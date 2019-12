GoodMorningTokyo! – Tokyo’s Revenge: audio, testo e traduzione della canzone

GoodMorningTokyo! è un singolo dell’emergente rapper Tokyo’s Revenge, rilasciato il 18 ottobre 2019, anticipando l’EP MDNGHT (Side B), uscito il successivo 22 novembre.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio di questo contagioso brano, scritto e interpretato da questo giovane rapper statunitense e prodotto da Cliiifford.

In questa canzone, Tokyo si rivolge i falsi rapper ma parla anche di violenze di gruppo e incontri sessuali, su una potente base trap di Cliiifford. Il titolo è una sorta di benvenuto-presentazione ai nuovi fan.

Questo pezzo, che è niente male, ha avuto un buon riscontro in quanto utilizzato nei video dei meme, ma non sarebbe decollato se nel dicembre 2019 non fosse diventato virale su TikTok, in modo simile “Old Town Road”, grande successo di Lil Nas X che molti di voi conosceranno.

GoodMorningTokyo Testo e Traduzione

[Intro: TOKYO’S REVENGE]

Haha, ayy (My dick is still hard), yeah

Ooh, uh, bitch, huh, um, uh, yeah (Yeah, uh, uh, pay for me)

Huh, okay, uh, yeah, uh, okay, uh, yeah (444, 444 hours, bitch)

Huh (I need to see a doctor), bitch, look, look (Red lean look like Clifford)

[Chorus]

Nigga don’t like me, kill me right now, uh

Otherwise, nigga, pipe down, uh (Bitch, bitch)

Y’all niggas rap too loud, nigga (Y’all niggas rap too loud, yeah)

Shh, what’s that sound? Uh (What’s that sound? Yeah)

That’s me sneaking in your house with the choppa (Brrt)

I’ma put that bitch in your mouth (Doo-doo-doo, doo-doo-doo)

Good morning (Wha?), my name is Tokyo (What’s up?)

Just like a window (Yeah), I’m here to air it out

If a nigga don’t like me, kill me right now, uh (Yeah, uh, ooh-woo)

Otherwise, nigga, pipe down, uh (Yeah, what?)

Y’all niggas rap too loud, nigga (Um, be quiet, be quiet)

Shh, what’s that sound? Uh (Yeah, bitch)

That’s me sneaking in your house with the choppa (Brrt, brrt)

I’ma put that bitch in your mouth (Doo-doo-doo, doo-doo-doo)

Good morning, my name is Tokyo (Good morning, good morning)

Just like a window, I’m here to air it out (Hi, hello), bitch

[Verse]

He wanted beef in the parking lot, uh

My niggas dogs and we bark a lot, uh

Autobot choppas they spark a lot

I’ll beat your ass, I don’t care if it’s dark or not, uh (Yeah)

Look, I can’t see the bullshit like Ray Charles, uh (Yeah, yeah)

Y’all niggas **** like James Charles, uh

Ran a train on your sister like a freight car, uh (Haha, yeah)

Yeah, and the dick same size as my AR, uh

Petco playing with the kitty, my nigga, I mean for really, my nigga

I mean the choppa hold a hundred-fifty bullets, my nigga

If you wan’ pull up, my nigga

Then we can’t do it, my nigga, I mean ah-ooh, huh

That nigga pull up, he thought we gon’ fist fight

Lil’ did he know I keep the strap like a dizzike (Haha, yeah)

Suicide door on my whip, slit my wrist like

That’s lil’ Tokyo, dirty with the dick right (Uh)

I need that ice, I need that ice, bitch, I need the crystals

I need to put some diamonds on my pistol

That bitch wan’ suck my dick, but I won’t kiss her, uh

Blew up like missile, huh, yeah, I blew up like a missile, huh

She blew my dick just like a whistle, huh (Yeah, yeah)

My diamonds prettier than glitter, uh (Yeah, yeah)





[Chorus]

Nigga don’t like me, kill me right now, uh

Otherwise, nigga, pipe down, uh

Y’all niggas rap too loud, nigga (Y’all niggas rap too loud, yeah)

Shh, what’s that sound? Uh (What’s that sound? Yeah)

That’s me sneaking in your house with the choppa (Brrt)

I’ma put that bitch in your mouth (Doo-doo-doo, doo-doo-doo)

Good morning (Wha?), my name is Tokyo (What’s up?)

Just like a window (Yeah), I’m here to air it out

If a nigga don’t like me, kill me right now, uh (Yeah, uh, ooh-woo)

Otherwise, nigga, pipe down, uh (Yeah, what?)

Y’all niggas rap too loud, nigga (Um, be quiet, be quiet)

Shh, what’s that sound? Uh (Yeah, bitch)

That’s me sneaking in your house with the choppa (Brrt, brrt)

I’ma put that bitch in your mouth (Doo-doo-doo, doo-doo-doo)

Good morning, my name is Tokyo (Good morning, good morning)

Just like a window, I’m here to air it out (Hi, hello), bitch

[Outro]

Hahaha, also I offer excellent toe sucking services

Ladies, hit my line, Kyoto’s revenge on Instagram and Twitter

Ha, um, I’m also selling dick, forty dollars a inch

Snapchat premium, Amazon

You can download my dick off Google Drive, uh

It’s up for auction on eBay

I got a dick-by-the-inch bargain sale, going on, on Craigslist if you’re interested, haha





Haha, ayy (il mio ca**o è ancora duro), sì

Ooh, tro*a, eh, um, eh, si (si, ehm, paga per me)

Eh, okay, okay, okay, okay (444, 444 ore, tro*a)

