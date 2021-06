Ascolta e leggi il testo e la traduzione di Gold, canzone di Tolan Shaw utilizzata in Love is in the Air

Gold è un singolo di Tolan Shaw pubblicato nel 2019 ed utilizzato nella serie televisiva turca Love is in the Air (titolo originale Sen Çal Kapımı), trasmessa da giugno su Canale 5. Il testo e la traduzione in italiano.

Tolan Shaw è un cantautore, musicista e appassionato viaggiatore. I suoi singoli, scritti con artisti del calibro di Dave Berg (Reba McIntye, Blake Shelton), Georgia Middleman (Keith Urban, Kenny Loggins) e Danen Reed (Quinn Lewis, Charlotte Sands), parlano direttamente all’anima e mostrano un artista all’apice della sua bravura, dipingendo la sensibilità pop su una base di cantautorato solido come la roccia. Negli ultimi anni, Shaw ha vinto il “Best Singer-Songwriter” ai San Diego Music Awards, è diventato un artista Taylor Guitars, e ha viaggiato in Asia (appoggiato da Taylor e GoPro) per creare un video blog di viaggio-musica chiamato “Wandersong”. Nel 2019, Shaw ha scritto “Could I Love You Any More”, un brano in cui duetta con la star filippina Reneé Dominique e Jason Mraz, che è diventato virale su Spotify, accumulando milioni di visualizzazioni su YouTube. Shaw ha condiviso il palco con artisti come Gavin DeGraw e Mraz, ed è stato in tour come chitarrista/vocalist per Bodeans.

Gold Testo Tolan Shaw

Two things that you should know ’bout me

I’ll treat your heart so tenderly

Lay gifts of love down at your feet

Come take my hand and you will see

A little bit of romance in every little moment

Good as gold

Trade you all my money for your gold

Worship you ’cause, honey, you’re like gold

You’ll be my queen

Worth your weight in gold

You’re good as gold

Everyone want a love that shines

But such a treasure’s hard to find

More precious than a diamond mine, girl

I’ll cherish you if you’ll be mine

I would be a rich man, if you would take my hand

Good as gold

Trade you all my money for your gold

Worship you ’cause, honey, you’re like gold

You’ll be my queen

Worth your weight in gold

Copper, silver, emerald, jade

All those things I’d surely trade

Give them all away to make you mine





Gold

Trade you all my money for your gold

Worship you ’cause, honey, you’re like gold

You’ll be my queen

Worth your weight in gold

You’re good as gold

Good as gold

Good as gold

You’re good as gold

You’re good as gold

Autori: Marti Amado, Tolan Shaw.

Traduzione

Due cose che dovresti sapere su di me

Tratterò il tuo cuore con tenerezza

Deporrò doni d’amore ai tuoi piedi

Tienimi la mano e vedrai

Un po’ di romanticismo in ogni piccolo momento

Ragazza d’oro

Baratto tutti i miei soldi con il tuo oro

Ti adoro perché, tesoro, sei come l’oro

Sarai la mia regina

Il tuo peso vale quanto l’oro

Sei come l’oro

Tutti vogliono un amore che splende

Ma un tesoro del genere è difficile da trovare

Più preziosa di una miniera di diamanti, ragazza

Ti adorerò se sarai mia

Sarei un uomo ricco, se mi prendessi per mano

Ragazza d’oro

Baratto tutti i miei soldi con il tuo oro

Ti adoro perché, tesoro, sei come l’oro

Sarai la mia regina

Il tuo peso vale quanto l’oro

Rame, argento, smeraldo, giada

Tutte quelle cose che sicuramente scambierei

Darei via tutto per renderti mia

Oro

Baratto tutti i miei soldi con il tuo oro

Ti adoro perché, tesoro, sei come l’oro

Sarai la mia regina

Il tuo peso vale quanto l’oro

Sei come l’oro

Ragazza d’oro

Ragazza d’oro

Sei come l’oro

Sei come l’oro