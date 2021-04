Giulia Molino torna con Napules, un inno d’amore alla sua Napoli (audio e testo)

La rapper e cantautrice Giulia Molino torna con Napules, nuovo singolo in cui conferma la strada intrapresa nelle precedenti release, in principal modo Cchiù Fort’ con Lele Blade e Hal Quartièr, proseguendo il suo cammino verso il mondo del rap, in particolare quello napoletano. Il testo del nuovo brano.

Dopo la dignitosissima seconda posizione alla diciannovesima edizione del talent show Amici, dietro solo a Gaia Gozzi, la talentuosa artista classe 1999 vi presenta quest’altra interessante e gradevole canzone rap in dialetto partenopeo, scritta insieme a Carlo Avarello e Niccolò Verrienti, e prodotta da Mastiff Beat, nella quale canta l’orgoglio e il senso d’appartenenza al capoluogo campano.

Napules testo Giulia Molino

Eheheh

Juagliò!





[Ritornello]

Napule, Napules juagliò

se sei napoletano canta appress’ a me

statt’ accort’ uè Vittò

si parl ancora ce ne stà pure pe’ te

Napule, Napules juagliò

se sei napoletano canta appress’ a me

statt’ accort’ uè Vittò

se sei meridionale balla appress a me

[Strofa 1]

C’addorà e mar, addorà e buon

Comm a gent’ rint e vic’, facc’ a facc’ co rulor

Chi tir annanz e nun s ferm pecché pens che ‘sta vit’

Chi sa isa ogni matina ca speranz e na fatic

Carmel era a finestr’, cala e sord n’to panaru

Perché è fest’ n’to quartier quann pass San Gennar

Aret e tapparell, ca vern tt’cos

Ma senza cattiveria e sulament informazion

Po ntro mentr jocn a pallon sient: “? mo Cirù”

Sarà na mamm stanc ca nun chiagn, ca nun c’a fa chiù

Si vien n’to rion vir e pann ? e comm addor stu cafè

Si sient nta tutt’ e quartier’

[Ritornello]

Napule, Napules juagliò

se sei napoletano canta appress’ a me

statt’ accort’ uè Vittò

si parl ancora ce ne stà pure pe’ te

Napule, Napules juagliò

se sei napoletano canta appress’ a me

statt’ accort’ uè Vittò

se sei meridionale balla appress a me

[Strofa 2]

E nun ave’ paur, ca nun simm criminal

‘Sta gent rid sempr e nun o sap ca nun è o mal

Tenimm pur o mar’, spiritand u sentimient

Due vocch fann’ ammore annanz a luce e nu tramont

E mond e smont ogni ricord e m’arricord ancor e dann

Quann ngopp a na panchina nun ce stev nient a fa

? ngopp o mezz, a bracc apert, comm se a tuccass a libertà

Ma ca, se lott tutt’ e juorn p difenn a dignità

Partimm pa salvezz ma turnamm sempre cca

Eppur simm e cor, simm gent ca ce crer ca l’ammore torna arret

Ca rimman è megl’ ajére

[Ritornello]

Napule, Napules juagliò

se sei napoletano canta appress’ a me

statt’ accort’ uè Vittò

si parl ancora ce ne stà pure pe’ te

Napule, Napules juagliò

se sei napoletano canta appress’ a me

statt’ accort’ uè Vittò

se sei meridionale balla appress a me

[Ponte]

A te che ci hai lasciat ancor primm ro tiemp

Ca si vulat n’ciel e nui ristamm ngopp a terr

T n si iùto tropp mpress e nu cumpagn nun m scord

Te pens tutt e juorn e nu surris p ricord

Perché l’ammor è sempr ammor, senza e nu confin

Na legg universale comm a mamm p nu figl

Caress tutt’ cos po verè ca sta cuntent

E si chest nun è ammor allor n’u capit nient

[Ritornello]

Napule, Napules juagliò

se sei napoletano canta appress’ a me

statt’ accort’ uè Vittò

si parl ancora ce ne stà pure pe’ te

Napule, Napules juagliò

se sei napoletano canta appress’ a me

statt’ accort’ uè Vittò

se sei meridionale balla appress a me