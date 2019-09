Loredana feat. MERO – Kein Plan: video ufficiale e testo

Il testo, l’audio e il video di Kein Plan feat. MERO, il quarto singolo di Loredana che anticipa il rilascio del debut album KING LORI, out il 13 settembre 2019.

Dopo i precedenti “Labyrinth”, “Jetzt rufst du an” ed “Eiskalt” (feat. Mozzik), è il momento di questa canzone, scritta dagli interpreti e prodotta da Miksu, Macloud & Lee, nella quale si parla del fortunato inizio della carriera di entrambi gli artisti.

Loredana – Kein Plan Testo

[Intro]

Wah, King Lori

Mero

Miksu

Macloud

[Hook: Loredana]

Auf einmal kennen alle mein’n Namen (mein’n auch)

Iced-out durch die Einnahm’n

Dreh’ ‘ne Runde in ‘nem Maybach (Maybach)

Frag’ mich, wie der Hype kam

Aber ich hab’ kein’n Plan (brr)

Ich hab’ kein’n Plan

Ich hab’ kein’n Pla-an

Ich hab’ kein’n Plan (pah)





[Part 1: Loredana]

Alle machen Auge, doch ich hab’ es mir verdient (-dient)

Denn nach „Sonnenbrille“ kamen so viele Kopien (haha)

Million-Dollar-Smile, Zähne weiß wie Kokain (-in)

Ich glaub’, sie lieben mein’n Stil

Der Wagen vollgetankt (woop-woop)

Geb’ Gas und roll’ durchs Land

Gruß an das Ordnungsamt

Wieder zu schnell gefahr’n (skrrt, ey)

Irgendwie klappt es doch immer (immer)

Ich will Cash und kein Candle-Light-Dinner

Bald hol’ ich mir eine Villa

Mit circa 23 Zimmern (ja, Digga)

[Hook: Loredana]

Auf einmal kennen alle mein’n Namen (mein’n auch)

Iced-out durch die Einnahm’n (Ice, Ice)

Dreh’ ‘ne Runde in ‘nem Maybach (Maybach)

Frag’ mich, wie der Hype kam

Aber ich hab’ kein’n Plan (brrr)

Ich hab’ kein’n Plan

Ich hab’ kein’n Pla-an

Ich hab’ kein’n Plan (Mero!)

[Part 2: MERO]

Loredana, Mero ballern diesen Song

Machen Money, werden Legends wie Buffon

QDH bis in die Schweiz, wir sind reich, du bist broke

Lori, sag, wo du bist, bin ins Studio gekomm’n (ey, ah; brra)

Bin mit Lori, Mozzik unterwegs in G-Class (hahaha)

Währenddessen kratzen Rapper ab und brauchen wieder Pampers (pah, pah, pah, pah)

Schon damals Zehner, hatt keine Wahl, heut muss ich rappen

Mermi-Speed, Digga, rapp zum Beat, aber wenn du mich disst, dann gibt es Action (brrr)

Du rufst an, doch mein Handy auf lautlos

Neuer Ring, neue Uhr, neue Autos

Zu viel Geld weg, ich muss wieder raushol’n

Vay-vay, vay-vay, wir sind anders

Keine Features mit anderen, nein, nein

Bring’ den Part und sie sagt, „Gib mir High-Five!“

Geh’n zu zweit in die Charts auf die Eins, Eins

Vay-vay, vay-vay, wir sind anders





[Hook: Loredana]

Auf einmal kennen alle mein’n Namen (mein’n auch)

Iced-out durch die Einnahm’n

Dreh’ ‘ne Runde in ‘nem Maybach

Frag’ mich, wie der Hype kam

Aber ich hab’ kein’n Plan (brrr)

Ich hab’ kein’n Plan

Ich hab’ kein’n Pla-an

Ich hab’ kein’n Plan





