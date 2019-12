Kida – Moti: testo, video e audio della canzone

Rilasciato il 28 dicembre 2019, Moti è un singolo di Orhidea Latifi, in arte Kida: il testo, l’audio e il video diretto da Elena Kelmendi, che accompagna la gradevole canzone.

Kida è una cantante kosovara nata a Orahovac il 22 dicembre 1997 e conosciuta principalmente per le sue collaborazioni, come quella nel 2015 con il rapper Mozzik sulle note di “Premtimet” (Promesse) e nel 2016 con la cantante Xhensila Myrtezaj in “Uh Baby”. Un suo successo è stato “Ku je” (“dove sei”) inciso con il fratello di Mozzik, vale a dire il rapper Getinjo.

Moti testo — Kida

Download su: Amazon – iTunes

Ah, per vete ma mire as nuk lypi as nuk gjej

Na s’kena mu perserit mo

Perfekte nuk jom po ti m’sheh edhe pertej

Ti mi don edhe mangesite mu

Heren e pare une te ti kom pa

Qe kena mu rrzu po nuk kena me ra

E ca kam me ty me kerkon s’mun me nda, ehi ehi ehi





Moti kjo moti u thon

Se gjithcka qe eshte e jemja ka me kon e jemja

Moti kjo moti u kon

Krejt ato qe mi don zemra kom mi mbajt perbrenda

Moti kjo moti u thon

Se gjithcka qe eshte e jemja mbetet vec e jemja

Moti kjo moti u kon

E ate qe ma don zemra, kom me majt n’zemer

Ti mu m’fale m’fale, m’fale

Ti mu m’fale ma shume se dashni

E tjeret le t’folin, folin, folin

Lej le t’folin se nuk o tu ma ni

Ti mu m’fale, m’fale, m’fale

Ti mu m’fale ma shume se dashni

E tjeret le t’folin, folin, folin

Lej le t’folin se nuk o tu ma ni

Prej fillimit je kon fiksimi i jemi

Deri te perjetimi fiksi i jemi

Qysh e kena dasht une e ti e kena pas

E vetmja here qe s’jena mo

Po du me kon vec kur bohem plun e hi

E tash qe kena kohe jam ka du secili sekond me pas rendesi





Moti kjo moti u thon

Se gjithcka qe eshte e jemja ka me kon e jemja

Moti kjo moti u kon

Krejt ato qe mi don zemra kom mi mbajt perbrenda

Moti kjo moti u thon

Se gjithcka qe eshte e jemja mbetet vec e jemja

Moti kjo moti u kon

E ate qe ma don zemra, kom me majt n’zemer

Ti mu m’fale m’fale, m’fale

Ti mu m’fale ma shume se dashni

E tjeret le t’folin, folin, folin

Lej le t’folin se nuk o tu ma ni

Ti mu m’fale, m’fale, m’fale

Ti mu m’fale ma shume se dashni

E tjeret le t’folin, folin, folin

Lej le t’folin se nuk o tu ma ni





Ascolta su: