By

Una coppia, quella formata da Ana Mena e Federico Rossi, che risulta sempre e comunque vincente. I due artisti amatissimi dai giovani sono tornati con una canzone che è destinata, sicuramente, a diventare un tormentone tra i giovani.

Una coppia che non smentisce mai le aspettative quella formata da Ana Mena e Federico Rossi. I due artisti, infatti, si ritrovano a collaborare insieme e questa volta con una canzone destinata a starci dentro la testa e nel cuore per un bel po’ di tempo.

LEGGI ANCHE –> Ana Mena, Rocco Hunt: il video di Un beso de improviso (con testo e traduzione)

Ana Mena e Federico Rossi: il video di Sol y Mar

Sembra una canzone da estate, quelle che si sentono spesso nei negozi dei centri commerciali nel pomeriggi soffocanti di Luglio e Agosto o una di quelle che sul Lido, tra un tuffo e un aperitivo ti risuonano in testa facendoti venire una nostalgica voglia di innamorarti.

Sol y Mar, questa la loro nuova canzone. Nel video i due recitano il ruolo di due fidanzati in un passato che fa nostalgia, quello degli anni ’90, quando per innamorarsi si ricorreva a costose telefonate urbane con telefoni in cui le dita ci si potevano incastrare molto facilmente.

C’era però un fascino oggi dimenticato: un tempo lento, l’impossibilità di dare sempre una risposta a tutto subito, la voglia di desiderare con la consapevolezza dell’irraggiungibilità dei sogni.

LEGGI ANCHE –> Federico Rossi rilascia il suo potenziale tormentone Non è mai troppo tardi

Ana e Federico tornano vincenti come il sole e il mare

Oggi vi mostreremo il video di questa romantica canzone. I due cantati si immergono in orizzonti calmi e lontani, dove il sole è quello tiepido dell’autunno che aspetta l’inverno. L’amore dei due protagonista è quel tipo di sentimento impossibile, corroso da una quotidianità frenetica e pina di incomprensioni.



Lo stesso autore, Federico, ha confessato che purtroppo a volte – le storie d’amore – sono fatte di pochi attimi insieme veri e propri, riempiti però di momenti, pensieri, speranze e voci che non riescono sempre a colmare la vera linfa dell’amore che è il viversi e il vivere la vita insieme.