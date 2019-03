Dosseh feat. IZI “Habitué” (Italian Remix): audio, testo e traduzione

Originariamente rilasciato l’11 maggio 2018, Habitué è un singolo del rapper francese classe ’95, Dosseh Dorian N’Goumou, in arte Dosseh, dal 21 marzo 2019 disponibile nel remix italiano con la collaborazione del 24enne rapper piemontese Diego Germini, aka Izi.

Scritto dall’interprete con la collaborazione di Heezy Lee, Dosseh, da molti considerato come uno degli artisti più talentuosi della sua generazione, in questo brano ricorda i suoi stati d’animo in un testo introspettivo su una base strumentale decisamente malinconica di Josh Rosinet e Heezy Lee.

Con questa canzone certificata Platino (guardate il visualizzatissimo video ufficiale), l’attore e rapper, che ha all’attivo due dischi certificati Oro in Francia, ha ampliato la sua fanbase e potrebbe trovare supporters anche nella penisola, visto che il singolo è on air dal 28 marzo 2019.

E la versione con il nostro rapper classe 1995, altro non fa che donare nuova linfa a questo pezzo non proprio recentissimo ma comunque molto bello e interessante.

Dosseh & IZI – Habitué testo

Skurt

Qu’en sera-t-il de tous ces “Je t’aime” que tu m’chuchotais ?

Quand j’n’aurais plus l’même train de vie, qu’j’serai plus coté

Qu’y aura plus d’gov, qu’y aura plus de love, qu’j’redeviendrai c’pauvre

Et qu’j’n’aurai plus qu’ma dignité qui restera sauve

Pendant des piges j’ai attendu que ma vie change

Puis j’ai fini par comprendre que c’était elle qui attendait qu’je change

Combien de sale, combien de mal, avant qu’j’me range ?

Le cœur et le cerveau d’un lossa sont des endroits tellement étranges

J’retournerai à mon père comme les fleuves retournent à la mer

J’en veux au monde et à la tumeur qui l’a mis à terre

Papa est parti, j’ai même pas eu l’temps de le rendre fier

J’espère qu’où t’es tu me vois et qu’tu prends soin d’mes deux grand-mères

Tout c’que je fais c’est pour sortir ma famille du piège

Mauvais garçon, toujours absent quand c’est l’heure du prêche

On était jeunes, on se disait re-frès jusqu’à la mort

Aujourd’hui c’est toi qui m’la souhaite dans tes songes les plus hardcores

Mais j’suis habitué, habitué, habitué

Habitué, habitué, habitué

Habitué, habitué, habitué

Habitué, habitué, habitué

[IZI]

Izeh

Eh, eh

Ho iniziato ad amarti quando amavi gli altri

Forse dovevo capire da subito

E io ti seguivo, tu seguivi gli altri

Ti concedevi, io fermo, fra’, [?]

Banchetto col rospo che ho in gola

Aspetterò il prossimo qua in zona

Forse lo conosco e non voglio pensarci

Perché ho troppi rospi, ora devo annegarli

Finisco il ricovero e vieni da me

Io non capisco però mi fa bene

Fumiamo e ti bacio, mi sento me stesso

Anche se è dentro ci penso lo stesso

Dentro paura perché io ti ho vista da prima

Ma tu hai paura perché non sai amare

Nessuno ti tratta come ti tratto

Perché ti disegno su un foglio A4

Io non ho nulla però lo divido con te

Le senti le urla che ho in testa?

No, non c’è un clima di festa

Corro come mi volessero

Voglio solo casa all’estero

Anche se so che non posso permettermelo

Patrimonio dell’UNESCO

Non esco di casa, le rime mi escono

[Dosseh & IZI]

Habitué, habitué, habitué

Habitué, habitué, habitué

Habitué, habitué, habitué

Habitué, habitué, habitué

Hé, hé

[IZI]

Io non so che fare

Dimmi dov’è il male

Ti dirò chi sei

Habitué, habitué, habitué

Io non so che fare

Dimmi dov’è il male

Ti dirò chi sei

Yeah, yeah





[Dosseh & IZI]

Mais j’suis habitué, habitué, habitué

Habitué, habitué, habitué

Habitué, habitué, habitué

Habitué, habitué, habitué

Izi

J’suis habitué

Yeah, yeah, yeah, yeah

Wild Bandana, Wild Bandana

Izi





Habitué Remix – Traduzione

Skrt

Che ne sarà a tutti questi “Ti amo” che mi hai sussurrato

Quando non avrò più lo stesso stile di vita, che non sarò più celebraio

Che non ci saranno più ragazze, non ci sarà più amore, che tornerò a essere povero

E che resterà solo mia dignità a salvarsi

Per anni ho aspettato che la mia vita cambiasse

Poi ho capito che era lei ad aspettare che cambiassi io

Quant’ero bastardo, quante cose sbagliate, prima di mettere la testa a posto

Il cuore e il cervello di un bastardo sono così strani

Tornerò da mio padre come i fiumi tornano al mare

Do la colpa al mondo e al tumore che l’ha ucciso

Papà se n’è andato, non ho nemmeno avuto il tempo di renderlo fiero

Spero che ovunque ti trovi tu mi veda e che ti prendi cura delle due mie nonne

Tutto quello che sto facendo è per far uscire la mia famiglia dalla trappola

Ragazzaccio, sempre assente quando è il momento di predicare

Eravamo giovani, pensavamo che saremmo stati fratelli fino alla morte

Oggi siete voi che me lo augurate nei vostri pensieri più violenti

Ma ci sono abituato, abituato, abituato

Abituato, abituato, abituato

Abituato, abituato, abituato

Abituato, abituato, abituato





Izeh

Eh, eh

Ho iniziato ad amarti quando amavi gli altri

Forse dovevo capire da subito

E io ti seguivo, tu seguivi gli altri

Ti concedevi, io fermo, fra’ pub e

Banchetto col rospo che ho in gola

Aspetterò il prossimo qua in zona

Forse lo conosco e non voglio pensarci

Perché ho troppi rospi, ora devo annegarli

Finisco il ricovero e vieni da me

Io non capisco però mi fa bene

Fumiamo e ti bacio, mi sento me stesso

Anche se è dentro ci penso lo stesso

Dentro ho paura perché io ti ho vista da prima

Ma tu hai paura perché non sai amare

Nessuno ti tratta come ti tratto

Perché ti disegno su un foglio A4

Io non ho nulla però lo divido con te

Le senti le urla che ho in testa?

No, non c’è un clima di festa

Corro come mi volessero

Voglio solo casa all’estero

Anche se so che non posso permettermelo

Patrimonio dell’UNESCO

Non esco di casa, le rime mi escono

Abituato, abituato, abituato

Abituato, abituato, abituato

Abituato, abituato, abituato

Abituato, abituato, abituato

Io non so che fare

Dimmi dov’è il male

Ti dirò chi sei

Habitué, habitué, habitué

Io non so che fare

Dimmi dov’è il male

Ti dirò chi sei

Yeah, yeah

Ma ci sono abituato, abituato, abituato

Abituato, abituato, abituato

Abituato, abituato, abituato

Abituato, abituato, abituato

Izi

Ci sono abituato

Yeah, yeah, yeah, yeah

Wild Bandana, Wild Bandana

Izi

