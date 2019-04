Giulia Penna – Sempre bene: audio e testo della canzone

Sempre bene è il nuovo simpaticissimo singolo della cantante romana Giulia Penna, disponibile ovunque dal 5 aprile 2019 via Rosso Al Tramonto con distribuzione di Artist First.

La talentuosa Giulia vi presenta questa allegra contagiosa canzone, scritta con la collaborazione di Willy Damasco, Giovanni Bottoglia e Alessandro Fapanni.

Qui la Penna gioca con la sua romanità, che tanto piace ai suoi followers sui social network: Sempre bene è un brano arrangiato in stile anni ’80 ma allo stesso tempo molto fresco e attuale, attraverso il quale la bella Giulia racconta con il sorriso la sua quotidianità.

Dalle ore 14 di venerdì 5 aprile, è disponibile il video ufficiale del quale Giulia ha diffuso una breve anteprima sui social network.

Sempre bene – Giulia Penna – Testo

Download su: Amazon – iTunes

Sto sognando ancora

quando la sveglia stronza suona

ci ho le occhiaie tipo panda

ho sognato di esser bionda.

Scendo per le scale

a piedi nudi e acciacco il cane

metro a piena ce sta er blocco

famme entra’ senno’ te sbrocco

(oh scansate).





Sono in ritardo mi starai aspettando già da… ore

dai non guardarmi male ci ho er pigiama che me sbuca da sotto er maglione.

Per il resto

sempre bene

se mi guardi e mi chiedi ti rispondo che va tutto bene

Per il resto

sempre bene

se mi guardi e mi chiedi ti rispondo che va tutto bene

(hai voglia)

che va sempre bene.

Pranzo da Spontini

trancio mega-bello unto

me lo mangio in 4 morsi

parte subito il secondo

tavolo de regazzini

compleanno e palloncini

ve li buco tutti quanti

ve li scoppio con i denti.

Tornata a casa trovo la vicina sul portone

se dice ancora “non cantare” io le tiro una testata en diagonale.

Per il resto

sempre bene

(eh! ‘na cifra!)

se mi guardi e mi chiedi “come stai?”

Ti rispondo che va tuutto bene.





Spiegazioni… non ce stanno

preferisco nanananaranara turutu e naranarana.

Per il resto

sempre bene

se mi guardi e mi chiedi ti rispondo che va tutto bene (tutto bene)

Per il resto

sempre bene (sempre bene)

se mi guardi e mi chiedi ti rispondo che va tutto bene

va sempre bene.





Ascolta su: