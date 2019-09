Ghost – Mary On A Cross: audio, testo e traduzione della canzone blasfema

Mary On A Cross è la seconda e ultima traccia di Seven Inches of Satanic Panic, EP dei Ghost rilasciato il 13 settembre 2019. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta l’inedito, che come Kiss The Go-Goat, è molto blasfemo.

Il gruppo rock svedese celebra il venerdì 13 con queste due nuove canzoni cantate da Papa Nihil, che ha vissuto i suoi giorni di gloria mezzo secolo fa. Il brano è stato scritto da Vincent Pontare, Salem Al Fakir & Tobias Forge e prodotto da Gene Walker.

Ghost – Mary On A Cross Testo e Traduzione

[Verse 1]

We were speeding together down the dark avenues

But besides all the stardom, all we got was blues

But through all the sorrow, we’ve been riding high

And the truth of the matter is I never let you go, let you go

We were scanning the cities, rocking to pay their dues

But besides all the glamor, all we got was bruised

But through all the sorrow, we’ve been riding high

And the truth of the matter is I never let you go, let you go

Correvamo insieme lungo i viali oscuri

Ma oltre tutto il successo, avevamo solo tristezza

Ma tramite tutto il dolore, siamo saliti in alto

E la verità è che non ti ho mai lasciata andare, lasciata andare

Perlustravamo le città, per pagare le loro quote

Ma oltre a tutto il glamour, avevamo solo ferite

Ma attraverso tutto il dolore, siamo saliti in alto

E la verità è che non ti ho mai lasciata andare, lasciata andare

[Chorus 1]

You go down just like Holy Mary, Mary on a, Mary on a cross

Not just another bloody Mary, Mary on a, Mary on a cross

If you choose to run away with me, I will tickle you internally

And I see nothing wrong with that

Vai giù proprio come Santa Maria, Maria su una, Maria su una croce

Non solo un’altra Maria la Sanguinaria, Maria su una, Maria su una croce

Se scegli di fuggire con me, ti solleticherò dentro

E non ci vedo niente di male in questo

[Verse 2]

We were searching for reasons to play by the rules

But we quickly found out it was just for fools

Now through all the sorrow, we’ll be riding high

And the truth of the matter is I never let you go, let you go





Cercavamo motivi per rispettare le regole

Ma abbiamo subito scoperto che fare questo era solo da stupidi

Ora, attraverso tutto il dolore, saliremo in alto

E la verità è che non ti ho mai lasciata andare, lasciata andare

[Pre-Chorus]

You go down just like Holy Mary, Mary on a, Mary on a cross

Not just another bloody Mary, Mary on a, Mary on a…

Vai giù proprio come Santa Maria, Maria su una, Maria su una croce

Non solo un’altra Maria la Sanguinaria, Maria su una, Maria su una

[Chorus 2]

You go down just like Holy Mary, Mary on a, Mary on a cross

Your beauty never, ever scared me, Mary on a, Mary on a cross

If you choose to run away with me, I will tickle you internally

And I see nothing wrong with that

Vai giù proprio come Santa Maria, Maria su una, Maria su una croce

La tua bellezza non mi ha mai, mai spaventato, Maria su una, Maria su una croce

Se scegli di scappare con me, ti solleticherò dentro

E non ci vedo niente di male in questo





[Outro]

(Mary on a, Mary on a cross) Nothing wrong with that

(Mary on a, Mary on a cross) Nothing wrong with that

(Mary on a, Mary on a cross)

(Mary on a) Mary on a cross

(Maria su una, Maria su una croce) Niente di sbagliato in questo

(Maria su una, Maria su una croce) Niente di sbagliato in questo

(Maria su una, Maria su una croce)

(Maria su una) Maria su una croce





