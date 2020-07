Ateez – Inception: il testo e la traduzione della canzone

Leggi il testo e la traduzione in italiano di Inception, singolo degli Ateez tratto dall’EP ZERO : FEVER Part.1, pubblicato il 29 luglio 2020. Ecco il video:

Era in ballottaggio con THANXX, terza track del sesto EP, ma a seguito delle votazioni dei fan, ad aver avuto la meglio è stata la canzone in oggetto, scritta da LEEZ, EDEN, BUDDY, Mingi & Hongjoong.

Il titolo della canzone, nella quale si parla di quando ci si innamora per la prima volta, è un’allusione all’ambiguo film del 2010 scritto e diretto da Christopher Nolan, tra i cui protagonisti vede Leonardo Di Caprio.

Per chi non li conoscesse, gli Ateez sono gruppo sudcoreano formatosi a Seul nel 2018è e composto in totale da 8 membri: Hongjoong, Seonghwa, Yunho, Yeosang, San, Mingi, Wooyoung e Jongho.

Ateez – Inception Testo

[Intro]

I’m in love

I’m in love

[Verse 1]

Challae sungan geu nun matchum

Modeun gamgagi meomchun sungan

Nae ane peojin jageun tteollim

Cheoeum neukkyeoboneun naega doen deuthan gibuni nal samkyeowa

[Verse 2]

Kkumeseodo bon jeok eomneun kkumeul kkuneun gibuniya

Kkumirago danjeong jitgien kkwae hwaksilhan neukkimira

Geuryeonaego geuryeonae geurimja seon kkeutkkaji seonmyeonghande

Neol dasi majuhal nalman barabolge

[Pre-Chorus]

Jeoneuro doragal sun eopseul geot gata

Neol moreudeon na neol majuchin hue nan

Geotjabeul su eopsi deo galmanghage doeneungeol

[Chorus]

Nan machi kkumeseo kkumeul kkun deusi

Neol chajaseo hemaeda gireul ileoga

Dasin kkaeji mothal neoran kkume sara

Every day and night, I’m gon’ chase you

[Post-Chorus]

I’m in love

(I’m dream in a dream every night)

I’m in love

(I’m dream in a dream every night, hey)

[Interlude]

Nega namgin heunjeogeul chaja

Neoran kkumeul banghwanghaneun na

[Verse 3]

Nobody say oh

Geu eotteon geotdo neoro chaeul su eopseo

Maeil kkumkkuneun bamdo jeonbu sarajyeoga

Baein hyanggiga tteonajil ana

Neol chaja hemaeneun nal

Guhaejwo say oh, nobody say oh

[Pre-Chorus]

Jeoneuro doragal sun eopseul geot gata

Neol moreudeon na neol majuchin hue nan

Geotjabeul su eopsi deo galmanghage doeneungeol

[Chorus]

Nan machi kkumeseo kkumeul kkun deusi

Neol chajaseo hemaeda gireul ileoga

Dasin kkaeji mothal neoran kkume sara

Every day and night, I’m gon’ chase you

[Post-Chorus]

I’m in love

(I’m dream in a dream every night)

I’m in love

(I’m dream in a dream every night)





[Bridge]

Ne heunjeogeun hyanggiro nama

Michin saramcheoreom neoreul chaja hemaeda

Jami kkaemyeon dasi tto jejariingeol

Where you at? Where you at?

Neoneun eodie

Where you go? Where you go?

Namgyeo dun chae neon

Comin’ tonight

Maeil bam neoreul chaja hemaeneun nan hey

Neol ijeul suga eomneungeol

[Chorus]

Nan machi kkumeseo kkumeul kkun deusi

Neol chajaseo hemaeda gireul ileoga

Dasin kkaeji mothal neoran kkume sara

Every day and night, I’m gon’ chase you

[Post-Chorus]

I’m in love

(I’m dream in a dream every night)

I’m in love

(I’m dream in a dream every night)





Inception traduzione Ateez

[Intro]

Sono innamorato

Sono innamorato

[Strofa 1]

I nostri occhi si incontrano in quel breve istante

Nel momento in cui tutti i sensi si fermano

Piccoli tremori si diffondono dentro di me

Per la prima volta sono inghiottito da questo sentimento

E divento chi sono

[Strofa 2]

Mi sembra di sognare

Non l’ho mai visto in nessun sogno

Ho voglia di fare un sogno mai fatto prima

È così reale per terminarlo come un sogno

Disegno e disegno

È chiaro, alla fine di questa linea d’ombra

Aspetto solo il giorno in cui ti rivedrò

[Pre-Rit.]

Non posso tornare indietro come prima

Tu non mi conosci. Dopo essermi imbattuto in te

Ho iniziato a essere più desideroso di te, incontrollabilmente

[Rit.]

Come se avessi fatto un sogno

Mi sono perso cercandoti

Sei il sogno in cui vivo, il sogno da cui non riesco mai svegliarmi

Ogni giorno e ogni notte ti cercherò

[Post-Rit.]

Sono innamorato

(Sono un sogno in un sogno ogni notte)

Sono innamorato

(Sono un sogno in un sogno ogni notte)





[Interludio]

Sto trovando le tracce che hai lasciato

Sto vagando per te, tu un sogno

[Verso 3]

Nessuno dica “oh”

Niente può completarti

Tutte le notti i miei sogni svaniscono

Il tuo profumo si diffonde e non va più via

Mi sono perso a cercandoti

Salvami, dì oh

Nessuno dica “oh”

[Pre-Rit.]

Non posso tornare indietro come prima

Tu non mi conosci. Dopo essermi imbattuto in te

Ho iniziato a essere più desideroso di te, incontrollabilmente

[Rit.]

Come se avessi fatto un sogno

Mi sono perso cercandoti

Sei il sogno in cui vivo, il sogno da cui non riesco mai svegliarmi

Ogni giorno e ogni notte ti cercherò

[Post-Rit.]

Sono innamorato

(Sono un sogno in un sogno ogni notte)

Sono innamorato

(Sono un sogno in un sogno ogni notte)

[Ponte]

Le tue tracce rimangono come profumo

Ti cerco come un pazzo, poi mi sveglio

Per ritrovarmi nello stesso posto

Dove sei?

Dove sei?

Dimmi dove sei

Dove vai? Dove vai?

Ti sei lasciata alle spalle

Stanotte

Ti cerco ogni notte, ehi

Non posso dimenticarti

[Rit.]

Come se avessi fatto un sogno

Mi sono perso cercandoti

Sei il sogno in cui vivo, il sogno da cui non riesco mai svegliarmi

Ogni giorno e ogni notte ti cercherò

[Post-Rit.]

Sono innamorato

Sono un sogno in un sogno ogni notte

Sono innamorato

Sono un sogno in un sogno ogni notte