Gianluca Ginoble de Il Volo: guardate il fratello, è bellissimo (più di lui)

Gianluca Ginoble cantante de Il Volo spesso pubblica sui social foto con suo fratello. Il ragazzo sembra aver ereditato la bellezza, caratteristica di famiglia.

Assieme a Piero Barone e Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble forma il gruppo musicale de Il Volo.

Nato a Roseto degli Abruzzi nel 1995, muove i suoi primi passi nel mondo della musica a seguito della partecipazione alla seconda edizione del talent canoro Ti lascio un canzone condotto da Antonella Clerici.

Gianluca Ginoble: ecco suo fratello

Nonostante Gianluca si fosse presentato per esibirsi in solitaria, per volontà di Roberto Cenci, il ragazzo viene unito ad Ignazio e Piero formando un trio che all’interno del programma esegue arie tratte dall’Opera Classica.

Per via di questa particolarità inizialmente venivano etichettati come “i tenorini”.

Subito dopo l’esperienza televisiva, hanno deciso di rimanere assieme formando il gruppo musicale The Tryo, rinominato in seguito ne Il Volo, sia per designare il loro decollo nel panorama della musica italiana, sia per omaggiare il brano Nel Blu dipinto di Blu (Volare) di Domenico Modugno, considerata la canzone italiana più famosa al mondo.

Il gruppo, a seguito di alcune ospitate televisive in giro per il mondo, comincia a insediarsi anche all’interno delle classifiche musicali internazionali, svettando ai primi posti della top ten con il loro primo album in studio.

Grazie alle loro voci e al loro successo fuori dal bel Paese, nel 2012 prendono parte al tour nordamericano di Barbra Straisand in qualità di guest star.

Dopo i riconoscimenti in ambito internazionale, nel 2015 sono in gara al Festival di Sanremo con il brano Grande Amore che li vede trionfare davanti a Nek e Malika Ayane, rispettivamente al secondo e terzo posto della kermesse.

Grazie alla vittoria sul palco del Teatro Ariston, rappresentano l’Italia all’Eurovision Song Contest 2015, ottenendo il premio della critica Marcel Bezençon Press Award eletto dai giornalisti europei accreditati alla competizione canora, ma si classificano al terzo posto della classifica generale.

Ernesto Ginoble: il fratello del cantante

Gianluca Ginoble, sin da bambino è contraddistinto da un bellissimo viso che sembra essere una caratteristica di famiglia.

Il ragazzo spesso sui social pubblica delle foto in compagnia di suo fratello, Ernesto, più piccolo di lui con cui ha un ottimo rapporto.

Il piccolo Ginoble è anche lui bellissimo ma a differenza dei Gianluca spesso porta gli occhiali.

Ernesto, classe 2000, ha ereditato il suo nome dal nonno paterno e gioca a calcio indossando la maglia del Cologna con cui ha cominciato la carriera nel 2014 nei Giovanissimi per poi passare in Seconda Categoria.