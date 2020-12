Nerone & Clementino duettano in “Radici”: audio e testo della bella canzone

Il rapper milanese Nerone e il collega campano Clementino, hanno unito le forze in Radici, gradevole singolo rilasciato l’11 dicembre 2020 e accompagnato da un visual video che omaggia il compianto Diego Armando Maradona, Napoli e Milano. Il testo e la clip.

Scritta dai due artisti con la collaborazione di Andrea Ciaudano, Giuseppe Caliendo e Paolo Serracane, l’intima canzone vede Massimiliano e Clemente ribadire la propria abilità tecnica nella scrittura e come da titolo, a suon di rime, ribadiscono le rispettive radici, riuscendo a creare un racconto coeso e molto sentito inerente il loro passato, nonostante provengano da realtà decisamente differenti.

Il testo di Radici di Nerone e Clementino

Download su: Amazon – Ascolta su: Apple Music





[1a Strofa]

I posti passionali e gli occhi più assonnati

Sui vagoni quanti viaggi tutti frastornati

Io di passo passo tutti bastonati

Partito dal basso scalo i campionati

Dagli isolati con i casolari

Coi casi umani riuniti, isolati

Bulli ignorati e beni pignorati

Balordi evoluti e balordi volati

Volavo

Volevo volare e voltavo le pagine al vocabolario

Vivevo la vita vedendo solo da lontano

Strappavo le pagine al diario

E nel buio dei tuoi occhi sono il sole io

Non ho niente di speciale sono solo io (solo io)

E non ci chiamo più nessuno io, amore mio

Io ho una vita qui davanti ma la vuole Dio

Lascio Tokyo nei casini come Rio, li a metà strada

Con la cicatrice aperta non mi è passata

Mi ritrovo con la bocca impastata

Con la scusa, li, pronta incastrata

A ripetere di nuovo tutta la menata

Che la vita è a modo mio e non ne voglio un’altra

Passami la palla, qui è tutto una palla

Qui la vita è verità dietro ad ogni palla

Alle medie una palla poi nello stereo a palla

La mia voce a palla, matta, la carriera che balza

Giù e su

Come le radici che ho al Sud

Okay

[Rit.: Clem., Ner.]

E saglì ngopp o ciel

Cà forz re parol

Canto la mia città

Per lei io do la vita

E saglì ngopp o ciel

Cà forz re parol

Canto la mia città

Per lei io do la vita

Le radici che ho dentro

Sono identiche a me

E questo sono io

E più vero non c’è

E saglì ngopp o ciel

Cà forz re parol

Nananananana

Nanananananana





[2a Strofa: Clementino]

I passi passionali, gli occhi più assonnati

Su ste notti per le strade tutti male

Mangio champignon, risotto ai frutti di mare

Chi vuole luccicare poi nei dubbi ci cade

Versi delle cicale, si, lo potevo citare

Ma maledetto quel giorno io mi volevo fidare

Tutti i problemi inutili devo raccontare

Un artista senza le radici non può stare

Hai visto un mostro pronto in posizione

L’areo è in rotta di collisione

Ho visto bella la coalizione

Vi trovo sempre localizzazione

La strada parla, conosce i problemi

La gente sa qual è la verità (ah)

Le volte che ero fuori dagli schemi

Ma almeno chest song e chest facc

Vuoi spostarti dal ragionare

Il cuore scotta, livello infame

Apro ‘sta porta per vomitare

E tra la folla dopo sgomitare

Sparo un colpo in aria nel mio show finale

Ci vuole molta forza, non so cosa fare

Come guardare una foglia e capire come cade

Abbandonare la soglia con il mio commensale

Perso nelle strade dove non c’è Dio

L’agonia mentale mi fa scappare, prego

Ma datti da fare, stai a sentire a zio

La malattia letale è solo stare fermo

[Rit.: Clem., Ner.]

E saglì ngopp o ciel

Cà forz re parol

Canto la mia città

Per lei io do la vita

E saglì ngopp o ciel

Cà forz re parol

Canto la mia città

Per lei io do la vita

Le radici che ho dentro

Sono identiche a me

E questo sono io

E più vero non c’è

E saglì ngopp o ciel

Cà forz re parol

Nananananana

Nanananananana