Francesco Renga – “Insieme: Grandi Amori”: audio e testo della nuova canzone

Rilasciato venerdì 22 maggio 2020 per Columbia, Insieme: Grandi Amori è un singolo del cantautore friulano Francesco Renga, scritto con Daniele Coro & Diego Mancino e prodotto da Dario Faini, aka Dardust.

Leggi il testo e ascolta la nuova canzone che, non è chiaro se farà parte di un futuro album, successore di L’Altra Metà (2019). Rispondendo alla domanda “C’è un album in arrivo?”, l’artista ha risposto “Più che un album un progetto aperto. Pubblicherò canzoni quando ne sentirò la necessità. Sono cresciuto con il vinile, ma bisogna sapersi evolvere”

Creato durante la fase di isolamento, il brano vuole portare speranza e felicità, proiettando le emozioni vero il futuro anche nei suoni, freschi e liberatori.

Testo Insieme Grandi Amori

Download su: Amazon – iTunes

Ho preso preso fiato come proprio prima di affondare

nel centro di questo immenso mare

“non avere paura” mi dicono i giorni

“non avere paura” ti dico

siamo anime distese al sole ad asciugare

dopo una tempesta che ci ha fatto naufragare

non avere paura ogni giorno

“non avere paura” ti dico

La vita non è fatta

per vivere da soli

la vita è fatta per amare





Altro che cantare canzoni

altro che stupidi cuori

qui c’è bisogno di grandi amori

tutto bene, stiamo bene, siamo insieme

tutto bene, stiamo bene, siamo insieme

altro che restare da soli

altro che chiamarsi fuori

qui c’è bisogno di grandi amori

tutto bene, stiamo bene, siamo insieme

tutto bene, stiamo bene, siamo insieme

siamo insieme, insieme

Così leggeri da sentirci quasi sempre in volo

per questo che preghiamo solo se crolliamo al suolo

non avere paura ogni giorno

“non avere paura” ti dico

La vita non è fatta

per rimanere soli

la vita è fatta per amare

Altro che comprare dei fiori

altro che stupidi cuori

qui c’è bisogno di grandi amori

tutto bene, stiamo bene, siamo insieme

tutto bene, stiamo bene, siamo insieme

altro che restare da soli

altro che chiudersi fuori

qui c’è bisogno di grandi amori

tutto bene, stiamo bene, siamo insieme

tutto bene, stiamo bene, siamo insieme

Il mondo promette ogni cosa

la vita non è solo una scusa

e mentre si schierano gli eserciti

noi spariamo l’amore a raffica

insieme

insieme

Altro che cantare canzoni

altro che stupidi cuori

qui c’è bisogno di grandi amori

tutto bene, stiamo bene, siamo insieme

tutto bene, stiamo bene, siamo insieme

tutto bene, stiamo bene, siamo insieme





Ascolta su: