1995 al 1998 ha giocato nella squadra della città natale del rapper, vale a dire negli Houston Rockets. Drexler è stato soprannominato Clyde “The Glide” e nella sua quindicennale carriera nella NBA, ha realizzato un totale di 827 tiri da tre punti]

Spacchiamo la crema sulla torta

Ma questo è il mio lato migliore (Sì)

Non posso negarlo (Uh-uh)

Questo è televisivo (Uh-uh)

Hai bisogno di ragazzi migliori

Ancora incasinato (Sì)

Ancora incasinato (Uh-uh, si)

Non so che fare (Sì)

Ancora incasinato (Sì)

Ancora incasinato (Uh-uh, si)

Non so che fare (Sì)

Il 17 mi sono svegliato

Con quei tatuaggi, mi dice

E queste fantasie sono eccezionali per me

Sono in servizio tra le 10 e le 3

Ti ho presa, ti faccio andare fuori a ovest

[????Down Southside by the ‘jects????]

Dimmi che sarà bello, ero a pezzi

Mai gettare la spugna, mai

Ho sempre pensato che T fosse un rex

Non avrei mai pensato che T fosse un disastro

Metto la T di ghiaccio sul tuo collo (collo)

Quando ti raffreddi ti fa sudare

Mai lasciarti andare, mai (Vai, vai)

Non lasciarti mai andare, sei il migliore

Ma non montarti mai la testa (No)

Ho sempre avuto il controllo di

Woah (Sì)





Ancora incasinato (Sì)

Ancora incasinato (Uh-uh, si)

Non so che fare (Sì)

Ancora incasinato (Sì)

Ancora incasinato (Uh-uh, si)

Non so che fare (Sì)

Le tue curve aggraziate per il fine settimana

E potresti essere il mio tipo

E so cosa ti piace, ma io sono …

Ancora incasinato (Sì)

Ancora incasinato (Uh-uh, si)

Non so che fare (Sì)

Ancora incasinato (Sì)

Ancora incasinato (Uh-uh, si)

Non so che fare (Sì)

Fan*ulo il locale

Sempre con i miei compari

Per favore, non fare le mosse sbagliate, perché la mia pistola è carica

Ancora incasinato (Sì)

Ancora incasinato (Uh-uh, si)

Non so che fare (Sì)

Ancora incasinato (Sì)

Ancora incasinato (Uh-uh, si)

Non so che fare (Sì)

Ancora incasinato, ancora incasinato (Sì)

Ancora incasinato, ancora incasinato (Sì)

Ancora incasinato, ancora incasinato (Sì)

Ancora incasinato, ancora incasinato (Sì)

