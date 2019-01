Bad Bunny – Caro: video e traduzione del testo del brano scritto con Ricky Martin

Caro è il titolo del nuovo singolo di Bad Bunny estratto dal debut album X 100PRE, uscito il 24 dicembre 2018.

Prodotta da Tainy e scritta con la collaborazione di Ricky Martin, tramite la canzone il cantante trap e reggaeton portoricano classe ’94, si scaglia contro gli invidiosi e contro coloro i quali giudicano senza conoscere una persona. Presumibilmente se la prende con gli artisti che lo attaccano per via del sui incredibile successo, con quelle persone che criticano il suo stile, anche il suo modo di vestire. Lui vive nel lusso, non ha problemi economici e sicuramente questo porta non poca invidia. Ma anche la sua musica, il suo flow sono costosi, perché unici.

E’ più o meno questo il significato della canzone, nella quale a un certo punto interviene anche Ricky Martin, uno dei più grandi simboli della comunità LGBT nella musica latina, che si unisce Bunny per cantare contro l’intolleranza e la discriminazione.

E nel video ufficiale disponibile dal 23 gennaio 2019, il portoricano prende le sembianze di una donna, una Bad Bunny al femminile per intenderci. Per vedere il filmato cliccate sull’immagine.

Caro – Bad Bunny – Traduzione

Download su: Amazon – iTunes

[Ritornello]

Mi vedono e mi chiedono perché indosso vestiti costosi, eh

Non vedi che io sono costoso?

Si nota da lontano che il mio flow è costoso, eh

Non ci sono paragoni con nessuno

Sono arrivato e abitualmente, hey

Mi guardano strano, eh

Ma non mi fermo mai

So quanto valgo

So di essere costoso, eh

Che per te sono costoso

[Strofa 1]

Prima mamma mi diceva: “È tutto costoso”, eh

Quei giorni sono finiti

Sono come Durant, la prendo e la schiaccio a canestro, prr

Come se fossero colpi d’arma da fuoco

Le regole io le infrango e le riparo, eh

So che quel sedere è costoso

Bevo Moët, eh

Bevo guaro

“Tu sei?” mi hanno chiesto di nuovo

[Ponte]

Che ca**o te ne frega? ey

Come sono fatto, ey

Cosa dico, hey

Cosa faccio

Cosa diavolo ti importa? ey

Come sono fatto, ey

Cosa dico, hey

Cosa faccio

Che ca**o ti importa?

[Strofa 2]

Vivi la tua vita, io vivo la mia

Criticare senza dare l’esempio, che ca**o di mania

Per essere me stesso e non come avrei dovuto essere

Finché non ci prende la polmonite

E quello mi ha portato rancore perché non ho risposto, mi dispiace

Non voglio pare con te, huh

Ho la salsa, anche il balletto

Ecco perché quando lascio macchina nel parcheggio

[Ritornello]

Mi vedono e mi chiedono perché indosso vestiti costosi, eh

Non vedi che io sono costoso?

Si nota da lontano che il mio flow è costoso, eh

Non ci sono paragoni con nessuno

Sono arrivato e abitualmente, hey

Mi guardano strano, eh

Ma non mi fermo mai

So quanto valgo

So di essere costoso, eh

Che per te sono costoso

[Interludio: Bad Bunny & Ricky Martin]

Perché non posso essere così?

Che danno faccio a te?

Che male faccio a te?

Io sono solo felice

Perché non posso essere così?

Che male ti faccio?

Che male faccio a te?

Io sono solo felice

Sono solo felice

Sono solamente felice (solamente)

Sono solamente felice (solamente)





[Ritornello]

Ed essere felice non è mai stato costoso per me, uh (No)

Ora è tutto chiaro

Con o senza soldi, il mio flow è costoso, eh

E con nessuno mi confronto

Oggi arrivo e sono normale, eh

Mi guardano strano, eh

Ma non mi fermo mai

So quanto valgo, so di essere costoso, eh

Che per te sono costoso, eh

Bad Bunny – Caro testo

Autori: Ricky Martin & Bad Bunny.

[Estribillo]

Me ven y me preguntan por qué visto caro, eh

¿Tú no ves que yo soy caro?

De lejos se nota que mi flow es caro, eh

Que con nadie me comparo

Yo le llego y normal, ey

Me miran raro, eh

Pero a nada yo le paro

Yo sé cuánto valgo

Yo sé que soy caro, eh

Que pa’ ti soy caro

[Verso 1]

Antes mami decía: “Está to’ caro”, eh

Eso’ tiempo’ se acabaron

Yo soy como Durant, yo la cojo y va pa’l aro, prr

Como si fueran disparo’

Las regla’ yo las rompo’ y las reparo, eh

Yo sé que ese culo e’ caro

Lo’ mismo bebo Moët, eh

Que bebo guaro

“¿Tú ere’?” Otra ve’ me preguntaron

[Puente]

¿Qué carajo’ te importa a ti? Ey

Cómo soy yo, ey

Qué digo yo, ey

Qué hago yo

¿Qué carajo’ te importa a ti? Ey

Cómo soy yo, ey

Qué digo yo, ey

Qué hago yo

¿Qué carajo’ te importa a ti?

[Verso 2]

Vive tu vida, yo vivo la mía

Criticar sin dar ejemplo, qué jodí’a manía

Por sólo ser yo y no como se suponía

Hasta que nos dé pulmonía

Y aquel se encojonó porque no contesté, sorry

No quiero hablar con uste’, eh

Yo tengo la salsa, también el ballet

Por eso cuando dejo la máquina en el valet

[Estribillo]

Me ven y me preguntan por qué visto caro, eh

¿Tú no ves que yo soy caro?

De lejos se nota que mi flow es caro, eh

Que con nadie me comparo

Yo le llego y normal, ey

Me miran raro, eh

Pero a nada yo le paro

Yo sé cuánto valgo

Yo sé que soy caro, eh

Que pa’ ti soy caro

[Interludio: Bad Bunny & Ricky Martin]

¿Por qué no puedo ser así?

¿En qué te hago daño a ti?

¿En qué te hago daño a ti?

Yo solamente soy feliz

¿Por qué no puedo ser así?

¿En qué te hago daño a ti?

¿En qué te hago daño a ti?

Y solamente soy feliz

Solamente soy feliz

Solamente soy feliz (Solamente)

Solamente soy feliz (Solamente)

[Estribillo]

Y ser feliz nunca me ha salido caro, eh (No)

Ahora veo todo claro

Con dinero y sin dinero, mi flow es caro, eh

Y con nadie me comparo

Hoy yo le llego y normal, eh

Me miran raro, eh

Pero a nada yo le paro

Yo sé cuánto valgo, yo sé que soy caro, eh

Que pa’ ti soy caro, eh

[Outro]

Bad Bunny, baby, be-, be-

Wuh





