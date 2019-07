Stresi – Real Life: testo e video ufficiale

Disponibile dal 22 luglio 2019, Real Life è un singolo del rapper Arkimed Lushaj, in arte Stresi. Leggi il testo e ascolta e guarda il video ufficiale che accompagna la nuova canzone del rapper albanese classe 1987, il cui nome d’arte, affibbiato qualche anno dalla madre, significa Stress.

Stresi – Real Life testo

Yeah

It’s bad boy for life

Prra-Praa

Jeta jeme osht shum hight edhe chill (edhe chill )

Smunesh per me mrri se jom real (jom real)

Jeni shum t’holl sikur fill (sikur fill )

Real me business e jo deal (jo deal)

BAD BOYS 4 LIFE

Nuk e din ca osht tuta (ca o tuta)

Se ne kshu na msoi rruga (na m’soi rruga)

100 probleme me mangupa (mangupa)

Se me na ndjek krejt rruga.

Se per ju skom fill

Ndjenjat me to i kom kill

Seni osht shum ill

Mos u merrni me t’lir

A je tu e ni hall jom me trip t’ri

Mos em thuj qe tibse di

Jom ma i modhi n’ket shqipni

Tash u ktheva prap n’ket rrep

Se jon tu bo vec llafe

Thash ta perdhunoj estraden

Ka met rrepi n’dur t’grave

Kan fol mbas shpine

Se e din qe sjom kon ksajve

Ca me bo ka ni her

Na po bina nder dajve

E dhezi 1

E dhezi 2

E sem han raku jo per ty

I dhezi 3 se kom dashni per shokt qe kom n’qeli

Une fjalen e kom dhon se kena me u pa n’liri

BAD BOY’S 4 LIFE

Jon krejt shokt e mi

Se kom me shku e kom me ardh

Ndoshta prap mu m’kan me m’mar

Se sem han raku krejt e din

Une jom tip i marr

Oh ye

I’m chic

Po lirin skom me ja u fal

32 72 kan me dal ku do

BAD BOYS 4 LIFE

The andy real click in ALBANIA

T’qifsha liten e dasmes nese juve sja u merr menja

Ohh no

Jo mo jo nuk kom ndjenja

Vec sa tju shoh krejt ju kom me i lon pa ndjenja

Kur u bon kta bira kurvash me mtregu cka o rruga

Se sa her m’kan has mu i kom pa tu p’shurr n’tuta

Edhe ca jon munu kan ardh me 100 mangupa

Uuuu me 100 mangupa





BAD BOYS 4 LIFE

Nuk e din ca osht tuta (ca o tuta)

Se ne kshu na msoi rruga (na m’soi rruga)

100 probleme me mangupa (mangupa)

Se me na ndjek krejt rruga

KREJT RRUGA

KREJT RRUGA

KREJT RRUGA

HALO KREJT RRUGA

KREJT RRUGA

KREJT RRUGA

RRUGA

Se ne na ndjek krejt rruga.

Sjom gjak nxeht tip i qet vij me t’ftoht (t’ftoht)

Jom doraci dora vet spo t’luj bllof (t’luj bllof)

Sjom per vete e ndaj buken me kta shok

Se qata i kom krahet e ngroht

Kupa ska e kupa dun kta

Sjom mo i zi jom i bardh

Prej dites qe hina n’rrep kshu u fol neper mahall

Nuk jam hu e as budall

Boj vec vepra e jo fjal

BAD BOYS 4 LIFE

Nuk din me fol.

Mezi po pres castin ta shfrytezoj rastin

Se kur jom mrena shum veta mbas shpine flasin

Hah shum veta flasin

Ju kallxojm na kur n’rrug te na le t’dalin.





BAD BOYS 4 LIFE

Nuk e din se ca osht tuta

Se ne kshu na msoi rruga

100 probleme me mangupa

Se ne na ndjek krejt rruga

KREJT RRUGA

KREJT RRUGA

KREJT RRUGA

HALO KREJT RRUGA

KREJT RRUGA

KREJT RRUGA

RRUGA

Se ne na ndjek krejt rruga.