Huh (ho bisogno di vedere un dottore), tro*a, guarda, guarda

(Red lean look like Clifford) [Nota: questo è il tag del produttore, che viene anche doppiato dal rapper californiano Joey Trap, frequente collaboratore di Cliiifford e Tokyo]

Neg*o non ti piaccio, uccidimi ora

Altrimenti, neg*o, chiudi il becco, uh (stron*o, stron*o)

Tutti voi neg*i rappate troppo ad alta voce, neg*o (Tutti voi neg*i rappate troppo ad alta voce, sì)

Shh, cos’è questo suono? Uh (cos’è questo suono? Sì)

Sono io a intrufolarmi a casa tua con l’elicottero (Brrt)

Ti metto quella mer*a in bocca (Doo-doo-doo, doo-doo-doo)

Buongiorno (Wha?), Mi chiamo Tokyo (come va?)

Proprio come una finestra (Sì), sono qui per prendere aria

Se a un neg*o non piaccio, che mi uccida adesso, uh (sì, ooh-woo)

Altrimenti, neg*o, chiudi il becco, (sì, cosa?)

Tutti voi ne*ri rapper fate troppo rumore, neg*o (Um, silenzio, stai zitto)

Shh, cos’è questo rumore? Uh (Sì, stron*o)

Sono io a intrufolarmi a casa tua con l’elicottero (Brrt, brrt)

Ti metto quella mer*a in bocca (Doo-doo-doo, doo-doo-doo)

Buongiorno, mi chiamo Tokyo (buongiorno, buongiorno)

Proprio come una finestra, sono qui per prendere aria (Ciao, ciao), stron*o





Voleva problemi nel parcheggio, uh

I miei cani neri e noi abbaiamo molto, uh

Le Autorobot elicotteri producono molte scintille

Ti spacco il cu*o, non mi importa se è scuro o no, uh (Sì)

Senti, non riesco a vedere le stron*ate come Ray Charles, uh (Sì, sì) [Nota: Ray Charles Robinson è stato un cantante e pianista statunitense, considerato uno dei pionieri della musica. Egli iniziò a perdere la vista all’età di 5 anni e da 7 anni era cieco. Tokyo’s Revenge utilizza una metafora sul caso di Ray per dire che di essere cieco alle stron*ate]

Tutti voi ne*ri come James Charles, uh

Me la sono spassata con tua sorella come un vagone merci (Ah ah, sì)

Sì, e il ca**o ha le stesse dimensioni del mio AR, uh [Nota: L’AR-15 è un fucile semiautomatico statunitense, sviluppato e prodotto dalla Armalite. Il nome sarebbe un acronimo di “Armalite rifle, design 15”.]

Petco gioca con il gattino, amico, dico sul serio, amico [Nota: Petco è un rivenditore di animali domestici negli Stati Uniti]

Voglio dire che la choppa contiene centocinquanta proiettili, amico

Se vuoi accostare, amico

Quindi non possiamo farcela, amico, intendo ah-ooh, eh

Quel negro accosta, pensava che avremmo fatto una scazzottata

Lil ‘sapeva che tenevo la cinghia come un dizzike (Haha, sì)

[Suicide door on my whip, slit my wrist like]

Questo è il piccolo Tokyo, sporca con il ca**o giusto (Uh)

Ho bisogno di quei gioielli, ho bisogno di quei gioielli, stron*o, ho bisogno dei cristalli

Ho bisogno di mettere dei diamanti sulla mia pistola

Quella tro*a mi succhia il ca**o, ma non la bacerò, uh

È esploso come un missile, eh, sì, sono esploso come un missile, eh

Mi ha fatto esplodere il ca**o proprio come un fischio, eh (Sì, sì)

I miei diamanti più belli del brillantini, uh (Sì, sì)

Neg*o non ti piaccio, uccidimi ora

Altrimenti, neg*o, chiudi il becco, uh

Tutti voi neg*i rappate troppo ad alta voce, neg*o (Tutti voi neg*i rappate troppo ad alta voce, sì)

Shh, cos’è questo suono? Uh (cos’è questo suono? Sì)

Sono io a intrufolarmi a casa tua con l’elicottero (Brrt)

Ti metto quella mer*a in bocca (Doo-doo-doo, doo-doo-doo)

Buongiorno (Wha?), Mi chiamo Tokyo (come va?)

Proprio come una finestra (Sì), sono qui per prendere aria

Se a un neg*o non piaccio, che mi uccida adesso, uh (sì, ooh-woo)

Altrimenti, neg*o, chiudi il becco, (sì, cosa?)

Tutti voi ne*ri rapper fate troppo rumore, neg*o (Um, silenzio, stai zitto)

Shh, cos’è questo rumore? Uh (Sì, stron*o)

Sono io a intrufolarmi a casa tua con l’elicottero (Brrt, brrt)

Ti metto quella mer*a in bocca (Doo-doo-doo, doo-doo-doo)

Buongiorno, mi chiamo Tokyo (buongiorno, buongiorno)

Proprio come una finestra, sono qui per prendere aria (Ciao, ciao), stron*o

Ahahah, offro anche eccellenti servizi per succhiare le dita dei piedi

Signore, colpite la mia linea, la vendetta di Kyoto su Instagram e Twitter

Ah, vendo anche il ca**o, quaranta dollari al pollice

Snapchat premium, Amazon

Puoi scaricare il mio ca**o da Google Drive, uh

È all’asta su eBay

Ho un ca**o in svendita al centimetro, continua, su Craigslist se ti interessa, haha

